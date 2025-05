O design do Huawei Watch 5 segue a mesma linha dos relógios de luxo tradicionais, e a marca não economiza na escolha dos materiais. A versão de 46 mm está disponível em titânio ou aço inoxidável, enquanto o modelo de 42 mm pode ser escolhido em aço inoxidável ou aço 904L, um material de alta qualidade também usado pela Rolex. Esse tipo de aço é ainda mais resistente do que o inox comum, além de oferecer uma ótima proteção contra água salgada e clorada.

Agora, pela primeira vez, a Huawei oferece o Watch 5 em dois tamanhos. Além do modelo tradicional de 46 mm, você pode adquirir uma versão menor, com 42 mm. Diferente da série GT, essa versão compacta não é voltada exclusivamente a quem prefere um design mais feminino.

Ao longo dos últimos anos, a Huawei se firmou como uma das principais marcas no mercado de smartwatches, ganhando destaque entre a concorrência não só por oferecer um design elegante, mas por contar com funções completas dedicadas à saúde e à prática esportiva.

Em relação à tecnologia usada, o relógio conta com um painel AMOLED com densidade superior a 300 ppi, o que garante uma imagem muito nítida. O brilho também impressiona com seus 3.000 nits, o que permite visualizar o conteúdo da tela com clareza mesmo abaixo de luz solar intensa. O único ponto que deixa a desejar é o ajuste automático de brilho, que em ambientes internos mais escuros acaba sendo discreto demais e pode dificultar a leitura da tela.

A tela do Huawei Watch 5 é feita com materiais de alta qualidade e protegida por um vidro de safira curvado, bastante semelhante ao usado em relógios de luxo. Por ser extremamente resistente, ela praticamente não risca nem quebra com facilidade.

Uma novidade muito interessante do novo relógio inteligente da Huawei é o controle por gestos sem precisar tocar na tela. Com um simples movimento entre o polegar e o indicador da mão em que o smartwatch está, você consegue navegar pelos menus e selecionar itens. Essa função, porém, precisa ser ativada manualmente nas configurações, mas depois disso funciona de forma confiável.

A interface do relógio é bem organizada e fácil de navegar. No entanto, algumas configurações só podem ser alteradas pelo celular, o que pode ser um pouco inconveniente em alguns momentos. Por outro lado, a enorme variedade de mostradores disponíveis chama a atenção dos usuários. Mesmo que muitos deles sejam pagos, existem também boas opções gratuitas. Seria muito interessante, inclusive, se fosse possível personalizar elementos dos mostradores, como já acontece no Apple Watch.

Como outros smartwatches da fabricante, o Huawei Watch 5 roda o sistema operacional HarmonyOS, compatível com celulares Android e também com iPhones. Ou seja, funciona com praticamente qualquer smartphone. A configuração inicial é feita pelo aplicativo Huawei Health, que pode ser baixado por meio de um QR Code. O processo conta com um guia passo a passo, mas é necessário ter uma conta Huawei e conceder várias permissões, como GPS e ligações.

Modo esportivo e condicionamento físico

O Huawei Watch 5 vem equipado com diversos sensores para monitoramento de saúde e prática de atividades físicas. O relógio inteligente faz medições contínuas da frequência cardíaca e da saturação de oxigênio no sangue, além de acompanhar o sono, registrar o consumo de calorias e até monitorar o ciclo menstrual. Ele também possui suporte para a realização do exame eletrocardiograma (ECG), recurso que vem ganhando cada vez mais espaço entre modelos topo de linha.

Uma novidade interessante neste novo smartwatch é a introdução do recurso Trevos de Saúde, que funciona como uma alternativa visual aos tradicionais anéis de atividade. A função reúne informações sobre sono, passos dados e humor em uma representação gráfica semelhante a um trevo de quatro folhas. Esta nova abordagem da Huawei é diferente e atrativa, mas se você preferir o formato tradicional dos anéis pode fazer essa alteração a qualquer momento.

O aplicativo de treino do Huawei Watch 5 é muito completo e oferece suporte para mais de 100 modalidades esportivas. Durante os testes, nenhuma categoria ficou de fora, inclusive as atividades menos comuns, como danças específicas e até eSports. Caso o seu esporte não esteja listado, você pode acessar a opção de outros treinos. Além de tudo isso, a precisão dos dados impressiona, pois se você comparar as informações obtidas com as de um Apple Watch usado de forma simultânea, as diferenças são mínimas.

O recurso de corrida também merece destaque nesta análise. Além de oferecer o monitoramento tradicional, o novo relógio disponibiliza treinos guiados e cursos interativos. Outro diferencial que chama a atenção é a função de "oponente virtual" baseado em inteligência artificial, que permite ao usuário correr contra si mesmo com base em treinos anteriores. Durante o percurso, o relógio informa em tempo real se você está à frente ou atrás da sua marca anterior, o que funciona como um ótimo estímulo para quem gosta de se desafiar.

Para realizar caminhadas ou trilhas, os mapas off-line também são muito úteis. Basta baixá-los com antecedência no seu relógio para poder navegar com rapidez e precisão diretamente nele, sem depender do smartphone.