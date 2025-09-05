Assim como o Google e outras marcas, a Samsung está acelerando o lançamento da One UI 8, interface baseada no Android 16. Depois de vários meses de testes beta, a empresa se prepara para enfim liberar a atualização para o público. Se você está se perguntando se o seu smartphone ou tablet Galaxy será compatível, preparamos um guia completo para te orientar!

Linha do tempo da One UI 8 Beta

A Samsung se movimentou rápido depois que o Google lançou o Android 16 para os dispositivos Pixel. O programa beta começou com o Galaxy S25 e o Galaxy S25 Ultra em 28 de maio, em países selecionados como Estados Unidos, Coreia do Sul, Índia, Alemanha e Reino Unido.

Na sequência, mais dispositivos Galaxy receberam a atualização, principalmente de gerações anteriores, como o Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6. Os usuários tiveram que esperar um pouco mais para que a versão beta chegasse aos modelos Galaxy A de médio porte e à série Galaxy S23, que só ficou disponível em 1º de setembro. Na mesma semana, a versão beta também foi lançada para o Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5.

Veja a linha do tempo detalhada:

Lançamento final da One UI 8

A Samsung ainda não confirmou a data exata de lançamento público da One UI 8, mas sugeriu que a atualização deve chegar ainda em setembro. A empresa também não detalhou quais dispositivos receberão a atualização primeiro, mas é provável que o Galaxy S25 e os dobráveis do ano passado tenham prioridade. A implementação deve acontecer de forma escalonada, variando entre modelos e regiões.

Seu dispositivo Galaxy receberá a One UI 8?

A Samsung também ainda não divulgou uma lista definitiva de dispositivos compatíveis, mas é possível estimar a elegibilidade com base na política de software da empresa.

Por exemplo: o Galaxy S22, lançado em 2022, promete quatro anos de atualizações importantes, então deve receber o Android 16. O mesmo vale para modelos de médio porte, como o Galaxy A73, o Galaxy A53 e o Galaxy A33, também lançados em 2022. Dispositivos mais recentes, normalmente, contam com suporte estendido de cinco a seis anos, o que os torna fortes candidatos à One UI 8.

Tabela de dispositivos Samsung com One UI 8

Samsung Galaxy A

A Samsung está retirando alguns modelos de entrada e de médio porte da lista de compatibilidade com a One UI 8, e a causa é o suporte limitado ao software. Entre eles estão o Galaxy A14, o Galaxy A14 5G e o Galaxy A05s.

Os modelos de médio porte Galaxy A36 e Galaxy A26 da Samsung são inicializados na One UI 7. / © nextpit

Modelo Data de atualização anunciada Início da distribuição Galaxy A06 A confirmar A confirmar Galaxy A15 4G A confirmar A confirmar Galaxy A15 5G A confirmar A confirmar Galaxy A16 A confirmar A confirmar Galaxy A24 A confirmar A confirmar Galaxy A25 A confirmar A confirmar Galaxy A33 A confirmar A confirmar Galaxy A34 A confirmar A confirmar Galaxy A35 A confirmar A confirmar Galaxy A53 A confirmar A confirmar Galaxy A54 A confirmar A confirmar Galaxy A55 A confirmar A confirmar Galaxy A73 A confirmar A confirmar Galaxy A07 A confirmar A confirmar Galaxy A17 A confirmar A confirmar Galaxy A26 A confirmar A confirmar Galaxy A36 A confirmar A confirmar Galaxy A56 A confirmar A confirmar

Samsung Galaxy S

Para os modelos principais, o Galaxy S21, o S21 Plus e o S21 Ultra receberão a One UI 7 como sua última grande atualização. Mesmo assim, eles continuarão recebendo patches de segurança. Curiosamente, o Galaxy S21 FE ainda é elegível para a One UI 8, o que surpreendeu muitos usuários.

