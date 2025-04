A Samsung está atualizando sua plataforma de casa inteligente, SmartThings, com novas mudanças e upgrades significativos como parte de suas prometidas atualizações trimestrais. Entre os aprimoramentos mais notáveis estão a integração do Samsung Health para uma automação mais personalizada, a transmissão direta de áudio dentro do aplicativo e a compatibilidade ampliada com o Matter.

O SmartThings é a plataforma de gerenciamento de casa inteligente da Samsung para dispositivos domésticos inteligentes compatíveis. Essa última atualização aprimora sua funcionalidade com os smartwatches e rastreadores da Samsung para oferecer automação aprimorada e melhor bem-estar para os usuários por meio de insights personalizados derivados desses wearables.

Dispositivos conectados, sono melhor

Como parte dessa integração, os usuários agora poderão acessar relatórios detalhados do ambiente de sono no aplicativo SmartThings, além da visão geral fornecida pelo Galaxy Brief. Esses relatórios do ambiente de sono incluirão dados e métricas resumidos, como temperatura, umidade, níveis de dióxido de carbono e níveis de intensidade de luz registrados por sensores domésticos inteligentes, juntamente com insights práticos sobre como melhorar a qualidade do sono.

A Samsung atualizou o SmartThings, adicionando wearables Galaxy conectados e relatório de ambiente de sono. / © Samsung

Além disso, a integração do Samsung Health permitirá rotinas conectadas entre dispositivos domésticos inteligentes e wearables Galaxy. Por exemplo, as luzes inteligentes e as TVs inteligentes podem ser ligadas ou desligadas automaticamente com base nos horários de sono e vigília do usuário, conforme registrado pelo smartwatch.

Enquanto isso, a Samsung está aprimorando os recursos de automação dentro do aplicativo, introduzindo o suporte para rotinas personalizadas e recorrentes em programações semanais, mensais e anuais. As ações personalizadas permitirão que os usuários, por exemplo, iniciem a TV em um canal específico, enquanto as rotinas periódicas permitirão que eles definam diferentes modos de luz para várias ocasiões.

Transmissão de áudio em tempo real e suporte para Matter 1.4

A atualização mais recente também introduz o suporte à transmissão no aplicativo, permitindo que os usuários enviem mensagens de áudio remotamente para alto-falantes conectados no aplicativo. Esse recurso é particularmente útil para lembretes e notificações familiares. A Samsung afirma que a transmissão ocorre em tempo real e é compatível com alto-falantes inteligentes da Samsung e de terceiros, como o Echo da Amazon e o Nest do Google, integrados ao aplicativo.

SmartThings ganha recurso de transmissão de voz/áudio para alto-falantes domésticos inteligentes conectados. / © Samsung

Em novembro do ano passado, o padrão Matter 1.4 foi anunciado, acrescentando novos tipos de dispositivos domésticos inteligentes ao ecossistema de IoT. A atualização do SmartThings incorpora esse suporte, o que significa que os usuários agora podem integrar dispositivos como bombas de calor, aquecedores de água, sistemas de gerenciamento de bateria e painéis solares em sua configuração de casa inteligente.

A experiência Calm Onboarding da Samsung também estenderá seu suporte a dispositivos domésticos inteligentes de terceiros adquiridos por meio da Samsung. Essa ferramenta facilita o processo de configuração, desde a configuração inicial até a conexão com o SmartThings. Esse recurso estará disponível inicialmente na Coreia do Sul, com planos de expansão para mais países no futuro.

