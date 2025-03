Honor anunciou o smartphone Magic V3, sua terceira geração de dobrável, no ano passado e tivemos a chance de testar esse impressionante celular. Continue lendo para saber nossas impressões sobre o design, o desempenho, a tela e a duração da bateria do telefone dobrável mais fino do mercado.

Resumo Comprar Honor Magic V3 Prós Impressionantemente fino

Especificações de ponta

Câmera potente Contras Caro

O MagicOS parece ultrapassado

Recursos de multitarefa incompletos Honor Magic V3 Honor Magic V3: Todas as ofertas

Construção impressionantemente fina e telas brilhantes O destaque do Honor Magic V3 é, sem dúvida, sua espessura. Enquanto o Magic V2 do ano passado já era muito fino, com 9,9 mm, o Magic V3 de 2024 supera esse valor, com 9,2 mm, o que o torna muito mais fino do que os dobráveis da Samsung ou do Google, ou até mesmo do impressionante OnePlus Open testado pela Camila Rinaldi em 2023. Prós: Fino.

Painéis OLED brilhantes.

Inclui uma capa protetora.

Classificação de proteção IPx8. Contras: Grande saliência na câmera. Há pouco espaço para reduzir a espessura dos telefones, mas temos certeza de que os engenheiros conseguirão. O Magic V3 é tão fino quanto o Xiaomi 14 Ultra (9,2 mm) e apenas um pouco mais grosso que o Galaxy S24 Ultra ou o iPhone 15 Pro Max, com 8,6 e 8,3 mm, respectivamente. A espessura de 9,3 mm não considera a saliência da câmera. / © nextpit Testamos a versão verde do Magic V3, e o design é uma melhoria significativa em relação ao visual ultrapassado da geração anterior (pelo menos na minha opinião). A superfície traseira parece premium ao toque e resiste muito bem a impressões digitais. Também na parte traseira está o novo módulo de câmera redesenhado, que adotou a posição centralizada da família Magic 6 e parece muito mais moderno do que o do V2. Juntamente com o novo design do Magic V3, no entanto, a saliência da câmera é muito mais pronunciada, provavelmente devido ao corpo mais fino e à câmera com zoom mais potente. A proteção de metal para a saliência da câmera não serve para rosquear filtros fotográficos, mas como um suporte. / © nextpit A Honor inclui uma bela capa protetora com o Magic V3, mas lembre-se de que ela aumenta ainda mais o relevo da câmera, com um anel retrátil que funciona como um suporte. O anel parece que poderia ser usado com filtros de lente (semelhante a alguns modelos Xiaomi Ultra), mas não tem a rosca para parafusar os filtros. A capa de proteção da tela frontal é uma peça separada que precisa ser colada e não foi projetada para ser removida constantemente. Nas laterais, encontramos o botão liga/desliga com um sensor de impressão digital integrado (na parte traseira) e o botão de volume (frontal) no lado direito. A parte superior abriga dois microfones, o sensor infravermelho programável e um dos alto-falantes laterais. O fino botão liga/desliga funciona como um leitor de impressões digitais. / © nextpit A parte inferior apresenta a porta USB-C, outro microfone, a bandeja fina para cartão SIM duplo e o segundo alto-falante. Não há suporte para cartão microSD e nem entrada para fone de ouvido (esta última exigiria uma verdadeira mágica [não deu para resistir] para ser instalada). Apesar do peso relativamente baixo de 226 gramas (a versão preta tem 230 g), o Honor Magic V3 ainda parece sólido na mão. A empresa chinesa classifica o telefone como IPx8 para proteção contra água, mas sem resistência à poeira. O GSM Arena submeteu o telefone a um teste de tortura e o V3 sobreviveu de forma impressionante, mostrando o quanto os dobráveis evoluíram em um curto espaço de tempo. As telas são OLEDs LTPO que podem ser atualizadas até 120 vezes por segundo, mas também diminuem a velocidade para 1 Hz para economizar energia. Ambas listam níveis de brilho estupidamente altos, com a externa chegando a 5.000 nits, enquanto a interna atinge 1.800 nits no pico. A tela interna não é tão brilhante quanto a externa, mas ainda assim é suficientemente brilhante. / © nextpit Usar o celular em ambientes externos não foi um problema. As cores eram vibrantes, como de costume nas telas OLED. Quanto ao vinco, ele ainda é perceptível visualmente e ao tocá-lo. Alguns conteúdos podem ocultá-lo bem, mas inclinar levemente o telefone o deixará visível novamente.

