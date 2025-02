Com todos esses aprimoramentos, a Apple parece estar pronta para redefinir o papel do iPad em meio a todos os seus dispositivos. Mas quantos modelos do tablet estão disponíveis? Neste guia, simplificamos a linha de iPads mais recente da Apple, especificando aqueles desenvolvidos para uma experiência mais clássica e os que podem substituir um desktop no dia a dia.

Todos os iPads comparados em 2025

Em maio de 2024, a Apple apresentou ao público a 7ª geração do iPad Pro nos modelos de 11 e 13 polegadas, equipados com chips M4. A fabricante anunciou ainda o novo iPad Air, também disponível em dois tamanhos e com chips M2.

A Apple também revelou uma atualização do ecossistema de acessórios para os iPads, apresentando um teclado mais parecido com o de um computador, o Magic Keyboard, além de um Apple Pencil mais profissional.

Pegue um atalho:

iPad Pro 2024: A partir de R$ 12.299

© nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit

Os novos modelos do iPad Pro custam a partir de R$ 12.299 para a versão de 11 polegadas, e R$ 15.899 para a variante de 13 polegadas, ambas disponíveis nas cores Preto-espacial e Prateado. Os iPads entregam um aumento no desempenho e na tecnologia de tela, o que os diferencia da primeira linha do tablet, que contava com painel OLED. Como o nome sugere, o iPad Pro é equipado com todos os recursos mais recentes e o chip de melhor desempenho de todo o arsenal da Apple.

O iPad Pro pode ser um produto muito exagerado para muitas pessoas, já que conta com hardware e um conjunto de recursos bastante competitivos com a família de notebooks da própria Apple. Logo, ele é ideal para quem tem um fluxo de trabalho intenso e já se familiarizou com o uso de tablets, ou ainda para quem precisa ter sempre à mão um dispositivo na bolsa ou mochila, para usar de onde quer que esteja.

iPad Pro 2024: Preços iPad Pro 2024: 11 polegadas 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB Wi-Fi R$ 12.299 R$ 14.699 R$ 19.499 R$ 24.299 5G R$ 14.699 R$ 17.099 R$ 21.899 R$ 26.699 Vidro com nano-texture - - R$ 20.699 R$ 25.499 iPad Pro 2024: 13 polegadas 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB Wi-Fi R$ 15.899 R$ 18.299 R$ 23.099 R$ 27.899 5G R$ 18.899 R$ 20.699 R$ 25.499 R$ 30.299 Vidro com nano-texture - R$ 24.299 R$ 29.099

Resumo Comprar Apple iPad Pro 13'' (2024) Prós Tela incrível

Estrutura fina e leve

Bateria com excelente duração

Processador Apple M4 ultrarrápido Contras Caro

Periféricos caros necessários para uma experiência parecida com a de um PC Vá para o review Apple iPad Pro 13'' (2024)

Oferta de afiliados Apple iPad Pro 11'' (2024)

iPad Air 2024: A partir de R$ 6.999

Novo iPad Air 2024 com o Magic Keyboard. © nextpit Agora, o iPad Air 2024 também é compatível com o Magic Keyboard. © nextpit O iPad Air agora está disponível em dois tamanhos. Na foto, você vê as versões de 11 e 13 polegadas em comparação. © nextpit Jogos atuais para celular ficam muito bonitos na tela de 13 polegadas. © nextpit A câmera é a mesma do seu antecessor, mas isso não é um problema. © nextpit Infelizmente, o desbloqueio do iPad Air 2024 só funciona com Touch ID, por meio do sensor no botão liga/desliga. © nextpit Graças ao Magic Keyboard, o iPad Air 2024 pode ser um substituto do notebook. © nextpit

O iPad Air, ideal para quem busca um equilíbrio entre bom desempenho e preço moderado, recebeu uma atualização significativa em 2024. Agora, os novos modelos de 11 e 13 polegadas são equipados com os potentes chips M2. O Air, no entanto, conta com alguns sacrifícios no seu desempenho e na tela, mas é algo que poucas pessoas devem notar.

