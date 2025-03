O iOS 18 foi apresentado junto com a linha do iPhone 16, trazendo novos recursos inovadores para os usuários do iPhone. Desde o seu lançamento, a Apple lançou várias atualizações incrementais , cada uma delas oferecendo adições significativas, como um conjunto de ferramentas inovadoras do Apple Intelligence e aprimoramentos significativos. Compilamos os novos recursos mais importantes do iOS 18 que vocês precisam conhecer.

iOS 18: Novos recursos

Em março de 2025, a Apple lançou a atualização do iOS 18.3 para os modelos elegíveis de iPhone e iPad, e o iOS 18.4 Beta já está em andamento. Essas últimas versões apresentam novos recursos e aprimoramentos, com base nos recursos iniciais, que destacamos a seguir.

O iOS 18 traz uma onda de recursos de IA e apresenta personalizações abrangentes para a interface do usuário e aplicativos originais selecionados para aprimorar a experiência geral do usuário. Há também recursos aprimorados de privacidade e de mensagens, oferecendo algo para todos.

Personalização da tela inicial

O iOS 18 oferece maior flexibilidade na personalização da tela inicial do iPhone. Os ícones e widgets de aplicativos agora podem ser colocados livremente em qualquer lugar, rompendo com o rígido sistema de grade. Isso permite layouts de tela inicial mais personalizados e eficientes.

Personalização do modo escuro

A Apple expandiu as opções do Modo escuro no iOS 18, permitindo que os usuários personalizem as tonalidades dos papéis de parede e dos ícones de aplicativos. Além disso, mais aplicativos agora suportam o Modo escuro, oferecendo uma gama mais ampla de combinações com temas escuros.

Central de controle renovada

A Central de Controle recebeu uma grande reformulação no iOS 18. Agora, os usuários podem criar várias páginas categorizadas com layouts, atalhos e alternâncias exclusivos para um acesso mais rápido e eficiente aos controles. Notavelmente, esses widgets agora podem ser redimensionados e movidos, oferecendo uma experiência mais dinâmica.

Dê um toque longo em uma área vazia para customizar o Centro de Controle. © nextpit Toque para adicionar um botão © nextpit © nextpit Você pode reposicionar ou redimensionar alguns controles. © nextpit

Melhor privacidade dos aplicativos com o App Lock e os aplicativos ocultos

O iOS 18 reforça o compromisso da Apple com a privacidade com a introdução de uma ferramenta App Lock, permitindo que os usuários protejam os aplicativos com o Face ID ou uma senha. Além disso, a página Hidden Apps permite que os usuários ocultem e bloqueiem os aplicativos em uma pasta segura, acessível somente por meio de autenticação.

Para aumentar a segurança, o Private Device Connections garante interações criptografadas e privadas com outros dispositivos, protegendo as transferências de dados e as conexões Bluetooth. Esses recursos voltados para a privacidade oferecem aos usuários maior controle sobre seus dados.

Navegue para a tela inicial e dê um toque longo no app que deseja esconder. © nextpit Navegue à esquerda da tela inicial e role a tela para baixo para encontrar a pasta escondida. © nextpit

Recursos aprimorados de mensagens

O iOS 18 apresenta várias melhorias no Messages e no Mail. Agora, os usuários podem reagir às mensagens com emojis por meio de Tapbacks, dando mais expressividade às conversas. Além disso, os usuários do iPhone agora podem agendar mensagens para entrega futura, um recurso anteriormente exclusivo dos dispositivos Android.

Novas opções de formatação, incluindo negrito, itálico e sublinhado, aumentam a clareza e a expressão do texto. Os efeitos de texto enriquecem ainda mais as conversas, tornando as mensagens visualmente atraentes.

Escreva uma mensagem no app iMessage. © nextpit Toque no botão Enviar mais tarde para iniciar um agendamento © nextpit Mensagens agendadas são marcadas com a data e horário © nextpit

O recurso Satellite Messaging, inicialmente disponível na série iPhone 14, foi expandido para mais modelos de iPhone. Isso permite que os usuários enviem mensagens criptografadas via satélite quando as conexões de celular ou Wi-Fi não estiverem disponíveis, garantindo a comunicação em áreas remotas. O recurso está disponível atualmente apenas nos EUA e Canadá até o momento.

A Apple também adicionou as mensagens RCS (Rich Communication Services), melhorando o compartilhamento de mídia e a compatibilidade entre plataformas, principalmente entre iPhones e dispositivos Android.