Magic OS com um toque de IA O Magic V3 reúne todos os avanços recentes de software no Magic OS, agora na versão 8. Apesar de toda a magia da IA em torno da interface, no entanto, ainda há uma forte influência da EMUI da Huawei, que ainda é inspirada em versões mais antigas do iOS. Prós: Desempenho e animações suaves. Contras: Algumas inconsistências na interface. A Honor não confirmou no momento da publicação a política de atualização para o Magic V3, mas a empresa geralmente fica atrás da promessa da Samsung e do Google de atualizações de segurança por sete anos em seus dobráveis. Além disso, a geração anterior recebeu a atualização do Android 14 muito mais tarde do que seus rivais, sendo distribuída por volta de abril, em comparação com novembro para o Galaxy Fold 5. Compare por quanto tempo cada marca promete manter seus telefones seguros Tivemos alguns pequenos problemas durante a configuração inicial do Honor Magic V3, com erros de "Não é possível conectar-se aos servidores do Google", mesmo com a opção "configuração off-line" selecionada. Nada que alguma insistência não pudesse consertar, mas não é a experiência que se espera de um telefone de ponta. O Honor Magic V3 veio com o MagicOS 8 e Android 14. © nextpit O aparelho atualizado com os aplicativos de fábrica tinha 35GB de espaço ocupado. © nextpit A pasta de apps à esquerda é organizada por IA. © nextpit Contamos 8 aplicativos de terceiros instalados no celular. © nextpit Quando o Magic V3 é aberto, a linha inferior de apps se torna uma barra de tarefas. © nextpit A configuração inicial do celular apresentou problemas mesmo com o modo "Configurar offline". © nextpit O telefone limpo e atualizado exibia 34,99 GB de armazenamento usado e incluía oito aplicativos de terceiros. A configuração inicial e as capturas de tela foram feitas com o patch de segurança de julho, e as fotos foram tiradas com o patch mais recente de agosto. Os recursos de IA ainda são encontrados no campo "Assistente" no aplicativo Configurações, e a novidade do Magic V3 é um recurso de tradução face a face que pode ajudar em viagens ao exterior, mas não é tão poderoso quanto a opção em tempo real encontrada nos telefones Pixel, por exemplo. A tradução "cara-a-cara" é semelhante a ferramentas encontradas em aparelhos Google e Samsung/ © nextpit Com o Magic Text, você pode selecionar e exportar rapidamente textos entre diferentes apps. © nextpit A multi-tarefa ainda tinha algumas deficiências durante o teste. Exibir apps lado-a-lado exigia mais trabalho do que na concorrência. © nextpit Outra nova opção do Assistente é o Magic Portal. Não relacionado à IA, o recurso é uma ferramenta multitarefa útil que permite arrastar e soltar imagens para outros aplicativos - por exemplo, para uma nova nota, postagens em mídias sociais, e-mail etc. - semelhante à ferramenta Magic Text encontrada em outros telefones principais da Honor. Matt Zellmer mencionou em sua análise do Magic V2 que a Honor ainda tinha algum trabalho a fazer em relação aos recursos multitarefa, e o mesmo se aplica ao Magic V3. A tela externa é grande o suficiente para funcionar como um smartphone normal. / © nextpit Os aplicativos podem ser facilmente exibidos em janelas pop-up, mas para uma verdadeira exibição em tela dividida, os usuários precisam arrastar o ícone do aplicativo a partir da barra Multi-Window nas laterais, e não do alternador de aplicativos/gerenciador de tarefas. Tentar fazer o mesmo a partir da barra de aplicativos inferior (chamada Global Taskbar) pode ser um exercício de frustração: Não funciona na tela inicial, e chamar a barra de tarefas global requer um deslizar lento da parte inferior da tela. Deslize muito rápido e você voltará para a tela inicial.

