Samsung One UI 8 Lançada! Quando Seu Galaxy Receberá o Android 16?
A Samsung acelerou o lançamento do One UI 8, sua atualização personalizada do Android 16. Após meses de testes, a versão final já está disponível para alguns smartphones e tablets Galaxy, começando com a série Galaxy S25 e expandindo gradualmente para modelos mais antigos e aparelhos intermediários. Confira a lista abaixo para ver se o seu dispositivo está qualificado para a atualização.
Cronograma de lançamento do One UI 8
A Samsung agiu rapidamente após o lançamento do Android 16 pelo Google para dispositivos Pixel. O programa beta começou em 28 de maio com o Galaxy S25 e o Galaxy S25 Ultra. Logo em seguida, foram lançados mais dispositivos Galaxy, principalmente de gerações anteriores, como o Galaxy S24, o Galaxy Z Fold 6 e o Galaxy Z Flip 6.
Em 15 de setembro, a Samsung concluiu a versão beta para a série Galaxy S25 e anunciou que a One UI 8 está sendo lançada oficialmente para o Galaxy S25, S25 Plus, S25 Edge e S25 Ultra. Como de costume, a implementação será gradual, começando com os usuários da Coreia do Sul.
Espera-se que a grande atualização de firmware chegue aos dispositivos Galaxy S25 nos países onde o programa beta estava disponível, incluindo EUA, Reino Unido, Alemanha, França e Índia. De acordo com os fóruns da Samsung, a próxima onda de lançamentos está programada para outubro e novembro, embora o momento exato ainda não esteja claro.
Seu dispositivo Galaxy receberá a One UI 8?
Juntamente com o lançamento do One UI 8, a Samsung publicou uma lista de dispositivos programados para receber a atualização, observando que a programação pode variar de acordo com a região e o modelo.
A Samsung também confirmou que o Galaxy S22 e o Galaxy S21 FE receberão a One UI 8 como sua última grande atualização. O mesmo se aplica a modelos de médio porte como o Galaxy A73, A53 e A33, todos lançados em 2022. Os dispositivos mais novos geralmente se beneficiam do suporte estendido que dura de cinco a seis anos, o que os torna fortes candidatos ao One UI 8.
Tabela de dispositivos Samsung com One UI 8
- Samsung Galaxy A
- Samsung Galaxy S
- Samsung Galaxy Z Fold
- Samsung Galaxy M e F
- Samsung Galaxy XCover
- Samsung Galaxy Tab A e S
Samsung Galaxy A Series
A Samsung está retirando alguns modelos econômicos e de médio porte da lista do One UI 8, com base em seu suporte limitado ao software. Entre eles estão o Galaxy A14, o Galaxy A14 5G e o Galaxy A05s.
|Modelo
|Data de atualização anunciada
|Início da distribuição
|Galaxy A06
|Outubro de 2025
|Outubro de 2025
|Galaxy A07
|Outubro de 2025
|Galaxy A15 4G
|Novembro de 2025
|Outubro de 2025
|Galaxy A15 5G
|Novembro de 2025
|Outubro de 2025
|Galaxy A16
|Novembro de 2025
|Outubro de 2025
|Galaxy A17
|Outubro de 2025
|Setembro de 2025
|Galaxy A24
|Outubro de 2025
|Galaxy A25
|Outubro de 2025
|Outubro de 2025
|Galaxy A26
|Outubro de 2025
|Setembro de 2025
|Galaxy A33
|Novembro de 2025
|Outubro de 2025
|Galaxy A34
|Outubro de 2025
|Outubro de 2025
|Galaxy A35
|Outubro de 2025
|Setembro de 2025
|Galaxy A36
|Outubro de 2025
|Setembro de 2025
|Galaxy A53
|Outubro de 2025
|Outubro de 2025
|Galaxy A54
|Outubro de 2025
|Outubro de 2025
|Galaxy A55
|Outubro de 2025
|Setembro de 2025
|Galaxy A56
|Outubro de 2025
|Setembro de 2025
|Galaxy A73
|Outubro de 2025
Série Samsung Galaxy S
Para os modelos topo de linha, o Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra receberam a One UI 7 como sua última grande atualização. No entanto, eles continuarão a receber patches de segurança. Curiosamente, o Galaxy S21 FE ainda é elegível para a One UI 8, o que foi uma surpresa para muitos usuários.
