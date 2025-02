A Honor deixou de ser uma marca de smartphones de baixo custo para se tornar uma fabricante de peso, chegando a competir com grandes rivais, como a Samsung e o Google. Antes mesmo da concorrência divulgar os modelos de 2025, a Honor nos apresentou ao seu mais novo topo de linha: o Magic 7 Pro. Já tivemos o celular em nossas mãos, então confira as primeiras impressões!

Resumo Comprar Honor Magic 7 Pro Prós Acabamento de alta qualidade

Tela de primeira classe

Muitas opções de personalização

Máximo desempenho

Câmera muito boa e com funções de IA

Excelente duração da bateria Contras Bloatware pré-instalado Honor Magic 7 Pro Honor Magic 7 Pro: Todas as ofertas

Design e acabamento do Honor Magic 7 Pro A embalagem do Honor Magic 7 Pro chega com um design minimalista e com um cabo USB-C fazendo companhia ao smartphone. A caixa não vem com adaptador de energia, o que pode ser adquirido separadamente, mas o celular tem suporte ao carregamento sem fio. Honor Magic 7 Pro em todas as suas três cores. © inside digital A aparência do smartphone causa aquela impressão de ser um produto de alta qualidade. Como mencionamos acima, você pode escolher entre três variantes de cores: cinza, azul e preto. Me impressionei bastante com o modelo cinza, inspirado na superfície da Lua, feito com aço inoxidável fosco. Já os modelos preto e azul contam com uma moldura brilhante, mais suscetível a ter marcas de impressões digitais. A tela e a parte traseira do dispositivo contam com vidro fosco, e as bordas são levemente arredondadas, o que passa uma sensação agradável junto à moldura plana. Apesar da tela ser grande, com 6,8 polegadas, e pesar 223 gramas, o Honor Magic 7 Pro é muito confortável nas mãos. Além disso, a carcaça tem proteção IP69, com resistência à água e poeira.

Tela impressionante A Honor lançou o Magic 7 Pro na classe premium, o que é bastante refletido na tela. Em nossos testes, o painel AMOLED de 6,8 polegadas impressionou não só pelas suas cores vivas e pretos profundos, mas também por apresentar um brilho impressionante. O painel atinge até 1.300 nits no uso diário e mais de 2.000 nits abaixo da luz solar direta. Mesmo com iluminação intensa, é fácil ver o que está na tela. A tela do Honor Magic 7 Pro convence. © inside digital Com resolução de 1,5K, a Honor entrega um equilíbrio entre tela nítida e consumo eficiente de energia. Graças à tecnologia LTPO, o painel ajusta a taxa de atualização de forma dinâmica, de acordo com o conteúdo exibido. Ao rolar pelos menus, o smartphone oferece suaves 120 Hz, mudando para 30 Hz ou 24 Hz na hora de assistir a um filme. Em conteúdos estáticos, como textos, a frequência pode cair para 1 Hz. Esses ajustes ajudam na economia de energia e garantem uma vida útil mais longa da bateria, sem precisar prejudicar a sua forma de usar o celular.

Android 15 com um toque próprio O software conta com pontos positivos e negativos. Logo, a primeira crítica se deve ao bloatware pré-instalado no aparelho, que já liga com aplicativos como o Facebook e o WPS Office instalados. Mesmo que a tática seja usada para manter os preços de alguns smartphones mais baixos, o valor do dispositivo não a justifica. Mas precisamos pontuar que a interface de usuário MagicOS da própria Honor, baseada no Android 15, causou uma impressão muito positiva em nossos testes. Ela impressiona por contar com um design atraente e várias opções de personalização nas configurações. Além disso, a Honor incluiu recursos úteis que vão além do padrão do Android, como a possibilidade de abrir várias janelas, ideal para quem usa dois aplicativos ao mesmo tempo. Em relação à atualização de software, a Honor oferece um ótimo desempenho. Com base na minha experiência, as atualizações são entregues de forma regular e com rapidez. A fabricante garante quatro anos de atualizações Android e cinco anos de segurança. Os números podem não ser os melhores entre a concorrência, mas ainda assim são muito bons.

