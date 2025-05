O Ultra HDR, um novo formato de imagem desenvolvido pelo Google, trouxe uma gama mais ampla de luz e cores para as fotos com o Android 14. No entanto, sua disponibilidade foi limitada principalmente aos dispositivos mais caros (e potentes). Agora, parece que o Google expandirá seu alcance oferecendo a conversão Ultra HDR no Google Fotos.

Além de exibir contraste mais alto e cores mais vibrantes do que o HDR padrão, o Ultra HDR também oferece vantagens como compatibilidade com versões anteriores e tamanhos de arquivo normalmente menores. Esses benefícios tornam o Ultra HDR um formato útil para captura e visualização em telas compatíveis. No entanto, a criação de imagens Ultra HDR tem sido restrita a celulares com hardware de imagem HDR específico.

Conversão de Ultra HDR no Google Fotos

O Google está resolvendo essa limitação adicionando um recurso Ultra HDR ao Google Fotos, que converterá imagens HDR normais e não HDR para o formato Ultra HDR.

A descoberta inicial desse recurso foi no ano passado, com dicas encontradas no código fonte. Agora, parece que o Google está lançando o recurso publicamente por meio de uma atualização do lado do servidor. O usuário @greyishere no canal Telegram da Assemble Debug (via Android Authority) informou que o recurso Ultra HDR está disponível na versão 7.24.0.747539053 do Google Fotos.

As imagens convertidas em Ultra HDR mostram um rótulo em seu arquivo EXIF. / © Github/u/AssembleDebug

O botão para esse novo recurso está localizado na guia Ajustar ao editar uma imagem no Google Fotos. Espera-se que ele substitua o efeito HDR atual quando for totalmente lançado. Quando um efeito Ultra HDR é aplicado, a alteração também é refletida nos dados EXIF da imagem, que adicionará um rótulo "Ultra HDR" aos detalhes de resolução e proporção.

Em telas de smartphones e monitores de computador compatíveis, a diferença entre uma imagem não Ultra HDR e uma imagem convertida em Ultra HDR pode ser perceptível. Caso contrário, talvez você precise verificar os dados EXIF para confirmar se uma imagem está no formato Ultra HDR.

A adição do recurso de conversão Ultra HDR no Google Fotos resolve uma das principais limitações do novo formato de imagem. Obviamente, ainda será necessário ter uma tela compatível para aproveitar totalmente as imagens Ultra HDR.

Atualmente, a disponibilidade da conversão Ultra HDR está limitada a poucos usuários e a modelos selecionados. Esperamos que o Google continue sua implementação nos próximos dias ou semanas.

Seu smartphone é compatível com a visualização ou captura do formato Ultra HDR? Compartilhe suas experiências com o Ultra HDR nos comentários.