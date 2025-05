Relegado a um nível inferior na prioridade do Google depois do Gemini, o Android teve um "esquenta" para apresentar suas atualizações antes do evento principal do Google I/O. O destaque da apresentação foi a nova versão do design Material para o sistema operacional móvel, chamado "Material 3 Expressive". Vamos ver como isso muda seu smartphone e smartwatch.

Faltando apenas algumas semanas para o grande lançamento do Android 16, o tempo está correndo para que os desenvolvedores do Android se familiarizem com o novo conjunto de ferramentas de design disponível no novo sistema. A principal mudança no Material 3 Expressive é a forma como as animações são apresentadas de maneira mais fluida - "elástica", nas palavras do próprio Google.

O próprio Google divulgou o novo design há alguns dias, mas agora podemos ver não apenas a aparência dos elementos de design, mas também como eles são animados. As cores e a tipografia também foram alteradas, mas, em nossa opinião, nem todos os aplicativos se beneficiaram igualmente da atualização.

Nas capturas de tela, a maioria dos aplicativos do Google é semelhante às suas versões atuais, mas a empresa parece estar melhorando o contraste e oferecendo opções menos restritivas para os elementos da interface. O Google também promete que as novas animações serão acompanhadas de feedback tátil, mas isso dependerá dos desenvolvedores de aplicativos.

Uma diferença notável está nas configurações rápidas/tela de notificação, que apresentará um efeito de transparência em vez de ocultar totalmente o papel de parede ou a janela do aplicativo. Nas configurações rápidas, os usuários terão a opção de usar ícones menores para alternar os recursos (isso é um aprimoramento ou simplesmente uma correção do que não devia ter mudado?).

Alguns dos elementos podem ser familiares aos usuários do HyperOS e do iOS. / © Google

Inspirado nos iPhones, o recurso Live Updates fornecerá notificações atualizadas sobre o status das atividades do aplicativo, mesmo no modo de exibição sempre ativo. Inicialmente, o Google menciona o suporte a aplicativos de entrega, compartilhamento de carona e navegação, para que vocês possam acompanhar quando o seu supermercado/pizza/táxi/ônibus deve chegar. Em comparação com o Live Activity do iOS, no entanto, não há sinal de suporte a aplicativos de esportes.

Material 3 Expressivo também em seu smartwatch

Para não ficar para trás, o Wear OS também receberá o tratamento do Material 3. Transições suaves e animações reativas semelhantes chegarão na próxima grande atualização do sistema do smartwatch, o Wear OS 6. Como nos smartphones Android, o Wear OS contará com temas de cores dinâmicas que combinam com o visual do mostrador do relógio.

Os temas dinâmicos do Wear OS são baseados no mostrador do relógio. / © Google

O Google mencionou que ele foi otimizado para telas redondas, deixando para trás os formatos quadrado e similares. Mas, verdade seja dita, a maioria dos dispositivos com Wear OS tem um design redondo.

Mais animações em um smartwatch podem levantar a questão do consumo de bateria, mas o Google anunciou que o Wear OS 6 trará uma melhoria de até 10% na duração da bateria. A mudança se deve a outras alterações de desempenho e otimização, portanto, variará de acordo com o dispositivo.

Tarde demais para a geração Z?

O novo design, as animações e as opções de personalização parecem ter o objetivo de atrair um público jovem para o Android, com opções de cores ousadas e elementos de design de diferentes formas e tamanhos. No entanto, ainda não se sabe se essa isca funcionará, já que a Geração Z tem preferido o iOS há muitos anos.

E, como sempre acontece com as atualizações do Android, há a questão de saber se os fabricantes de dispositivos adotarão o novo estilo, já que a maioria das empresas oferece sua própria experiência personalizada. Por sua vez, o Google diz que os dispositivos Pixel serão atualizados com o Material 3 Expressive "ainda este ano", sugerindo que o Android 16 não trará todas as mudanças apresentadas.

Mais detalhes, especialmente para os desenvolvedores de aplicativos, serão apresentados durante o Google I/O 2025, que terá início no dia 20 de maio.

O que você achou do novo design do Android? Você prefere ter menos animações e menos feedback para uma experiência mais rápida? Você está preocupado com os efeitos na duração da bateria?