Os celulares Google Pixel, desde a 6ª geração, têm um estilo visual característico, com seu design "Visor" na parte traseira. O novo Pixel 9a joga isso fora sem dó, ao mesmo tempo em que traz as atualizações habituais do sistema operacional e do processamento. Confira nossas impressões iniciais.

Há uma diferença importante, no entanto, com o Pixel 9a usando a proteção Gorilla Glass 3 para a tela (em comparação com o Victus 2, mais resistente, nos outros modelos). A proteção contra água e poeira é classificada como IP68 , assim como os Pixel 9s mais caros.

Apesar de usar uma tela de 6,3 polegadas como os modelos citados, o Pixel 9a tem bordas mais grossas ao redor da tela OLED. No papel, a tela traz os mesmos recursos do Pixel 9: 120 Hz (60 Hz por padrão), resolução FullHD+ e brilho de 1800 nits.

A ergonomia é boa à primeira vista, ajudada pelas dimensões compactas. O Pixel 9a é apenas um pouco mais alto, mais largo e mais grosso do que o Pixel 9 e 9 Pro que testamos no ano passado .

Sem o design de "barra de pesquisa", as câmeras duplas ficam em um módulo em forma de pílula, com o flash LED bem ao lado, montado diretamente na superfície fosca. Nas laterais, há uma estrutura de metal com acabamento também fosco, que, na minha opinião, parece melhor do que a superfície brilhante do Pixel 9 Pro.

A maior mudança no Pixel 9a é, sem dúvida, o novo design plano na parte traseira. Em vez de usar a típica barra de câmera, o módulo da câmera do 9a fica quase nivelado com a parte traseira de plástico fosco. E isso não foi conseguido tornando o telefone mais espesso, pois ele é apenas 0,4 mm mais espesso que o Pixel 9 e o 9 Pro.

Com uma capacidade de RAM menor, o Pixel 9a sacrifica algumas das ferramentas de IA que consomem mais recursos, mas ainda traz muitos truques do Gemini e inclui até mesmo uma avaliação gratuita do plano premium de IA. Volte para a análise completa para ver o desempenho deles na vida real.

Curiosidade: tudo indica que o Pixel 9a será o único modelo Pixel lançado com o Android 15 . Enquanto os outros membros da família Pixel 9 foram lançados com o Android 14, o Google já está próximo de lançar a versão 16 do sistema operacional . Deixando de lado os números das versões, o Pixel 9a tem a promessa de sete anos de atualizações de segurança e de recursos.

Equipado com o mesmo chip Tensor G4 encontrado nos outros celulares Pixel 9, o intermediário Pixel 9a parece ser um uso mais apropriado do chip, que fica visivelmente atrás de outros Android topo de linha em termos de poder de processamento. Na verdade, o desempenho não é muito diferente das três gerações anteriores de Pixels. Para um celular de médio porte, no entanto, deve ser suficiente.

Compromissos da câmera no Pixel 9a

Câmera Câmera principal 48 MP, f/1.7, OIS, sensor de 1/2 polegada Câmera ultra-angular 13 MP, f/2.2, sensor de 1/3.1'' Selfies 13 MP, f/2.2 Máx. Resolução de vídeo 4K60, 1080p60

Com um novo design de câmera, vem uma nova configuração de câmera no Pixel 9a. Para obter o perfil mais fino no módulo da câmera, o Google usou um sensor de câmera e um conjunto de lentes mais simples no disparador principal em comparação com outros telefones Pixel. Isso possibilitou o design (quase) plano, mas o sensor menor deve ter um desempenho pior do que o do Pixel 8a. Novamente, testaremos o telefone para ver se ele realmente perde qualidade de imagem, especialmente em situações de pouca luz.

Um olhar mais atento ao módulo da câmera revela que ele é ligeiramente elevado. / © nextpit

A câmera ultra-grande-angular do Pixel 9a parece usar o mesmo sensor e a mesma lente do Pixel 8a, que produziu boas imagens à luz do dia, mas decepcionou um pouco à noite. Esperamos resultados semelhantes nesta geração, mas somente a análise completa poderá dizer. Além disso, não espere resultados semelhantes aos do Pixel 9/9 Pro, pois esses modelos têm especificações melhores para a câmera ultra-wide.