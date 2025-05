Análise do Google Pixel 9a: Excelente Custo-Benefício

Um dos melhores investimentos no mercado Android foi atualizado com uma fórmula diferente da anterior. O Google Pixel 9a traz um design diferente, uma bateria grande e, ao mesmo tempo, um bom pacote pelo preço lá fora. Continue lendo para descobrir se vale a pena comprar importar o celular.

Há uma diferença importante, no entanto, com o Pixel 9a usando a proteção Gorilla Glass 3 para a tela (em comparação com o Victus 2, mais resistente, nos outros modelos). A proteção contra água e poeira é classificada como IP68 , assim como os Pixel 9s mais caros.

Apesar de usar uma tela de 6,3 polegadas como os modelos citados, o Pixel 9a tem molduras mais grossas ao redor da tela OLED. No papel, a tela traz os mesmos recursos do Pixel 9: 120 Hz (60 Hz por padrão), resolução FullHD+ e brilho de 1800 nits.

O design do Pixel 9a é simples, mas eficaz, com uma estrutura de metal fosco nas laterais e um acabamento fosco para a parte traseira de plástico que é agradável de segurar. O tamanho também ajuda, com o Pixel 9a apenas um pouco mais alto, mais largo e mais grosso do que o Pixel 9 e 9 Pro que testamos no ano passado .

Esse estilo foi obtido não pelo aumento da espessura do telefone, mas pela redução de alguns milímetros da barra da câmera. A falta de uma saliência faz com que o celular fique quase imóvel quando colocado em uma superfície plana, mas alguns usuários do Pixel podem sentir falta do uso da barra da câmera para apoiar o telefone na mão.

O Google atualizou sua linha de celulares intermediários com um design incomum, abandonando a tradicional barra de câmera adotada na geração do Pixel 6. Em seu lugar, o Pixel 9a apresenta uma parte traseira quase plana, com apenas uma pequena saliência para as câmeras.

A inclusão do modelo Gemini fez com que o armazenamento padrão usado aumentasse no Pixel 9a, com uma instalação limpa e atualizada usando 20 GB. O Pixel 8, por exemplo, usava apenas 8 GB de armazenamento em uma configuração semelhante.

No entanto, há uma pequena ressalva no suporte à IA: Com uma capacidade de RAM menor, o Pixel 9a não oferece alguns recursos que exigem processamento pesado em segundo plano, como o Pixel Screenshots. No futuro, esperamos que o 9a não receba recursos que exijam mais RAM ou versões mais complexas dos modelos Gemini do Google.

Com o setor obcecado por inteligência artificial, o Pixel 9a não está livre da febre do mercado. As especificações semelhantes às de seus irmãos mais caros garantem que o 9a ofereça a maioria das ferramentas de IA disponíveis nos principais modelos Pixel. O mesmo não pode ser dito de alguns rivais, como o Galaxy A56 que testamos recentemente , por exemplo.

Com o Android 15 pronto para uso, o Pixel 9a traz não apenas a versão mais recente do sistema operacional do Google, mas também as típicas atualizações mensais de segurança e a redução de recursos. O celular receberá o Android 16 em algumas semanas, e o Google promete sete anos de atualizações de segurança e recursos para o aparelho.

Os jogos contam uma história semelhante, executando a maioria dos games em configurações médias com facilidade. Não espere usar gráficos de alta qualidade com bom desempenho. Mas, em comparação com a maioria dos aparelhos Android na mesma faixa de preço, o Pixel 9a é muito competitivo. Sessões de jogo mais longas podem apresentar desempenho prejudicado devido ao acúmulo de calor.

No uso diário, o desempenho é indistinguível do Pixel 9 Pro, mais caro, graças às especificações semelhantes. E, embora os modelos Pro não sejam tão rápidos quanto seus principais rivais, o desempenho do Pixel 9a é totalmente adequado para o segmento de preço.

Equipado com o mesmo chip Tensor G4 encontrado nos outros modelos Pixel 9, o Pixel 9a de médio porte parece ser um uso mais apropriado do chip, que fica visivelmente atrás de outros flagships Android em termos de poder de processamento. Na verdade, o desempenho não é muito diferente das três gerações anteriores de Pixels. Para um aparelho de médio porte, no entanto, deve ser suficiente.

