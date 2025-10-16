Samsung One UI 8 Lançada! Quando Seu Galaxy Receberá o Android 16?

A Samsung acelerou o lançamento do One UI 8, sua atualização personalizada do Android 16. Após meses de testes, a versão final já está disponível para alguns smartphones e tablets Galaxy, começando com a série Galaxy S25 e expandindo gradualmente para modelos mais antigos e aparelhos intermediários. Confira a lista abaixo para ver se o seu dispositivo está qualificado para a atualização.

Cronograma de lançamento do One UI 8

A Samsung agiu rapidamente após o lançamento do Android 16 pelo Google para dispositivos Pixel. O programa beta começou em 28 de maio com o Galaxy S25 e o Galaxy S25 Ultra. Logo em seguida, foram lançados mais dispositivos Galaxy, principalmente de gerações anteriores, como o Galaxy S24, o Galaxy Z Fold 6 e o Galaxy Z Flip 6.

Em 15 de setembro, a Samsung concluiu a versão beta para a série Galaxy S25 e anunciou que a One UI 8 está sendo lançada oficialmente para o Galaxy S25, S25 Plus, S25 Edge e S25 Ultra. Como de costume, a implementação será gradual, começando com os usuários da Coreia do Sul.

Espera-se que a grande atualização de firmware chegue aos dispositivos Galaxy S25 nos países onde o programa beta estava disponível, incluindo EUA, Reino Unido, Alemanha, França e Índia. De acordo com os fóruns da Samsung, a próxima onda de lançamentos está programada para outubro e novembro, embora o momento exato ainda não esteja claro.

Seu dispositivo Galaxy receberá a One UI 8?

Juntamente com o lançamento do One UI 8, a Samsung publicou uma lista de dispositivos programados para receber a atualização, observando que a programação pode variar de acordo com a região e o modelo.

A Samsung também confirmou que o Galaxy S22 e o Galaxy S21 FE receberão a One UI 8 como sua última grande atualização. O mesmo se aplica a modelos de médio porte como o Galaxy A73, A53 e A33, todos lançados em 2022. Os dispositivos mais novos geralmente se beneficiam do suporte estendido que dura de cinco a seis anos, o que os torna fortes candidatos ao One UI 8.

Tabela de dispositivos Samsung com One UI 8

Samsung Galaxy A Series

A Samsung está retirando alguns modelos econômicos e de médio porte da lista do One UI 8, com base em seu suporte limitado ao software. Entre eles estão o Galaxy A14, o Galaxy A14 5G e o Galaxy A05s.

Os intermediários Galaxy A36 e Galaxy A26 receberão a One UI 8. / © nextpit

Modelo Data de atualização anunciada Início da distribuição Galaxy A06 Outubro de 2025 Outubro de 2025 Galaxy A07 Outubro de 2025 Galaxy A15 4G Novembro de 2025 Outubro de 2025 Galaxy A15 5G Novembro de 2025 Outubro de 2025 Galaxy A16 Novembro de 2025 Outubro de 2025 Galaxy A17 Outubro de 2025 Setembro de 2025 Galaxy A24 Outubro de 2025 Galaxy A25 Outubro de 2025 Outubro de 2025 Galaxy A26 Outubro de 2025 Setembro de 2025 Galaxy A33 Novembro de 2025 Outubro de 2025 Galaxy A34 Outubro de 2025 Outubro de 2025 Galaxy A35 Outubro de 2025 Setembro de 2025 Galaxy A36 Outubro de 2025 Setembro de 2025 Galaxy A53 Outubro de 2025 Outubro de 2025 Galaxy A54 Outubro de 2025 Outubro de 2025 Galaxy A55 Outubro de 2025 Setembro de 2025 Galaxy A56 Outubro de 2025 Setembro de 2025 Galaxy A73 Outubro de 2025

Série Samsung Galaxy S

Para os modelos topo de linha, o Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra receberam a One UI 7 como sua última grande atualização. No entanto, eles continuarão a receber patches de segurança. Curiosamente, o Galaxy S21 FE ainda é elegível para a One UI 8, o que foi uma surpresa para muitos usuários.

