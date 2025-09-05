One UI 8: Seu Smartphone Samsung Galaxy Receberá o Android 16?
Assim como o Google e outras marcas, a Samsung está acelerando o lançamento da One UI 8, interface baseada no Android 16. Depois de vários meses de testes beta, a empresa se prepara para enfim liberar a atualização para o público. Se você está se perguntando se o seu smartphone ou tablet Galaxy será compatível, preparamos um guia completo para te orientar!
Linha do tempo da One UI 8 Beta
A Samsung se movimentou rápido depois que o Google lançou o Android 16 para os dispositivos Pixel. O programa beta começou com o Galaxy S25 e o Galaxy S25 Ultra em 28 de maio, em países selecionados como Estados Unidos, Coreia do Sul, Índia, Alemanha e Reino Unido.
Na sequência, mais dispositivos Galaxy receberam a atualização, principalmente de gerações anteriores, como o Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6. Os usuários tiveram que esperar um pouco mais para que a versão beta chegasse aos modelos Galaxy A de médio porte e à série Galaxy S23, que só ficou disponível em 1º de setembro. Na mesma semana, a versão beta também foi lançada para o Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5.
Veja a linha do tempo detalhada:
- 28 de maio - Abertura do programa beta para a série Galaxy S25;
- 4 de agosto - O programa beta é expandido para a série Galaxy S24, Z Fold 6 e Z Flip 6;
- 1º de setembro - A versão beta da One UI 8 chega à série Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5 e a alguns modelos intermediários do Galaxy A.
Lançamento final da One UI 8
A Samsung ainda não confirmou a data exata de lançamento público da One UI 8, mas sugeriu que a atualização deve chegar ainda em setembro. A empresa também não detalhou quais dispositivos receberão a atualização primeiro, mas é provável que o Galaxy S25 e os dobráveis do ano passado tenham prioridade. A implementação deve acontecer de forma escalonada, variando entre modelos e regiões.
Seu dispositivo Galaxy receberá a One UI 8?
A Samsung também ainda não divulgou uma lista definitiva de dispositivos compatíveis, mas é possível estimar a elegibilidade com base na política de software da empresa.
Por exemplo: o Galaxy S22, lançado em 2022, promete quatro anos de atualizações importantes, então deve receber o Android 16. O mesmo vale para modelos de médio porte, como o Galaxy A73, o Galaxy A53 e o Galaxy A33, também lançados em 2022. Dispositivos mais recentes, normalmente, contam com suporte estendido de cinco a seis anos, o que os torna fortes candidatos à One UI 8.
Tabela de dispositivos Samsung com One UI 8
- Samsung Galaxy A
- Samsung Galaxy S
- Samsung Galaxy Z Fold
- Samsung Galaxy M e F
- Samsung Galaxy XCover
- Samsung Galaxy Tab A e S
Samsung Galaxy A
A Samsung está retirando alguns modelos de entrada e de médio porte da lista de compatibilidade com a One UI 8, e a causa é o suporte limitado ao software. Entre eles estão o Galaxy A14, o Galaxy A14 5G e o Galaxy A05s.
|Modelo
|Data de atualização anunciada
|Início da distribuição
|Galaxy A06
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy A15 4G
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy A15 5G
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy A16
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy A24
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy A25
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy A33
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy A34
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy A35
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy A53
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy A54
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy A55
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy A73
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy A07
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy A17
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy A26
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy A36
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy A56
|A confirmar
|A confirmar
Samsung Galaxy S
Para os modelos principais, o Galaxy S21, o S21 Plus e o S21 Ultra receberão a One UI 7 como sua última grande atualização. Mesmo assim, eles continuarão recebendo patches de segurança. Curiosamente, o Galaxy S21 FE ainda é elegível para a One UI 8, o que surpreendeu muitos usuários.
|Modelo
|Data de atualização anunciada
|Início da distribuição
|Galaxy S21 FE
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy S22
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy S22+
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy S22 Ultra
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy S23
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy S23+
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy S23 FE
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy S23 Ultra
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy S24 FE
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy S24
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy S24+
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy S24 Ultra
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy S25
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy S25+
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy S25 Ultra
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy S25 Edge
|A confirmar
|A confirmar
Samsung Galaxy Z
Notavelmente, o Galaxy Z Fold 3 e o Galaxy Z Flip 3 estão fora da lista de atualizações da One UI 8. Ambos os dispositivos encerrarão seu ciclo de grandes atualizações com a One UI 7, mas ainda poderão receber patches de segurança por um período limitado.
|Modelo
|Data de atualização anunciada
|Início da distribuição
|Galaxy Z Flip 4
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy Z Flip 5
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy Z Flip 6
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy Z Fold 4
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy Z Fold 5
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy Z Fold 6
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy Z Fold Edição Especial
|A confirmar
|A confirmar
Samsung Galaxy M e F
|Modelo
|Data de atualização anunciada
|Início da distribuição
|Galaxy M15 / F15
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy M16 / F16
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy M34 5G
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy M35
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy M54 / F54
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy M55 / F55 / C55
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy M56 / F56
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy M36
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy M06
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy F06 5G
|A confirmar
|A confirmar
Samsung Galaxy XCover
|Modelo
|Data de atualização anunciada
|Início da distribuição
|Galaxy XCover 6 Pro
|A confirmar
|Galaxy XCover 7
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy XCover 7 Pro
|A confirmar
|A confirmar
Samsung Galaxy Tab A e S
A maioria dos tablets Samsung Galaxy que eram compatíveis com a One UI 7 também receberá a One UI 8, com exceção do Galaxy Tab Active 4 Pro.
|Modelo
|Data de atualização anunciada
|Início da distribuição
|Galaxy Tab A9 / A9+
|A confirmar
|PREVISTO
|Galaxy Tab Active 5
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy Tab Active 5 Pro
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy Tab S6 Lite 2024
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy Tab S8
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy Tab S8+
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy Tab S8 Ultra
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy Tab S9
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy Tab S9+
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy Tab S9 Ultra
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy Tab S9 FE / S9 FE+
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy Tab S10+
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy Tab S10 Ultra
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy Tab S10 FE
|A confirmar
|A confirmar
|Galaxy Tab S10 FE+
|A confirmar
|A confirmar
Qual é o seu celular ou tablet Galaxy? O seu dispositivo Samsung está na lista da One UI 8? Conte-nos na caixa de comentários abaixo!