Com o Watch GT 5, a Huawei começa a ampliar ainda mais os limites entre a tecnologia de ponta e preço acessível. Com essa análise do novo smartwatch, descobrimos que a fabricante chinesa entrega inovações sofisticadas sem comprometer a qualidade e o estilo. Mas como o dispositivo se comporta no uso diário? Será que vale a pena a compra?

Além disso, a moldura minimalista da tela conta com uma aparência praticamente sem bordas. O smartwatch também se destaca por contar com alguns detalhes interessantes, como um mostrador de minutos embutido sob o vidro.

O maior destaque do design do relógio é, sem dúvidas, a tela AMOLED. Enquanto a versão de 46 mm mede 1,43 polegada, a de 41 mm tem 1,32 polegada. Ambas oferecem uma resolução extremamente nítida de 466 x 466 pixels. As cores são bem vivas e o brilho é mais do que o suficiente, funcionando mesmo abaixo da luz direta do sol.

À primeira vista, o Watch GT 5 traz a impressão de ser um produto de alta qualidade, assim como o Watch GT 4. A caixa de 46 mm é feita de aço inoxidável e é bem robusta, diferente da versão Pro, que usa titânio. Pesando 77 g com a pulseira, o relógio inteligente é agradavelmente leve no pulso, sendo perfeito para o uso diário e em atividades esportivas. A versão menor, de 41 mm, foi desenvolvida para pulsos mais estreitos, sendo então mais leve que a variante maior, mas tão elegante quanto.

Você também pode exibir os widgets recentes apenas pressionando a coroa duas vezes, ou ainda programar para que o relógio seja desligado ou reinicializado com um toque longo. Outro ponto positivo do dispositivo é que a tela sensível ao toque respondeu aos comandos com bastante precisão, mesmo com os dedos molhados. No geral, acreditamos que a Huawei conseguiu encontrar um equilíbrio entre os controles hápticos e a interação por toque.

O Huawei Watch GT5 é controlado por uma coroa giratória e um botão lateral que pode ser programado. A coroa oferece um acesso rápido à visão geral do aplicativo, sendo uma maneira mais prática e intuitiva de navegar pelos menus ou widgets simplesmente com o giro. Você pode ainda ampliar a tela do widget com ela.

O Huawei Watch GT 5 é baseado na versão 5.0.0.101 do firmware do HarmonyOS, sistema operacional da fabricante que vem pré-instalado no relógio. Atualizações futuras prometem ampliar a variedade de funções do dispositivo.

O aplicativo Huawei Health é a central de configuração e gerenciamento do relógio. Ele oferece informações detalhadas sobre os dados de condicionamento físico e saúde, mas funciona de forma limitada quando falamos em pagamentos via NFC para usuários de iOS. Isso porque muitas funções são exclusivas para dispositivos Android. A promessa, no entanto, é que a expansão da compatibilidade aconteça em 2025.

Sensores, rastreamento e funções

Funções de fitness e esportes: para profissionais e iniciantes

Com mais de 100 modos esportivos disponíveis, o Huawei Watch GT 5 conta com quase todas as atividades que você pode imaginar, desde os clássicos corrida e ciclismo, até esportes menos conhecidos como remo ou escalada. Para os nadadores, o relógio conta com certificação 5ATM e IP69K, que oferecem proteção suficiente contra a água. O dispositivo, no entanto, não conta com funções especiais de mergulho, que são encontradas somente na versão Pro.

Rastreamento GPS preciso e análise de treinamento inovadora

Um destaque do smartwatch é que ele possui sistema GPS de banda dupla, com suporte a satélites como o Galileo. Com isso, ele garante um rastreamento excepcionalmente preciso. A promessa é de um sinal estável mesmo em ambientes urbanos com prédios altos ao redor, ou ainda em áreas de florestas densas. Após um treino, o relógio inteligente fornece análises detalhadas, como a quantidade de calorias queimadas e a distância percorrida pelo usuário, apresentando também os melhores tempos pessoais.

No modo treino, todos os dados importantes podem ser lidos facilmente na tela do Huawei Watch GT 5 em um piscar de olhos. © inside digital

Os planos de treinamento personalizados são muito úteis tanto para usuários iniciantes quanto para atletas experientes. Os treinos levam em conta as suas metas de condicionamento físico, o desempenho atual e até a resiliência. Um aspecto que achei muito útil no relógio é o Índice de Capacidade de Corrida, que existe para você comparar o seu desempenho de corrida com outros usuários, além de acompanhar o seu progresso.

Funções de saúde: sólidas, mas não perfeitas

Quando falamos em funções de saúde, o Huawei Watch GT 5 oferece uma variedade ampla, praticamente completa. Entre outras coisas, ele possui:

Monitoramento da frequência cardíaca;

Gerenciamento do estresse;

Monitoramento do sono com análise detalhada (fases REM, sono profundo, etc.);

Medição da temperatura da pele, que pode detectar os primeiros sinais de resfriado.

O sensor óptico de frequência cardíaca funciona em um nível de precisão impressionante. Ele entregou resultados que podem até competir com os dados obtidos por uma cinta peitoral. Além disso, o relógio possui reconhecimento automático de atividade, feedback acústico por meio de um metrônomo integrado e até recomendações personalizadas de descanso pós-treino.

No entanto, o smartwatch ainda não tem alguns recursos de ponta, como a função ECG ou a medição da rigidez arterial. Essas funções são reservadas para a versão Pro. Porém, para a maioria dos usuários, as funcionalidades disponíveis neste relógio podem já ser suficientes.

Outras funções do smartwatch: telefonia, notificações e muito mais

O Huawei Watch GT 5 não funciona apenas como um rastreador de condicionamento físico, mas também como um smartwatch completo. Contando com microfone e alto-falantes integrados, o usuário pode fazer chamadas diretamente do relógio. A qualidade da voz nas ligações é boa, desde que não haja ruído ambiente muito alto. Um recurso bastante prático do dispositivo é que os contatos podem ser salvos diretamente dele, e você também pode aceitar ou rejeitar as ligações recebidas.

As notificações são espelhadas de forma confiável do smartphone para o relógio, e você pode especificar quais aplicativos podem enviá-las. Você pode, por exemplo, ativar somente apps de mensagens ou de redes sociais. Infelizmente, ainda não há sincronização bidirecional, ou seja, se você excluir notificações no relógio, a ação não é refletida no smartphone.