Comparação lado a lado do Galaxy S24+ e do Galaxy S24 da Samsung. / © nextpit

Modelo Data de atualização anunciada Início da distribuição Galaxy S21 FE Outubro de 2025 Galaxy S22 Outubro de 2025 Outubro de 2025 Galaxy S22+ Outubro de 2025 Outubro de 2025 Galaxy S22 Ultra Outubro de 2025 Outubro de 2025 Galaxy S23 Outubro de 2025 Setembro de 2025 Galaxy S23+ Outubro de 2025 Setembro de 2025 Galaxy S23 FE Outubro de 2025 Setembro de 2025 Galaxy S23 Ultra Outubro de 2025 Setembro de 2025 Galaxy S24 FE Outubro de 2025 Setembro de 2025 Galaxy S24 Outubro de 2025 Setembro de 2025 Galaxy S24+ Outubro de 2025 Setembro de 2025 Galaxy S24 Ultra Outubro de 2025 Setembro de 2025 Galaxy S25 Setembro de 2025 Setembro de 2025 Galaxy S25+ Setembro de 2025 Setembro de 2025 Galaxy S25 Ultra Setembro de 2025 Setembro de 2025 Galaxy S25 Edge Setembro de 2025 Setembro de 2025

Série Samsung Galaxy Z

Notavelmente ausentes da lista de atualizações do One UI 8 estão o Galaxy Z Fold 3 e o Galaxy Z Flip 3. Ambos os dispositivos encerrarão seu ciclo de atualização principal com o One UI 7, embora possam continuar a receber patches de segurança por um tempo limitado.

O Galaxy Z Fold 6 da Samsung é elegível para sete anos de atualizações do sistema operacional Android e patches de segurança. / © nextpit

Modelo Data de atualização anunciada Início da distribuição Galaxy Z Flip 4 Outubro de 2025 Outubro de 2025 Galaxy Z Flip 5 Outubro de 2025 Outubro de 2025 Galaxy Z Flip 6 Setembro de 2025 Setembro de 2025 Galaxy Z Fold 4 Outubro de 2025 Outubro de 2025 Galaxy Z Fold 5 Outubro de 2025 Outubro de 2025 Galaxy Z Fold 6 Setembro de 2025 Setembro de 2025 Galaxy Z Fold Edição Especial Setembro de 2025

Samsung Galaxy M e F Series

Modelo Data de atualização anunciada Início da distribuição Galaxy M06 / F06 A confirmar Galaxy M15 / F15 A confirmar Outubro de 2025 Galaxy M16 / F16 A confirmar Outubro de 2025 Galaxy F17 - Outubro de 2025 Galaxy M34 5G / F34 A confirmar Outubro de 2025 Galaxy M35 A confirmar Outubro de 2025 Galaxy M36 / F36 A confirmar Outubro de 2025 Galaxy M53 / Quantum 3 A confirmar Outubro de 2025 Galaxy M54 / F54 A confirmar Outubro de 2025 Galaxy M55 / F55 / C55 Outubro de 2025 Galaxy M56 / F56 Outubro de 2025 Outubro de 2025

Samsung Galaxy XCover

Modelo Data de atualização anunciada Início da distribuição Galaxy XCover 6 Pro A confirmar Galaxy XCover 7 A confirmar Outubro de 2025 Galaxy XCover 7 Pro Outubro de 2025 Outubro de 2025

Samsung Galaxy Tab A e S Series

A maioria dos tablets Samsung Galaxy que se qualificaram para a One UI 7 ainda receberá a One UI 8, com exceção do Galaxy Tab Active 4 Pro.

Galaxy Tab S10 Ultra também receberá a One UI 8. / © nextpit

Modelo Data de atualização anunciada Início da distribuição Galaxy Tab A9 / A9+ Outubro de 2025 Galaxy Tab Active 5 A confirmar Galaxy Tab Active 5 Pro Outubro de 2025 Galaxy Tab S6 Lite 2024 A confirmar Galaxy Tab S8 Outubro de 2025 Galaxy Tab S8+ Outubro de 2025 Galaxy Tab S8 Ultra Outubro de 2025 Galaxy Tab S9 Setembro de 2025 Outubro de 2025 Galaxy Tab S9+ Setembro de 2025 Outubro de 2025 Galaxy Tab S9 Ultra Setembro de 2025 Outubro de 2025 Galaxy Tab S9 FE / S9 FE+ Setembro de 2025 Galaxy Tab S10+ Setembro de 2025 Setembro de 2025 Galaxy Tab S10 Ultra Setembro de 2025 Setembro de 2025 Galaxy Tab S10 FE Setembro de 2025 Galaxy Tab S10 FE+ Setembro de 2025 Galaxy Tab S10 Lite A confirmar Outubro de 2025

Qual celular ou tablet Samsung Galaxy você possui? Seu aparelho está na lista da One UI 8?

O artigo foi atualizado em 16 de outubro de 2025 para refletir a lista inicial de telefones e tablets Samsung Galaxy confirmados como elegíveis para o One UI 8.