Comparação lado a lado do Galaxy S24+ e do Galaxy S24 da Samsung. / © nextpit

Modelo Data de atualização anunciada Início da distribuição Galaxy S21 FE A confirmar A confirmar Galaxy S22 A confirmar A confirmar Galaxy S22+ A confirmar A confirmar Galaxy S22 Ultra A confirmar A confirmar Galaxy S23 A confirmar A confirmar Galaxy S23+ A confirmar A confirmar Galaxy S23 FE A confirmar A confirmar Galaxy S23 Ultra A confirmar A confirmar Galaxy S24 FE A confirmar A confirmar Galaxy S24 A confirmar A confirmar Galaxy S24+ A confirmar A confirmar Galaxy S24 Ultra A confirmar A confirmar Galaxy S25 A confirmar A confirmar Galaxy S25+ A confirmar A confirmar Galaxy S25 Ultra A confirmar A confirmar Galaxy S25 Edge A confirmar A confirmar

Samsung Galaxy Z

Notavelmente, o Galaxy Z Fold 3 e o Galaxy Z Flip 3 estão fora da lista de atualizações da One UI 8. Ambos os dispositivos encerrarão seu ciclo de grandes atualizações com a One UI 7, mas ainda poderão receber patches de segurança por um período limitado.

O Galaxy Z Fold 6 da Samsung é elegível para sete anos de atualizações do sistema operacional Android e patches de segurança. / © nextpit

Modelo Data de atualização anunciada Início da distribuição Galaxy Z Flip 4 A confirmar A confirmar Galaxy Z Flip 5 A confirmar A confirmar Galaxy Z Flip 6 A confirmar A confirmar Galaxy Z Fold 4 A confirmar A confirmar Galaxy Z Fold 5 A confirmar A confirmar Galaxy Z Fold 6 A confirmar A confirmar Galaxy Z Fold Edição Especial A confirmar A confirmar

Samsung Galaxy M e F

Modelo Data de atualização anunciada Início da distribuição Galaxy M15 / F15 A confirmar A confirmar Galaxy M16 / F16 A confirmar A confirmar Galaxy M34 5G A confirmar A confirmar Galaxy M35 A confirmar A confirmar Galaxy M54 / F54 A confirmar A confirmar Galaxy M55 / F55 / C55 A confirmar A confirmar Galaxy M56 / F56 A confirmar A confirmar Galaxy M36 A confirmar A confirmar Galaxy M06 A confirmar A confirmar Galaxy F06 5G A confirmar A confirmar

Samsung Galaxy XCover

Modelo Data de atualização anunciada Início da distribuição Galaxy XCover 6 Pro A confirmar Galaxy XCover 7 A confirmar A confirmar Galaxy XCover 7 Pro A confirmar A confirmar

Samsung Galaxy Tab A e S

A maioria dos tablets Samsung Galaxy que eram compatíveis com a One UI 7 também receberá a One UI 8, com exceção do Galaxy Tab Active 4 Pro.

A tela da Samsung é incrível, como sempre! Graças ao revestimento especial, agora ela também conta com menos reflexos. / © nextpit

Modelo Data de atualização anunciada Início da distribuição Galaxy Tab A9 / A9+ A confirmar PREVISTO Galaxy Tab Active 5 A confirmar A confirmar Galaxy Tab Active 5 Pro A confirmar A confirmar Galaxy Tab S6 Lite 2024 A confirmar A confirmar Galaxy Tab S8 A confirmar A confirmar Galaxy Tab S8+ A confirmar A confirmar Galaxy Tab S8 Ultra A confirmar A confirmar Galaxy Tab S9 A confirmar A confirmar Galaxy Tab S9+ A confirmar A confirmar Galaxy Tab S9 Ultra A confirmar A confirmar Galaxy Tab S9 FE / S9 FE+ A confirmar A confirmar Galaxy Tab S10+ A confirmar A confirmar Galaxy Tab S10 Ultra A confirmar A confirmar Galaxy Tab S10 FE A confirmar A confirmar Galaxy Tab S10 FE+ A confirmar A confirmar