Potência do Snapdragon 8 Gen 3 integrada Equipado com o chip Snapdragon 8 Gen 3, o Honor Magic V3 empata com o Galaxy Z Fold 6 como o Android dobrável mais rápido do mercado atualmente. A Honor define o telefone com uma configuração padrão conservadora, mas a ativação do "Modo de desempenho" faz com que ele esteja no mesmo nível de qualquer outro celular topo de linha lançado em 2024. Prós: Desempenho de ponta. Contras: Diminuição da velocidade em tarefas pesadas. O processador principal é combinado com 12 GB de RAM LPDDR5x e 512 GB de armazenamento UFS 4.0 em nossa unidade de análise. Todos os testes foram executados no modo Desempenho, a menos que indicado: Honor Magic V3

(Snapdragon 8 Gen 3) Galaxy Z Fold 6

(SD 8 Gen 3) Honor Magic V2

(SD 8 Geração 2) OnePlus Open

(SD 8 Geração 2) Google Pixel Fold

(Tensor G2) AnTuTu Padrão: 1.317.710

Modo de desempenho: 1,787,589 1,335,416 1,314,113 771,551 3D Mark

Wild Life Extreme

Stress Test Melhor loop: 4716

Pior loop: 2430

Estabilidade: 51,5%

(Fechado: 2477~4814 | 51,4%) Melhor loop: 4788

Pior loop: 2454

Estabilidade: 51,2% Melhor loop: 3745

Pior loop: 1611

Estabilidade: 43%

(Fechado: 1643~3735 | 44%) Melhor loop: 3586

Pior loop: 2834

Estabilidade: 79% Melhor loop: 1753

Pior loop: 976

Estabilidade: 55,7% Geekbench 6 Único: 2175

Múltiplo: 6518 Único: 2264

Múltiplo: 7003 Único: 1438

Múltiplo: 4020 Único: 1544

Múltiplo: 4882 Único: 1479

Múltiplo: 3784 3D Mark

Steel Nomad Light

Stress Test Melhor loop: 1688

Pior loop: 841

Estabilidade: 49,8%

(Fechado: 816~1693 | 48,2%) Melhor loop: 1622

Pior loop: 924

Estabilidade: 57%

(Fechado: 883~1594 | 55,4%) Melhor loop: 1103

Pior loop: 731

Estabilidade: 66,3% Melhor loop: 1101

Pior loop: 943

Estabilidade: 79%

(Fechado: 872~1104 | 76,6%) Melhor loop: 727

Pior loop: 518

Estabilidade: 71,2%

(Fechado: 506~716 | 70,7%) 3D Mark

Solar Bay

Stress Test Melhor loop: 8397

Pior loop: 4178

Estabilidade: 49,8%

(Fechado: 4172~8371 | 49,8%) Melhor loop: 8467

Pior loop: 4171

Estabilidade: 49,3%

(Fechado: 3828~7985 | 47,9%) Melhor loop: 5370

Pior loop: 2348

Estabilidade: 43,7% Melhor loop: 5130

Pior loop: 3508

Estabilidade: 68,4% incompatível No modo padrão, o Magic V3 teve o mesmo desempenho da geração anterior. A ativação do modo Desempenho elevou a pontuação do Antutu em cerca de 35%. O V3 teve um desempenho ligeiramente inferior ao do Galaxy Z Fold 6 com o mesmo chip, especialmente em tarefas pesadas, um possível sinal dos desafios de resfriamento de um telefone tão fino. Os testes de estresse também deram dicas semelhantes, com o desempenho caindo pela metade sob uma carga constante. O telefone não ficou excessivamente quente ao toque, mas em sessões de jogos mais longas, a fluidez dos gráficos pode ser prejudicada se você estiver jogando em configurações muito altas. Resultados do Honor Magic V3 no Geekbench © nextpit No AnTuTu, a pontuação acima foi obtida com o modo de desempenho. O modo padrão alcançava 1.317.710 © nextpit Resultado do Honor Magic V3 no 3D Mark Wild Life Extreme © nextpit Resultado do Honor Magic V3 no 3D Mark Steel Nomad Light © nextpit Resultado do Honor Magic V3 no 3D Mark Solar Bay © nextpit Resultado do Honor Magic V3 no 3D Mark Steel Nomad com o aparelho aberto © nextpit Em jogos casuais ou mais leves, o Magic V3 teve um desempenho muito bom, com a conveniência de jogar na tela externa ou interna. Alguns jogos, no entanto, podem não se adaptar à proporção quadrada da tela dobrável. Como observação, apesar dos alto-falantes laterais - e, novamente, do chassi fino -, a qualidade do som no Magic V3 foi surpreendentemente boa.

Honor Magic V3 – Câmera Enquanto os dobráveis rivais sacrificam a versatilidade da câmera em prol da espessura, a Honor jogou essa receita para longe. O Magic V3 apresenta uma verdadeira configuração de câmera tripla em sua espessa saliência de câmera: Um sensor principal de 50 megapixels, uma lente ultrawide de 40 MP e uma teleobjetiva periscópica com zoom de 3,5x. Prós: Configuração versátil de câmera tripla.

Fotos com zoom de 10x utilizável.