Categorização aprimorada de e-mails

O gerenciamento de e-mails ficou mais intuitivo com os recursos avançados de categorização do iOS 18. O aplicativo Mail agora prioriza os e-mails importantes, colocando-os na parte superior da caixa de entrada, facilitando o acesso a eles.

Para simplificar ainda mais a experiência, novas categorias, como transações, atualizações e ações, ajudam os usuários a localizar rapidamente diferentes tipos de e-mails. Para os viajantes frequentes, o recurso de informações de voo consolida todos os detalhes do voo em uma única exibição, simplificando o planejamento da viagem.

Os usuários agora podem recategorizar manualmente os e-mails, organizando a caixa de entrada de acordo com suas preferências pessoais. Essas melhorias aprimoram o gerenciamento de e-mails, tornando-o mais eficiente e fácil de usar.

Aplicativo Fotos reformulado

O aplicativo Fotos foi fortemente reformulado no iOS 18. Um layout novo e mais intuitivo consolida todas as imagens em uma visualização unificada, tornando a navegação perfeita.

As principais ferramentas agora estão localizadas na parte inferior da tela para facilitar o acesso. Os filtros avançados permitem que os usuários localizem rapidamente imagens específicas, como capturas de tela, melhorando a eficiência da pesquisa.

Novo app de Fotos do iOS 18: Esta é a visualização de imagens recentes. © nextpit Novo app de Fotos do iOS 18: Agora é possível personalizar a tela inicial do app © nextpit

As novas coleções inteligentes categorizam automaticamente as fotos por temas, como viagens, dias recentes, pessoas e animais de estimação, simplificando a organização. Além disso, um novo formato de carrossel para fotos destacadas oferece uma maneira visualmente atraente de reviver memórias.

Acessibilidade: recurso ajuda a combater o enjoo por movimento

O iOS 18 apresenta o Vehicle Motion Cues, um novo recurso de acessibilidade projetado para reduzir o enjoo durante o uso do iPhone em um veículo em movimento. Pontos animados aparecem nas bordas da tela, movendo-se em sincronia com o movimento do veículo.

Como usar o recurso de "Indícios de Movimento" © nextpit Como usar o recurso de "Indícios de Movimento" © nextpit Como usar o recurso de "Indícios de Movimento" © nextpit

Essas dicas visuais ajudam o cérebro a interpretar o movimento com mais precisão, reduzindo o desconforto dos usuários propensos a enjoos ao ler ou navegar em seus dispositivos.

Gravação de vídeo sem interrupção de som

Uma adição prática no iOS 18 é a capacidade de gravar vídeo sem pausar a reprodução de áudio em segundo plano. Uma nova opção nas configurações da câmera, chamada "Permitir reprodução de áudio", garante que os usuários possam capturar vídeo enquanto continuam ouvindo música ou outro áudio.

Aplicativos e funções aprimorados

O iOS 18 apresenta melhorias significativas nos aplicativos mais importantes do iPhone.

O aplicativo Mapas da Apple agora inclui mapas topográficos com visualizações detalhadas do terreno. Os usuários também podem fazer download de mapas para navegação off-line, garantindo acesso confiável mesmo sem conexão com a Internet.

O aplicativo Wallet foi aprimorado com o "Tap to Cash", facilitando transações perfeitas com o Apple Pay e o Apple Card. O gerenciamento de ingressos para eventos também foi aprimorado, com guias de eventos integrados que fornecem acesso fácil aos detalhes do evento.

O iOS 18 apresenta o Modo Jogo, que otimiza o desempenho dos jogos ao minimizar a atividade em segundo plano. Isso reduz as interrupções e melhora a suavidade do jogo, proporcionando uma experiência aprimorada semelhante à que os usuários do Android têm desfrutado há muito tempo.

O aplicativo Calculadora agora suporta gestos de repetição de cálculo. Os usuários podem pressionar o botão de igual várias vezes para repetir a última operação, facilitando o cálculo de juros compostos ou outros cálculos repetitivos.

Gravação de chamadas telefônicas

Com o iOS 18.1, a Apple introduziu a gravação de chamadas telefônicas com transcrição e resumo integrados para modelos com Apple Intelligence, como o iPhone 15 Pro.

A gravação deve ser ativada manualmente, e todos os participantes recebem uma notificação automática, garantindo transparência e conformidade com as normas de privacidade.