|Modelo
|Data de atualização anunciada
|Início da distribuição
|Galaxy S21 FE
|Outubro de 2025
|Galaxy S22
|Outubro de 2025
|Outubro de 2025
|Galaxy S22+
|Outubro de 2025
|Outubro de 2025
|Galaxy S22 Ultra
|Outubro de 2025
|Outubro de 2025
|Galaxy S23
|Outubro de 2025
|Setembro de 2025
|Galaxy S23+
|Outubro de 2025
|Setembro de 2025
|Galaxy S23 FE
|Outubro de 2025
|Setembro de 2025
|Galaxy S23 Ultra
|Outubro de 2025
|Setembro de 2025
|Galaxy S24 FE
|Outubro de 2025
|Setembro de 2025
|Galaxy S24
|Outubro de 2025
|Setembro de 2025
|Galaxy S24+
|Outubro de 2025
|Setembro de 2025
|Galaxy S24 Ultra
|Outubro de 2025
|Setembro de 2025
|Galaxy S25
|Setembro de 2025
|Setembro de 2025
|Galaxy S25+
|Setembro de 2025
|Setembro de 2025
|Galaxy S25 Ultra
|Setembro de 2025
|Setembro de 2025
|Galaxy S25 Edge
|Setembro de 2025
|Setembro de 2025
Série Samsung Galaxy Z
Notavelmente ausentes da lista de atualizações do One UI 8 estão o Galaxy Z Fold 3 e o Galaxy Z Flip 3. Ambos os dispositivos encerrarão seu ciclo de atualização principal com o One UI 7, embora possam continuar a receber patches de segurança por um tempo limitado.
|Modelo
|Data de atualização anunciada
|Início da distribuição
|Galaxy Z Flip 4
|Outubro de 2025
|Outubro de 2025
|Galaxy Z Flip 5
|Outubro de 2025
|Outubro de 2025
|Galaxy Z Flip 6
|Setembro de 2025
|Setembro de 2025
|Galaxy Z Fold 4
|Outubro de 2025
|Outubro de 2025
|Galaxy Z Fold 5
|Outubro de 2025
|Outubro de 2025
|Galaxy Z Fold 6
|Setembro de 2025
|Setembro de 2025
|Galaxy Z Fold Edição Especial
|Setembro de 2025
Samsung Galaxy M e F Series
|Modelo
|Data de atualização anunciada
|Início da distribuição
|Galaxy M06 / F06
|A confirmar
|Galaxy M15 / F15
|A confirmar
|Outubro de 2025
|Galaxy M16 / F16
|A confirmar
|Outubro de 2025
|Galaxy F17
|-
|Outubro de 2025
|Galaxy M34 5G / F34
|A confirmar
|Outubro de 2025
|Galaxy M35
|A confirmar
|Outubro de 2025
|Galaxy M36 / F36
|A confirmar
|Outubro de 2025
|Galaxy M53 / Quantum 3
|A confirmar
|Outubro de 2025
|Galaxy M54 / F54
|A confirmar
|Outubro de 2025
|Galaxy M55 / F55 / C55
|Outubro de 2025
|Galaxy M56 / F56
|Outubro de 2025
|Outubro de 2025
Samsung Galaxy XCover
|Modelo
|Data de atualização anunciada
|Início da distribuição
|Galaxy XCover 6 Pro
|A confirmar
|Galaxy XCover 7
|A confirmar
|Outubro de 2025
|Galaxy XCover 7 Pro
|Outubro de 2025
|Outubro de 2025
Samsung Galaxy Tab A e S Series
A maioria dos tablets Samsung Galaxy que se qualificaram para a One UI 7 ainda receberá a One UI 8, com exceção do Galaxy Tab Active 4 Pro.
|Modelo
|Data de atualização anunciada
|Início da distribuição
|Galaxy Tab A9 / A9+
|Outubro de 2025
|Galaxy Tab Active 5
|A confirmar
|Galaxy Tab Active 5 Pro
|Outubro de 2025
|Galaxy Tab S6 Lite 2024
|A confirmar
|Galaxy Tab S8
|Outubro de 2025
|Galaxy Tab S8+
|Outubro de 2025
|Galaxy Tab S8 Ultra
|Outubro de 2025
|Galaxy Tab S9
|Setembro de 2025
|Outubro de 2025
|Galaxy Tab S9+
|Setembro de 2025
|Outubro de 2025
|Galaxy Tab S9 Ultra
|Setembro de 2025
|Outubro de 2025
|Galaxy Tab S9 FE / S9 FE+
|Setembro de 2025
|Galaxy Tab S10+
|Setembro de 2025
|Setembro de 2025
|Galaxy Tab S10 Ultra
|Setembro de 2025
|Setembro de 2025
|Galaxy Tab S10 FE
|Setembro de 2025
|Galaxy Tab S10 FE+
|Setembro de 2025
|Galaxy Tab S10 Lite
|A confirmar
|Outubro de 2025
Qual celular ou tablet Samsung Galaxy você possui? Seu aparelho está na lista da One UI 8?
O artigo foi atualizado em 16 de outubro de 2025 para refletir a lista inicial de telefones e tablets Samsung Galaxy confirmados como elegíveis para o One UI 8.