Boas selfies nas câmeras interna e externa. Contras: Fotos ultra-amplas decepcionantes no escuro. As fotos à luz do dia foram muito boas, independentemente das câmeras, com boa reprodução de cores e nitidez. A lente periscópio com zoom de 3,5x teve um desempenho surpreendentemente bom para um telefone dobrável, justificando seu grande aumento no Magic V3. Na verdade, descobrimos que as fotos com zoom óptico de 3,5x ficaram mais bonitas do que os zooms digitais de 2x cortados da câmera principal. Honor Magic V3: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Honor Magic V3: Câmera principal © nextpit Honor Magic V3: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Honor Magic V3: Teleobjetiva (3,5x) © nextpit Honor Magic V3: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Honor Magic V3: Câmera principal © nextpit Honor Magic V3: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Honor Magic V3: Teleobjetiva (3,5x) © nextpit Honor Magic V3: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Honor Magic V3: Câmera principal © nextpit Honor Magic V3: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Honor Magic V3: Teleobjetiva (3,5x) © nextpit Honor Magic V3: Teleobjetiva (zoom digital 10x) © nextpit Honor Magic V3: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Honor Magic V3: Câmera principal © nextpit Honor Magic V3: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Honor Magic V3: Teleobjetiva (3,5x) © nextpit Honor Magic V3: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Honor Magic V3: Câmera principal © nextpit Honor Magic V3: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Honor Magic V3: Teleobjetiva (3,5x) © nextpit Honor Magic V3: Teleobjetiva (zoom digital 10x) © nextpit Honor Magic V3: Teleobjetiva (zoom digital 50x) © nextpit Honor Magic V3: Teleobjetiva (zoom digital 100x) © nextpit Honor Magic V3: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Honor Magic V3: Câmera principal © nextpit Honor Magic V3: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Honor Magic V3: Teleobjetiva (3,5x) © nextpit Honor Magic V3: Teleobjetiva (zoom digital 10x) © nextpit Honor Magic V3: Teleobjetiva (zoom digital 50x) © nextpit Honor Magic V3: Teleobjetiva (zoom digital 100x) © nextpit Honor Magic V3: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Honor Magic V3: Câmera principal © nextpit Honor Magic V3: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit © nextpit Honor Magic V3: Teleobjetiva (zoom digital 10x) © nextpit Honor Magic V3: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Honor Magic V3: Câmera principal © nextpit Honor Magic V3: Ultra-grande angular (0,6x) © nextpit Honor Magic V3: Câmera principal © nextpit Honor Magic V3: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Honor Magic V3: Teleobjetiva (3,5x) © nextpit Honor Magic V3: Teleobjetiva (zoom digital 