Vídeos espaciais

O iPhone 15 Pro e os modelos posteriores agora contam com um novo modo de gravação de vídeo espacial. Esse modo captura vídeos com maior profundidade, criando um efeito 3D projetado para visualização no fone de ouvido Apple Vision Pro. Quando reproduzidos em outros dispositivos Apple, esses vídeos espaciais são exibidos no formato 2D padrão.

Apple Intelligence no iPhone

O Apple Intelligence estreou com o iOS 18.1 e, inicialmente, estava disponível apenas em países e idiomas selecionados. Com o lançamento do iOS 18.2 e do iOS 18.3, sua disponibilidade se expandiu significativamente, e espera-se que o iOS 18.4, previsto para ser lançado em abril de 2025, finalmente traga os recursos de IA para o português.

A Apple integra recursos orientados por IA no iOS para aprimorar a experiência do usuário e, ao mesmo tempo, manter padrões rígidos de privacidade de dados. Algumas funções de IA operam totalmente no dispositivo, enquanto outras utilizam computação em nuvem privada, garantindo uma experiência perfeita, segura e personalizada.

O Apple Intelligence é compatível com o iPhone 15 Pro (incluindo o Pro Max), a série iPhone 16, o iPhone 16e, os iPads equipados com chipsets da série M da Apple e o Vision Pro.

Temos um guia dedicado ao Apple Intelligence, mas aqui estão alguns dos novos recursos que seu iPhone ganhou com as atualizações recentes.

Playground de imagens

O recurso Image Playground permite que os usuários criem e visualizem imagens geradas por IA diretamente em seus iPhones. Com estilos como animação, ilustração e esboço, os usuários podem gerar visuais exclusivos usando predefinições, descrições de texto e fotos existentes - ou uma combinação dos três.

Esse recurso está integrado a aplicativos como Keynote, Pages, Freeform e Messages, permitindo que os usuários criem e compartilhem imagens geradas por IA sem esforço. As imagens também podem ser salvas e compartilhadas posteriormente com amigos e familiares.

Você pode customizar uma imagem gerada por AI adicionando estilos, temas ou descrições. © nextpit Você pode salvar uma imagem gerada por AI no seu iPhone e compartilhá-la mais tarde © nextpit

Genmoji e emojis personalizados

O Apple Intelligence apresenta o Genmoji, que permite aos usuários criar emojis personalizados que refletem seu humor ou personalidade. Esse recurso permite que os usuários criem emojis personalizados com amigos e familiares, dando um toque único e expressivo às conversas. O Genmoji é perfeitamente integrado ao teclado do iPhone.

Personalize os Genmojis usando descrições de texto © nextpit Mescle diferentes descrições ao criar Genmojis. © nextpit Genmojis são adicionados à aba Emoji/Genmoji do teclado. © nextpit

Ferramentas de escrita

A Inteligência da Apple aprimora a escrita por meio de ferramentas com tecnologia de IA que refinam o estilo, ajustam o tom e até geram novo conteúdo com base nas preferências do usuário. As ferramentas ajudam a resumir, revisar e melhorar a clareza. Elas podem ser usadas na maioria dos aplicativos da Apple, incluindo Mail, Pages, Safari, Notes e Messages. Além disso, há uma opção para usar o recurso de composição do ChatGPT.

Você pode usar o ChatGPT em conjunto com as Ferramentas de Escrita. © nextpit A Inteligência Visual usa IA para analisar objetos e textos. © nextpit

Além disso, as respostas inteligentes facilitam a resposta às mensagens, sugerindo respostas pré-escritas e sensíveis ao contexto. E-mails longos também são resumidos automaticamente, garantindo que os usuários possam entender rapidamente os pontos principais sem ler textos longos.

Notificações inteligentes para melhor concentração

Um dos principais recursos do Apple Intelligence é o Reduzir Interrupções, uma função orientada por IA no Modo Foco que filtra notificações não essenciais, permitindo que os usuários se mantenham concentrados na tarefa.

Outro recurso, o Gerenciamento Inteligente e Silenciamento, prioriza alertas críticos e de emergência, garantindo que mensagens importantes nunca sejam perdidas.

O iOS 18 também apresenta os Resumos de Notificação, que agrupam várias notificações em um resumo interativo e conciso, facilitando a verificação e a priorização dos alertas recebidos. Os usuários podem personalizar quais aplicativos são incluídos nesses resumos para uma experiência mais personalizada.

