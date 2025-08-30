Duas vezes por semana, trazemos uma seleção de aplicativos para Android e iPhone que costumam ser pagos, mas que eventualmente ficam gratuitos por tempo limitado. Esta é uma ótima chance de deixar a sua coleção de apps e jogos ainda mais turbinada, então aproveite as ofertas antes que acabe!

Lembrando que esta lista não é a mesma da série com os 5 principais aplicativos da semana, em que você encontra análises e resenhas mais completas. Aqui, a ideia é simples: mostrar quais aplicativos premium estão disponíveis gratuitamente neste momento. Como as ofertas duram pouco, não há como garantir que estarão disponíveis por muito tempo no Google Play ou na App Store, então faça o download o quanto antes! Não se esqueça de prestar atenção em anúncios em excesso, compras dentro do app e possíveis assinaturas escondidas.

Nossa dica: se você se deparar com um aplicativo que gostaria de baixar, mas não precisa no momento, faça o download e o instale mesmo assim. Ele será considerado como "comprado" e ficará disponível em sua biblioteca de aplicativos para sempre, mesmo que você o desinstale do smartphone logo em seguida.

Aplicativos e jogos para Android disponíveis gratuitamente: ofertas por tempo limitado

Principais aplicativos gratuitos para Android para produtividade e estilo de vida

Compress Video - Resize Video ( R$ 14,99 ): Como o nome já indica, este app reduz o tamanho dos vídeos para que fiquem mais rápidos de compartilhar e carregar.

): Como o nome já indica, este app reduz o tamanho dos vídeos para que fiquem mais rápidos de compartilhar e carregar. Stitch Photos: Long Screenshot ( R$ 14,99 ): Crie capturas de tela longas, juntando imagens na vertical ou na horizontal.

): Crie capturas de tela longas, juntando imagens na vertical ou na horizontal. Lembrete Pro ( R$ 16,99 ): Organize compromissos, tarefas, horários de medicação e muito mais em um app prático e completo.

): Organize compromissos, tarefas, horários de medicação e muito mais em um app prático e completo. ProductCut PRO: AI Auto Editor ( R$ 33,99 ): Remova fundos, apague elementos e edite suas fotos para redes sociais, mensagens e outros usos de forma rápida usando este app.

Jogos gratuitos para Android

Theme Park Simulator ( R$ 6,49 ): Crie, administre e faça seu parque temático crescer diretamente do seu smartphone.

): Crie, administre e faça seu parque temático crescer diretamente do seu smartphone. Space Survival: Sobrevivência ( R$ 1,59 ): Explore o planeta vermelho, resgate sobreviventes e proteja sua nave de criaturas misteriosas.

): Explore o planeta vermelho, resgate sobreviventes e proteja sua nave de criaturas misteriosas. Shadow Knight: Ninja Fighting ( R$ 0,99 ): Enfrente batalhas intensas na escuridão com golpes cheios de estilo neste jogo de ação em rolagem lateral.

): Enfrente batalhas intensas na escuridão com golpes cheios de estilo neste jogo de ação em rolagem lateral. Bonbon: Candy Match 3 ( R$ 5,49 ): Ainda gosta de jogos de combinar peças iguais? Então, mergulhe em mais um quebra-cabeça viciante inspirado em doces!

Oferta de afiliados Samsung Galaxy A56 5G

Aplicativos e jogos para iOS disponíveis gratuitamente por tempo limitado

Principais aplicativos gratuitos para iOS para produtividade e estilo de vida

Goal Streaks ( R$ 79,90 ): Acompanhe suas metas e rotina de forma prática, mantendo a motivação para alcançar seus objetivos.

): Acompanhe suas metas e rotina de forma prática, mantendo a motivação para alcançar seus objetivos. Predator Clock ( R$ 4,90 ): Veja as horas com um visual inspirado no clássico filme Predador. O app traz um toque intimidador para o relógio do celular.

): Veja as horas com um visual inspirado no clássico filme Predador. O app traz um toque intimidador para o relógio do celular. Lab Values Reference ( R$ 49,90 ): Indicado para estudantes e profissionais da saúde que trabalham com exames laboratoriais, o app deixa as informações úteis sempre à mão.

): Indicado para estudantes e profissionais da saúde que trabalham com exames laboratoriais, o app deixa as informações úteis sempre à mão. Gatos Medievais: Adesivos ( R$ 4,90 ): Um pacote divertido de figurinhas que combina gatos com um estilo medieval nada comum.

Jogos gratuitos para iPhone

Fill Me Up - Block Brain Game! ( R$ 9,90 ): Encaixe formas geométricas para preencher o tabuleiro nesse quebra-cabeça minimalista e desafiador.

): Encaixe formas geométricas para preencher o tabuleiro nesse quebra-cabeça minimalista e desafiador. Sussurro Espiritual - Fantasma ( R$ 24,90 ): Aplicativo curioso que promete conversas com fantasmas ao seu redor, e também a chance de desvendar mistérios sobrenaturais.

): Aplicativo curioso que promete conversas com fantasmas ao seu redor, e também a chance de desvendar mistérios sobrenaturais. Pro Wrestling Manager ( R$ 19,90 ): Crie e administre sua própria liga de luta livre profissional com rivalidades, histórias e toda a atmosfera que marcou esse esporte que também é um espetáculo.

): Crie e administre sua própria liga de luta livre profissional com rivalidades, histórias e toda a atmosfera que marcou esse esporte que também é um espetáculo. Kid Tarzan Bubble POP Shooter ( R$ 4,90 ): Estoure balões para resgatar os filhotes da selva neste jogo clássico e divertido de quebra-cabeça.

Oferta de afiliados Apple iPhone 16e

As ofertas estavam em vigor na data da publicação. Se você encontrou uma oferta expirada, compartilhe conosco nos comentários abaixo.

Antes de fazer o download de qualquer um dos aplicativos mencionados, recomendamos que você verifique seus detalhes no Google Play e na App Store. Esta ação é importante porque muitos apps e jogos podem contar com seus próprios recursos especiais ou desvantagens.

Compras no aplicativo e anúncios: sem surpresas!

Tome muito cuidado na hora de baixar aplicativos gratuitos ou pagos, pois eles podem ocultar compras internas e anúncios em excesso. Essa medida é muito mais importante quando se trata de jogos infantis. Então, para evitar problemas inesperados, siga as dicas abaixo:

Permissões de aplicativos: leia as letras pequenas!

No universo em constante evolução dos aplicativos para celular, diversos apps e jogos usam táticas inteligentes para lucrar com a coleta e distribuição de dados pessoais. Mas não tenha medo, pois temos conselhos valiosos para te ajudar a reforçar a segurança das suas informações. Recomendamos que você preste atenção ao que aparece na tela antes de conceder permissões aos aplicativos instalados.

Basta pensar: por que um simples despertador precisaria acessar a minha câmera ou lista de contatos? E qual é a lógica de um aplicativo de lanterna para exigir o conhecimento da minha localização exata? Selecionando com cuidado as permissões autorizadas, você consegue proteger seus dados pessoais dos olhos curiosos.

Fazendo isso, você pode mergulhar na grande variedade de aplicativos gratuitos disponíveis para download no seu dispositivo Android ou iOS, com a certeza de que suas informações pessoais continuam protegidas.

Desejamos a você um ótimo fim de semana! Nos vemos em breve com mais uma seleção de aplicativos gratuitos.