10x) © nextpit Honor Magic V3: Selfie com câmera externa © nextpit A câmera teleobjetiva também apresentou algumas fotos utilizáveis com zoom digital de 10x à luz do dia. Se você for além disso, o resultado será o habitual excesso de artefatos, até o zoom de 100x. As fotos ultra-angulares foram geralmente boas à luz do dia, mas tenderam a ser mais suaves e com cores ligeiramente diferentes das outras lentes. O grande aumento da câmera é justificado pelo uso de um conjunto de lentes telefoto periscópio com zoom de 3,5x. / © nextpit Embora as fotos à luz do dia tenham sido boas no geral, as fotos noturnas foram um pouco decepcionantes, apesar do trabalho pioneiro da Honor (e da Huawei) em fotografia computacional noturna. As fotos em grande angular e telefoto 3,5x foram boas, com alguma superexposição no modo automático, mas as fotos em ultra grande angular simplesmente não conseguiram capturar luz suficiente, resultando em uma aparência suave e com ruído. Honor Magic V3: Selfie com câmera externa © nextpit Honor Magic V3: Selfie com câmera externa (0,8x) © nextpit Honor Magic V3: Selfie com câmera externa - Modo retrato © nextpit Honor Magic V3: Selfie com câmera interna © nextpit Honor Magic V3: Selfie com câmera interna (0,8x) © nextpit Honor Magic V3: Selfie com câmera interna (0,8x) - Modo retrato © nextpit Honor Magic V3: Selfie com câmera externa © nextpit Honor Magic V3: Selfie com câmera externa (0,8x) © nextpit Honor Magic V3: Selfie com câmera interna © nextpit Honor Magic V3: Selfie com câmera externa (0,8x) © nextpit As fotos para selfies do Magic V3 foram decentes, mas não excepcionais. As selfies internas e externas tiveram desempenho semelhante, com uma aparência um pouco mais suave (mais desfocada) da interna, mas com um bom nível de detalhes em geral e sem processamento excessivo, mesmo com o efeito de beleza ativado por padrão. A câmera de selfie externa é mais prática de usar e capturou fotos um pouco melhores do que a câmera interna. / © nextpit Por fim, considerando o constrangimento de tirar uma selfie com o telefone aberto, imaginamos que ela não será tão usada quanto a externa para fotos. No entanto, o uso do anel da capa traseira incluído ajuda a posicionar bem o telefone para chamadas com vídeo (mas a câmera estará de lado).

Honor Magic V3 – Bateria Além de o Magic V3 ter uma bateria maior do que a de seus rivais, a Honor o equipou com um verdadeiro carregamento rápido, tanto com fio quanto sem fio. Prós: Boa duração da bateria

Carregamento rápido com fio

Carregamento rápido sem fio Contras: O carregador está incluído apenas em alguns mercados

Descarga rápida da bateria quando aberto Ao usar apenas a tela externa, a duração da bateria deve ser boa o suficiente para um dia inteiro de uso, mas espere fazer uma carga rápida à tarde se você usar muito a tela interna do Magic V3. Honor Magic V3