Inteligência visual

O Visual Intelligence é a nova tecnologia de reconhecimento de imagem da Apple, projetada para competir com o Google Lens. Ao usar o botão de controle da câmera, os usuários podem tirar fotos de restaurantes, objetos ou pontos de referência e recuperar instantaneamente detalhes como classificações, menus e informações adicionais por meio do ChatGPT ou da Pesquisa Google.

A Inteligência Visual usa IA para analisar objetos e textos. © nextpit Há uma opção para perguntar ou buscar o que está em exibição na câmera da Inteligência Visual. © nextpit Você pode buscar no Google. © nextpit Alternativamente, você pode consultar o ChatGPT sobre a imagem. © nextpit

Esse recurso também se integra ao aplicativo Calendar, permitindo que os usuários digitalizem cartazes de eventos e adicionem automaticamente detalhes, como nomes e datas de eventos, diretamente ao calendário.

Integração inteligente da Siri e do ChatGPT

Ao longo dos anos, a Siri evoluiu de um simples assistente de voz para um companheiro de IA mais inteligente e pessoal. Com o Apple Intelligence, a Siri agora entende correções em tempo real, tornando as interações mais naturais e fluidas, semelhantes a modelos como o ChatGPT-4o.

Agora, os usuários podem dar comandos complexos e de várias etapas, como definir um alarme, enquanto buscam informações relevantes simultaneamente. A Siri também se integra a tarefas na tela, auxiliando em ações como adicionar novos contatos ou reconhecer imagens.

Toque duas vezes na barra inferior para abrir o "digitar para a Siri" © nextpit Respostas do Chat GPT são exibidas em um cartão flutuante © nextpit

Além disso, a interface da Siri foi redesenhada com um efeito de luz brilhante ao redor das bordas da tela, indicando visualmente quando ela está ativa e pronta para ajudar.

A Apple também introduziu a integração com o ChatGPT, permitindo que os usuários acessem um chatbot de IA mais avançado para consultas e interações complexas. Isso proporciona uma alternativa mais inteligente e mais capaz à Siri ao lidar com solicitações sofisticadas.

Aprimoramentos na biblioteca de fotos

O Apple Intelligence aprimora a organização e a edição de fotos com ferramentas baseadas em IA. Os usuários agora podem remover objetos e fundos indesejados nas fotos, tornando a edição mais simples e precisa.

A busca de imagens agora é mais fácil com o reconhecimento de objetos e rostos com tecnologia de IA, permitindo que os usuários encontrem fotos ou vídeos específicos instantaneamente. Além disso, o recurso Memory Movies permite que os usuários criem histórias em vídeo com curadoria, bastando inserir um prompt. Esses vídeos compilados automaticamente misturam fotos selecionadas com músicas do Apple Music, criando histórias de destaque personalizadas.

Processamento de IA mais privado

A Apple dá grande ênfase à privacidade, garantindo que os recursos de IA processem dados sem coletar informações pessoais.

Para tarefas complexas de IA que exigem mais poder de processamento, a Apple usa seu sistema de nuvem privada, que conta com os chips Apple Silicon para um processamento de dados seguro, eficiente e privado. Ao combinar a IA no dispositivo com a inteligência baseada na nuvem, a Apple mantém um alto nível de segurança de dados e privacidade do usuário.

O Apple Intelligence representa um salto significativo na forma como os usuários interagem com seus iPhones e iPads. Ao integrar recursos de IA de ponta e ao mesmo tempo manter um forte compromisso com a privacidade, a Apple oferece uma experiência de usuário perfeita e inteligente.

Seu iPhone é compatível com o iOS 18?

Embora a atualização seja compatível com uma ampla gama de dispositivos - desde o iPhone XR até a mais recente série do iPhone 16 - há um detalhe importante: Os novos recursos de inteligência da Apple são exclusivos do iPhone 15 Pro e dos modelos mais recentes, incluindo o novo iPhone 16e (análise).

Isso significa que, se vocês tiverem um iPhone 15 que não seja Pro ou qualquer modelo mais antigo, não terão acesso a esses aprimoramentos baseados em IA, o que, compreensivelmente, causa frustração entre muitos usuários. Futuras versões do iOS 18, como o iOS 18.4, continuarão introduzindo refinamentos, beneficiando especialmente a mais nova linha do iPhone 16.

Esta visão geral dos recursos do iOS 18 foi atualizada em março de 2025 com informações sobre os recursos mais recentes integrados ao sistema operacional.