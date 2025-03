O Google atualizou sua linha de celulares intermediários com o Pixel 9a antes de seu cronograma habitual. O novo modelo traz as atualizações de sempre para o processador, sistema operacional e recursos de IA, juntamente com a primeira grande mudança de design desde o lançamento da série Pixel 6. Continue lendo para descobrir todos os detalhes do novo smartphone.

No passado, o Google usava o palco de seu evento I/O por volta de maio para anunciar atualizações para seus telefones básicos, mas o Pixel 8a de 2024 abandonou isso e o novo Pixel 9a faz o mesmo. Em outra mudança de tradição, o design do novo modelo não é simplesmente uma versão mais barata dos modelos Pixel, mas uma mudança mais radical.

O design "Visor", que marcou a série Pixel desde os modelos Pixel 6 e 6 Pro, os primeiros com um chip Tensor, desapareceu. Em vez disso, o Pixel 9a apresenta uma ilha de câmera que fica quase nivelada com a parte traseira do aparelho e não se estende de um lado para o outro.

O Pixel 9a apresenta um módulo de câmera dupla como seus antecessores. / © Google

Para obter uma câmera mais fina sem sacrificar a espessura do telefone, o Google fez algumas alterações no hardware da câmera. Enquanto os Pixel 8a e 7a usavam uma câmera principal de 64 megapixels com um sensor de 1/1,73'', o novo Pixel 9a opta por uma câmera mais simples de 48 MP com um sensor menor de 1/2''.

O uso de um sensor mais compacto requer uma lente menos complexa, mas tem o impacto negativo de capturar menos luz. O Google tenta combater isso no Pixel 9a usando uma lente "mais brilhante" com uma abertura de f/1,7 (em comparação com f/1,89 no 8a), mas ainda não se sabe se o Pixel 9a pode se igualar ao seu antecessor em termos de qualidade de imagem, especialmente em situações de pouca luz.

Quanto às outras câmeras, há uma câmera ultra-angular de 13 megapixels semelhante à usada nos aparelhos Pixel básicos anteriores, e o mesmo vale para a câmera selfie de 13 MP.

O Pixel 9a estará disponível em quatro cores. / © Google

O corpo do Google Pixel 9a mede 6,1 × 2,9 × 0,4 pol. (154,7 × 73,3 × 8,9 mm), um pouco mais alto e mais largo que o Pixel 8a, mantendo a mesma espessura. O telefone tem classificação IP68 para resistência à poeira e à água, uma pequena atualização em relação à classificação IP67 de seus antecessores. O Google afirma usar "pelo menos 23% de materiais reciclados com base no peso do produto", incluindo 100% de conteúdo reciclado para a estrutura de alumínio.

Parte da explicação por trás do aumento das dimensões é o uso de uma tela maior, com o painel OLED cobrindo uma diagonal de 6,3 polegadas, mantendo uma resolução Full HD+. A tela mais uma vez apresenta uma taxa de atualização de 120 Hz, mas só pode ser reduzida para 60 Hz para economizar energia.

O preço do Google para o Pixel 9a é o mesmo US$ 499/€550 do 8a. / © Google

O hardware traz a atualização esperada do processador para o mesmo SoC Tensor G4 usado nos celulares Pixel 9. As opções de memória, no entanto, são as mesmas do Pixel 8a: 8 GB de RAM LPDDR5x e a opção entre 128 ou 256 GB de armazenamento UFS.

Será interessante ver se a capacidade da RAM afeta os recursos de IA disponíveis no Pixel 9a, especialmente porque o aparelho será lançado com o Android 15. O Google dará suporte a ele com upgrades de sistema operacional e atualizações de segurança por sete anos. Os conjuntos de dados de IA são notoriamente famintos por RAM, e as recentes atualizações de produtos levaram o Google e a Apple a aumentar a memória mínima oferecida em seus dispositivos.

Especificações do Google Pixel 9a (e comparação com o Pixel 8a)

Comparação entre os aparelhos intermediários do Google Produto Google Pixel 9a Google Pixel 8a Imagem Tela OLED de 6,3 polegadas

2424 × 1080 pixels

120 Hz OLED de 6,1 polegadas

2400 × 1080 pixels

120 Hz SoC Google Tensor G4 Tensor Google G3 Memória 8 GB DE RAM

128 / 256 GB de armazenamento

Sem expansão de armazenamento 8 GB de RAM LPDDR5x

Armazenamento UFS 3.1 de 128 / 256 GB

Sem expansão de armazenamento SISTEMA OPERACIONAL Android 15

Sete anos de atualizações do Android

Sete anos de atualizações de segurança Android 14

Sete atualizações do Android

Sete anos de atualizações de segurança Câmera Principal: 48 MP, f/1.7, OIS, sensor de 1/2 polegada

Ultra-side: 13 MP, f/2.2, sensor de 1/3.1'' Principal: 64 MP, f/1.89, OIS, sensor de 1/1.73''

Ultra-wide: 13 MP, f/2.2, sensor de 1/3.2'' Câmera para selfies 13 MP, f/2.2 13 MP, f/2.2 Bateria 5100 mAh

Carregamento com fio de 23 W

Carregamento sem fio 4492 mAh

Carregamento com fio de 18 W

Carregamento sem fio Conectividade 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC Certificação IP IP68 IP67 Dimensões e peso 6,1 × 2,9 × 0,4 pol., 6,6 ozs

154,7 × 73,3 × 8,9 mm, 185,9 g 6 × 2,86 × 0,35 pol., 6,63 ozs

152,1 × 72,7 × 8,9 mm, 188 g

O Google anuncia uma duração de bateria de "mais de 30 horas" para o Pixel 9a, que é alimentado por uma bateria de 5100 mAh (mais de 10% maior que a do Pixel 8a). Quanto à recarga, o Pixel 9a está longe de quebrar recordes, chegando a 23 W de recarga com fio, mas também oferece recarga sem fio (sem ímãs).

O preço do Pixel 9a começa em US$ 499/€ 549 (cerca de R$ 2.850, em conversão direta), assim como o 8a, e as reservas devem começar em breve na Google Store on-line e em outros varejistas, com vendas previstas para abril, sem data definida. Infelizmente, não há a previsão de lançamento no Brasil.