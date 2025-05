Você Pode Programar Como um Gênio Com o Gemini 2.5 Pro do Google

O Google parece estar ansioso para a chegada do I/O 2025 e já está prevendo uma atualização do Gemini. Em especial, o gigante das buscas está destacando o modelo Gemini 2.5 Pro atualizado, que promete atualizações significativas nos recursos de codificação projetados para dar suporte ao desenvolvimento de aplicativos da Web mais envolventes e dinâmicos.

Crie aplicativos da Web envolventes usando prompts ou imagens simples

O modelo atualizado, chamado Gemini 2.5 Pro Preview (I/O edition), chega apenas um mês após o Gemini 2.5 Pro. Ele é apontado pelo Google como o melhor modelo de IA para codificação até o momento. A empresa afirma que essa nova edição I/O demonstra melhor desempenho em codificação e raciocínio multimodal em comparação com o modelo 2.5 Pro original.

O Google acrescenta que essas atualizações também oferecem "transformação e edição de codificação e fluxos de trabalho agênticos" aprimorados para os desenvolvedores aproveitarem. Além disso, espera-se que o novo modelo ofereça melhor chamada de função com menos erros.

Juntamente com a publicação no blog, o Google compartilhou exemplos que comparam o desempenho do novo Gemini 2.5 Pro com a versão anterior. Um exemplo mostra o novo modelo criando um aplicativo da Web mais funcional e intuitivo com base no conteúdo do YouTube usando uma única linha de prompt, enquanto o resultado do modelo anterior apresentava apenas controles básicos.

Outro exemplo ilustrou o equivalente baseado em código de uma imagem de uma samambaia. Além disso, o CEO do Google DeepMind, Demis Hassabis, compartilhou no X um exemplo em que uma imagem de um rabisco foi carregada no Canvas, e a IA gerou um aplicativo com recursos para criar som com base no desenho.

Very excited to share the best coding model we’ve ever built! Today we’re launching Gemini 2.5 Pro Preview 'I/O edition' with massively improved coding capabilities. Ranks no.1 on LMArena in Coding and no.1 on the WebDev Arena Leaderboard.



It’s especially good at building… pic.twitter.com/9vRaP6RTTo — Demis Hassabis (@demishassabis) May 6, 2025

Em termos de benchmarks, o novo Gemini 2.5 Pro Preview ocupa atualmente a primeira posição na tabela de classificação do WebDev Arena. Além disso, ele também tem um desempenho superior no LMArena Coding, conforme compartilhado pelo executivo do Google DeepMind.

O Google afirma que está lançando o Gemini 2.5 Pro Preview antes do I/O devido ao feedback extremamente positivo. Os usuários podem acessar o modelo atualizado do Gemini 2.5 Pro Preview no aplicativo Gemini e no Canvas. Os desenvolvedores também podem começar a criar aplicativos usando a API disponível no Google AI Studio e no Vertex AI.

Devemos ouvir mais sobre o Gemini 2.5 Pro Preview no I/O 2025, onde a empresa deve apresentar outros desenvolvimentos relacionados ao Gemini.

Você está impressionados com os recursos de programação do Gemini 2.5 Pro Preview? Você acha que poderia criar aplicativos Web interessantes com ele?