(5150 mAh | Honor 135 W [PD 65 W]) Galaxy Z Fold 6

(4400 mAh | 25 W) OnePlus Open

(4805 mAh | 67 W) Pixel Fold

(4821 mAh | Ugreen 45W) 5 minutos 13%[2%] 4% 22% 9% 10 minutos 26%[9%] 9% 36% 18% 20 minutos 47%[23%] 25% 63% 33% 30 minutos 67%[36%] 34% 87% 48% 1 hora [78%] 70% 82% Carga completa ~50min[~1h30] 1h45 40 min 1h40 Teste de bateria do PC Mark Encerrado: 14h08 (18172 pontos)

Aberto: 8h16 (18048) Fechado: 15h36 (17930)

Aberto:10h46 falha na execução Fechado: 14h30

Aberto: 10h21 No teste simulado de bateria do PC Mark, o Magic V3 teve um desempenho um pouco pior do que o Galaxy Fold 6 com especificações semelhantes e uma bateria menor. O celular da Honor obteve 14h08 e 8h16 de duração da bateria entre 80 e 20% de carga quando fechado e aberto, respectivamente. No departamento de recarga da bateria, no entanto, o Magic V3 é imbatível entre os dobráveis. Embora o carregamento seja um pouco mais lento no papel, com 65 W, do que a entrada de 67 W do OnePlus Open, ele supera facilmente o carregamento de 25 W do rival da Samsung. Teste de bateria do PC Mark com o celular fechado e no modo desempenho © nextpit Teste de bateria do PC Mark com o celular aberto e no modo desempenho © nextpit Teste de bateria do PC Mark com o celular fechado e no modo padrão © nextpit Melhor ainda, o V3 é compatível com o carregamento sem fio de 50 W da Honor (e da Huawei), algo indisponível no rival OnePlus, enquanto o Galaxy Fold tem um máximo de 15 W. Ah, e o Magic V3 também apresenta carregamento sem fio reverso. A Honor está mantendo sua estratégia de incluir o carregador apenas em alguns mercados. Mas para aqueles que vivem em países onde ele não está incluído, a empresa geralmente o oferece como um bônus gratuito, portanto, sempre verifique as opções de compra e pacotes se você for comprar o Magic V3.

Honor Magic V3 – Especificações Técnicas Honor Magic V3 Tela Interna: OLED LTPO de 7,92 polegadas

2344 × 2156 pixels

Taxa de atualização de 1 ~ 120 Hz

OLED LTPO de 7,92 polegadas 2344 × 2156 pixels Taxa de atualização de 1 ~ 120 Hz Externa: OLED LTPO de 6,43 polegadas

2376 x 1060 pixels

Taxa de atualização de 1 ~ 120 Hz Processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Memória 12 GB LPDDR5X RAM

512 GB de armazenamento UFS 4

Sem expansão microSD SISTEMA OPERACIONAL Magic OS 8.0.1 + Android 14

4 atualizações de sistema operacional

5 anos de atualizações de segurança Câmera Principal: 50 MP, f/1.6, OIS

Ultra-angular: 40 MP, f/2.2

Telefoto: 50 MP, f/3.0, OIS Câmera para selfies Interna: 20 MP, f/2.2

Externa: 20 MP, f/2.2 Bateria 5150 mAh, substituível

Carregamento com fio de 66 W (proprietário)

Carregamento sem fio de 50 W (proprietário)

Carregamento sem fio reverso

Carregador não incluído (dependendo da região) Conectividade 5G | eSIM | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.3 | NFC Certificação IP IPx8 Dimensões e peso Dobrado: 156,6 × 74,0 × 9,2 mm

Aberto: 156,6 × 145,3 × 4,35 mm

226 g Outros pontos que podem interessar à comunidade nextpit: O Honor Magic V3 inclui suporte a NFC e é compatível com o Google Pay para pagamentos sem contato.

A embalagem da unidade de teste incluía um cabo de carregamento USB-C para USB-C, uma ferramenta para a bandeja do SIM e uma capa protetora.

A versão do software durante o teste era o Android 14 com o patch de segurança de agosto de 2024.

Depois de redefinir o aparelho atualizado, o sistema operacional indicou 34,99 GB de espaço usado.