Desempenho do Honor Magic7 Pro em uma palavra: superior O desempenho do Honor Magic 7 Pro pode ser descrito em poucas palavras: ele não poderia ser mais rápido. O aparelho conta com processador Snapdragon 8 Elite, o mais potente para smartphones Android do mercado, e isso coloca o dispositivo na classe superior de celulares de maneira absoluta. Aplicativos mais complexos e jogos exigentes são iniciados na velocidade da luz e executados sem esforço, exatamente o que se espera de um hardware do tipo. O Magic7 Pro é o smartphone mais rápido do mercado atualmente. © inside digital A Honor também é generosa quando o assunto são os padrões sem fio. Ele conta com Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e NFC para serviços de pagamento móvel, e até mesmo um sensor de infravermelho. O novo smartphone tem ainda um sensor ultrassônico de impressão digital, instalado sob a tela. Diferente das versões ópticas mais baratas, o sensor funciona de forma rápida e confiável, mesmo com as mãos molhadas. A Honor dá um passo mais largo em relação ao desbloqueio do smartphone. Além da impressão digital, o Magic 7 Pro chega com reconhecimento facial seguro, parecido com o Face ID da Apple. A tecnologia infravermelha torna o desbloqueio preciso e seguro, se diferenciando dos scanners faciais simples baseados em câmeras encontrados na maioria dos smartphones com Android. Logo, a combinação de sensores ultrassônicos e infravermelhos certifica a afirmação da Honor na categoria premium.

Câmera de primeira classe com IA integrada Seu antecessor já provou que a Honor está na vanguarda das câmeras de smartphones. O novo Magic 7 Pro se destaca por seu jogo de câmeras impressionante, agora reforçado por recursos de IA que garantem resultados ainda melhores. As câmeras do Honor Magic 7 Pro. © inside digital Vamos dar uma olhada na tecnologia usada no dispositivo. O Honor Magic 7 Pro possui sensores de alta qualidade de 50 MP, e a lente teleobjetiva tem resolução de 200 MP para zoom digital adicional. Veja as especificações: Câmera principal : 50 MP (f/1.4 - f/2.6) com estabilização óptica de imagem (OIS);

: 50 MP (f/1.4 - f/2.6) com estabilização óptica de imagem (OIS); Câmera teleobjetiva : 200 MP, zoom óptico de 3x (f/2.6) com OIS;

: 200 MP, zoom óptico de 3x (f/2.6) com OIS; Câmera ultra grande-angular : 50 MP, campo de visão de 122 graus (f/2.0);

: 50 MP, campo de visão de 122 graus (f/2.0); Câmera frontal: 50 MP. Em nossos testes, o Honor Magic 7 Pro conquistou uma pontuação alta em uma gama ampla de condições de iluminação, seja sob luz solar intensa ou com pouca luz. Contando com uma abertura variável, a câmera entrega fotos detalhadas e brilhantes. Vale citar que fotos tiradas em contraluz mostram com bastante destaque os raios de sol. Selfie tirada com o Honor Magic 7 Pro. © inside digital Foto tirada com a câmera principal. © inside digital Foto tirada com a câmera principal. © inside digital Foto tirada com zoom 3x. © inside digital A Honor ainda equipou o Magic 7 Pro com duas funções de IA para fotografia, que podem ser ativadas manualmente, caso necessário. Se a inteligência artificial estiver ligada, o smartphone processa as fotos por meio de uma otimização baseada na nuvem, e a primeira área de aplicação é o modo retrato. Mesmo sem a IA, o Magic 7 Pro oferece retratos impressionantes, reprodução realista de cores e ótima profundidade de campo. Com a IA ativada, pequenos detalhes, como sobrancelhas, são precisamente refinados, tornando as capturas mais profissionais do que nunca. Depois de tirar a foto, você pode comparar a imagem original com a versão otimizada e salvar o resultado desejado. Outra aplicação de IA que merece ser citada é a função de zoom. O smartphone Honor Magic 7 Pro oferece zoom óptico triplo, que proporciona resultados com bastante nitidez. O zoom digital vai até 10x, podendo ultrapassar esse valor dependendo das condições de iluminação. No entanto, a qualidade de imagem diminui de forma significativa em ampliações extremas, como acontece com a concorrência. E é exatamente aqui que a IA da Honour entra em ação: com um zoom de 30x a 100x, o software analisa a foto e cria uma imagem otimizada e detalhada com base nos dados capturados. Zoom 100x sem IA. © inside digital ... e aqui com IA. © inside digital O recurso é bastante impressionante na prática, principalmente em fotos de paisagens ou arquitetura. A tecnologia abre novas possibilidades para visualizar os detalhes mais distantes, sendo uma inovação que leva a fotografia com o dispositivo da Honor a um novo patamar.