Compromissos da câmera no Pixel 9a

Câmera Câmera principal 48 MP, f/1.7, OIS, sensor de 1/2 polegada Câmera ultra-ampla 13 MP, f/2.2, sensor de 1/3.1'' Câmera para selfies 13 MP, f/2.2 Máx. Resolução de vídeo 4K60, 1080p60

Com um novo design de câmera, vem uma nova configuração de câmera no Pixel 9a. Para obter o perfil mais fino no módulo da câmera, o Google usou um sensor de câmera e um conjunto de lentes mais simples na câmera principal em comparação com outros celulares Pixel. Isso possibilitou o design (quase) plano, mas o sensor menor deve ter um desempenho pior do que o do Pixel 8a.

Um olhar mais atento ao módulo da câmera revela que ele é ligeiramente elevado. / © nextpit

Apesar de usar componentes menos capazes no papel, ficamos positivamente surpresos com os resultados das câmeras do Pixel 9a. O Google usou mais uma vez seus truques de fotografia computacional para tirar o máximo proveito do humilde conjunto de câmera, com bons resultados na maioria das situações, especialmente quando comparado a outros celulares com preço semelhante.

As fotos à luz do dia são um dos pontos mais fortes do Pixel 9a, com um bom nível de detalhes e reprodução de cores - ele parecia menos "colorido" do que o visual tradicional do Pixel, mas mais realista em nossa opinião.

Google Pixel 9a: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Google Pixel 9a: Câmera principal © nextpit Google Pixel 9a: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Google Pixel 9a: Câmera principal (zoom digital 8x) © nextpit Google Pixel 9a: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Google Pixel 9a: Câmera principal © nextpit Google Pixel 9a: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Google Pixel 9a: Câmera principal (zoom digital 8x) © nextpit Google Pixel 9a: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Google Pixel 9a: Câmera principal © nextpit Google Pixel 9a: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Google Pixel 9a: Câmera principal (zoom digital 8x) © nextpit Google Pixel 9a: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Google Pixel 9a: Câmera principal © nextpit Google Pixel 9a: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Google Pixel 9a: Câmera principal (zoom digital 8x) © nextpit Google Pixel 9a: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Google Pixel 9a: Câmera principal © nextpit Google Pixel 9a: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Google Pixel 9a: Câmera principal (zoom digital 8x) © nextpit

O aplicativo da câmera oferece uma opção de zoom de 2x que basicamente recorta a parte central da imagem capturada, e os resultados são bons o suficiente para compartilhar fotos em mídias sociais ou aplicativos de mensagens. No entanto, a ampliação (ou impressão) revela alguma perda na qualidade da imagem. O aumento da faixa de zoom digital (que vai até 8x) resulta em imagens cada vez piores.

Na outra extremidade da faixa de zoom, a câmera ultra-angular teve um bom desempenho à luz do dia, com imagens razoavelmente nítidas, mas as cores ficaram um pouco apagadas em comparação com a câmera principal.

Não há um modo macro dedicado no aplicativo da câmera, mas as fotos em close-up foram melhores do que o esperado (e muito melhores do que os celulares com câmeras macro dedicadas de 2 megapixels). O mesmo pode ser dito sobre o modo retrato usando a câmera principal, com boa separação de temas e profundidade de campo simulada.

Google Pixel 9a: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Google Pixel 9a: Câmera principal © nextpit Google Pixel 9a: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Google Pixel 9a: Câmera principal (zoom digital 8x) © nextpit Google Pixel 9a: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Google Pixel 9a: Câmera principal © nextpit Google Pixel 9a: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Google Pixel 9a: Câmera principal - Modo retrato © nextpit Google Pixel 9a: Câmera principal © nextpit Google Pixel 9a: Selfie © nextpit Google Pixel 9a: Selfie - Modo retrato © nextpit Google Pixel 9a: Selfie grande angular © nextpit Google Pixel 9a: Selfie grande angular - Modo retrato © nextpit

As fotos noturnas foram muito boas com a câmera principal, mas as fotos com zoom não ficaram nítidas. Com pouca luz, a câmera ultra-ampla mostra suas limitações, com dificuldade para capturar cores e detalhes.

As selfies foram comparáveis às dos celulares concorrentes, com nitidez não à altura dos telefones principais, mas com resultados suficientemente bons. O modo retrato funcionou como esperado, com problemas muito pequenos ao desfocar o fundo.