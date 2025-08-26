Duas vezes por semana, trazemos uma seleção de aplicativos para Android e iPhone que normalmente são pagos, mas ficam gratuitos por tempo limitado. Esta é uma ótima oportunidade de trazer mais variedade à biblioteca de aplicativos do seu celular com jogos e ferramentas em promoção, então não deixe passar!

Sempre lembrando que esta lista não é a mesma da série com os 5 principais aplicativos da semana, em que apresentamos análises e resenhas detalhadas. Aqui, a ideia é simples: reunir aplicativos que estão de graça no momento. Então, como estamos falando de ofertas temporárias, não há garantia de que elas continuem disponíveis por muito tempo no Google Play ou na App Store. Por isso, o ideal é fazer o download o quanto antes! Não se esqueça de prestar atenção em anúncios, compras dentro do app e possíveis assinaturas escondidas.

Nossa dica: se você se deparar com um aplicativo que gostaria de baixar, mas não precisa no momento, faça o download e o instale mesmo assim. Ele será considerado como "comprado" e ficará disponível em sua biblioteca de aplicativos para sempre, mesmo que você o desinstale do smartphone logo em seguida.

Aplicativos e jogos para Android disponíveis gratuitamente: ofertas por tempo limitado

Principais aplicativos gratuitos para Android para produtividade e estilo de vida

Detector de Decibéis e Ruído ( R$ 15,99 ): O nome já entrega a proposta. Com este app, você mede os níveis de som ao seu redor e acompanha tudo em gravações, gráficos e estatísticas.

): O nome já entrega a proposta. Com este app, você mede os níveis de som ao seu redor e acompanha tudo em gravações, gráficos e estatísticas. Nível de bolha PRO ( R$ 15,99 ): Precisa pendurar um quadro novo ou montar uma prateleira? Confira se está tudo alinhado com precisão usando este app.

): Precisa pendurar um quadro novo ou montar uma prateleira? Confira se está tudo alinhado com precisão usando este app. Passport Photo: ID Photo Print ( R$ 26,99 ): Um aplicativo para você preparar suas fotos para documentos oficiais. Remova o fundo, ajuste as dimensões certas e deixe tudo pronto em poucos cliques.

): Um aplicativo para você preparar suas fotos para documentos oficiais. Remova o fundo, ajuste as dimensões certas e deixe tudo pronto em poucos cliques. Fake Call Screen - Prank call ( R$ 3,89 ): Simule ligações realistas no celular e use a saída perfeita para escapar de situações desconfortáveis.

Jogos grátis para Android

Criando uma Festa VIP ( R$ 9,99 ): Evolua seus lutadores neste RPG de progressão automática, que conta com um visual retrô cheio de charme.

): Evolua seus lutadores neste RPG de progressão automática, que conta com um visual retrô cheio de charme. EHW Premium & Stick Fight ( R$ 0,99 ): Enfrente hordas de inimigos em um RPG que mistura estratégia e ação.

): Enfrente hordas de inimigos em um RPG que mistura estratégia e ação. ExtremeJobsKnight'sManager VIP ( R$ 4,99 ): Mais um RPG de progressão automática, agora com batalhas maiores e a possibilidade de coletar e criar equipamentos poderosos.

Aplicativos e jogos para iOS disponíveis em ofertas gratuitas por tempo limitado

Principais aplicativos gratuitos para iOS para produtividade e estilo de vida

Videdit - Handy Video Editor ( R$ 4,90 ): Edite seus vídeos com praticidade usando este app. Adicione efeitos, combine gravações e prepare conteúdos perfeitos para suas redes sociais.

): Edite seus vídeos com praticidade usando este app. Adicione efeitos, combine gravações e prepare conteúdos perfeitos para suas redes sociais. Fotospot Road Trip ( R$ 19,90 ): Está planejando uma viagem de carro pelos EUA? Com este app você descobre mais de 11 mil lugares selecionados para deixar sua viagem ainda mais interessante.

): Está planejando uma viagem de carro pelos EUA? Com este app você descobre mais de 11 mil lugares selecionados para deixar sua viagem ainda mais interessante. Magic Emoji: Combine Dois Emojis ( R$ 9,90 ): Misture emojis no estilo do teclado do Google e crie adesivos divertidos e únicos.

): Misture emojis no estilo do teclado do Google e crie adesivos divertidos e únicos. Medieval Madness Stickers ( R$ 4,90 ): Dê um toque diferente às suas conversas com esse pacote de adesivos inspirados na Idade Média, com ilustrações um pouco malucas.

Jogos gratuitos para iPhone

Pro Wrestling Manager ( R$ 19,90 ): Monte e administre sua própria liga de luta livre profissional, com rivalidades, histórias e todo o clima que fez o esporte se tornar um show de entretenimento.

): Monte e administre sua própria liga de luta livre profissional, com rivalidades, histórias e todo o clima que fez o esporte se tornar um show de entretenimento. Kid Tarzan Bubble POP Shooter ( R$ 4,90 ): Ajude a salvar os filhotes da selva estourando balões neste puzzle clássico, leve e divertido.

): Ajude a salvar os filhotes da selva estourando balões neste puzzle clássico, leve e divertido. ABC Star - Letter Tracing ( R$ 24,90 ): Uma forma educativa de entreter as crianças. Em vez de vídeos sem fim, ensine o alfabeto de maneira interativa.

As ofertas estavam em vigor na data da publicação. Se você encontrou uma oferta expirada, compartilhe conosco nos comentários abaixo.

Antes de fazer o download de qualquer um dos aplicativos mencionados, recomendamos que você verifique seus detalhes no Google Play e na App Store. Esta ação é importante porque muitos apps e jogos podem contar com seus próprios recursos especiais ou desvantagens.

Compras no aplicativo e anúncios: sem surpresas!

Tome muito cuidado na hora de baixar aplicativos gratuitos ou pagos, pois eles podem ocultar compras internas e anúncios em excesso. Essa medida é muito mais importante quando se trata de jogos infantis. Então, para evitar problemas inesperados, siga as dicas abaixo:

Permissões de aplicativos: leia as letras pequenas!

No universo em constante evolução dos aplicativos para celular, diversos apps e jogos usam táticas inteligentes para lucrar com a coleta e distribuição de dados pessoais. Mas não tenha medo, pois temos conselhos valiosos para te ajudar a reforçar a segurança das suas informações. Recomendamos que você preste atenção ao que aparece na tela antes de conceder permissões aos aplicativos instalados.

Basta pensar: por que um simples despertador precisaria acessar a minha câmera ou lista de contatos? E qual é a lógica de um aplicativo de lanterna para exigir o conhecimento da minha localização exata? Selecionando com cuidado as permissões autorizadas, você consegue proteger seus dados pessoais dos olhos curiosos.

Fazendo isso, você pode mergulhar na grande variedade de aplicativos gratuitos disponíveis para download no seu dispositivo Android ou iOS, com a certeza de que suas informações pessoais continuam protegidas.

A segunda edição desta lista sai no fim da semana. Esperamos que você tenha um ótimo dia e aproveite as dicas que trouxemos!