O novo iPad Air entrega uma opção equilibrada para usuários avançados que não precisam dos recursos profissionais da versão Pro. O tablet é capaz de executar os mesmos aplicativos e jogos do modelo mais caro, mas entregando um ótimo desempenho, inclusive superior à concorrência com Android. O dispositivo também tem um bom suporte de software, com todos os mesmos recursos de IA prometidos para o iPad Pro e iPhone, e ótimas opções de conectividade.

iPad Air 2024: Preços iPad Air 2024 de 11 polegadas 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB Wi-Fi R$ 6.999 R$ 8.199 R$ 10.599 R$ 12.999 5G R$ 8.599 R$ 9.799 R$ 12.199 R$ 14.599 iPad Air 2024 de 13 polegadas 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB Wi-Fi R$ 9.499 R$ 10.699 R$ 13.099 R$ 15.499 5G R$ 11.099 R$ 12.099 R$ 14.699 R$ 17.099

Resumo Comprar Apple iPad Air 6 13'' (2024) Prós Boa relação preço-desempenho (no modelo básico)

Ótima tela, apesar dos compromissos técnicos

Finalmente tem suporte para o Magic Keyboard

Boa pegada, mesmo sendo uma tela maior Contras Não é compatível com os Apple Pencils mais antigos, aqueles com carregamento magnético

Atualizar tela e memória fica muito caro

O iPadOS ainda é complicado de trabalhar

Porta USB-C sem Thunderbolt Vá para o review Apple iPad Air 6 13'' (2024)

Oferta de afiliados Apple iPad Air 6 11'' (2024)

iPad (10ª geração): A partir de R$ 3.999

© nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit

O iPad básico mais recente foi lançado em outubro de 2022, quebrando muitas tradições do modelo padrão. O tablet chegou sem o botão da tela inicial e a porta Lightning, que agora foi substituída pela USB-C. Ainda assim, o TouchID ainda é usado para o desbloqueio, mas o sensor está posicionado na lateral do dispositivo, assim como o restante da linha de iPad.

A 10ª geração do iPad é a aquisição mais sensata para a maioria das pessoas, sendo uma opção equilibrada de preço e desempenho, tudo isso aliado a um design moderno. No entanto, vale a pena observar que o chip A14 é relativamente antigo para os padrões da Apple, então o tablet não vai contar com os novos recursos do Apple Intelligence, o que também se deve à memória RAM. Mas se o que você busca é um dispositivo confiável para consumir mídia, ler livros, visualizar documentos e muito mais, o iPad 10 é a opção mais econômica dentro do ecossistema da Apple.

iPad 10ª geração: Preços iPad 10ª geração 64 GB 256 GB Wi-Fi R$ 3.999 R$ 5.599 5G R$ 5.599 R$ 7.199

Resumo Comprar Apple iPad 10 (2022) Prós Design moderno e atualizado

Câmera frontal posicionada no modo paisagem

Desempenho realmente estável

Porta USB-C em vez de Lightning

Um companheiro confiável Contras Suporte para a primeira geração do Apple Pencil (entrada Lightning)

Versão de 64 GB

A relação custo-benefício não se justifica Vá para o review Apple iPad 10 (2022)

iPad mini 2024: a partir de R$ 5.999

Em um geral, o iPad mini 7 tem o mesmo design da 6ª geração. © nextpit A principal atualização do mini 7 está no processamento interno. © nextpit A tela usa um painel LCD de 8,3 polegadas e conta com bordas relativamente compactas. © nextpit Mais uma vez, a câmera do iPad mini de 7ª geração possui um único sensor. © nextpit O botão Liga/Desliga tem um leitor de impressão digital para biometria. © nextpit As dimensões compactas do iPad mini deixam o logotipo desproporcionalmente grande. © nextpit Widgets no iPad mini 7. © nextpit O novo Apple Pencil Pro agora é compatível com o iPad mini 7. © nextpit Foto de teste com a câmera principal do iPad mini 7. © nextpit Foto tirada com a câmera frontal do iPad mini 7 com iluminação. © nextpit Foto tirada com a câmera frontal do iPad mini 7 contra a luz. © nextpit o iPad mini 7 não tem FaceID, apenas TouchID. © nextpit

O iPad mini de sétima geração é a única opção compacta na linha de tablets da Apple, contando com tela de 8,3 polegadas. O dispositivo foi atualizado no final de 2024, se preparando para receber os recursos do Apple Intelligence. Para isso, a fabricante incluiu no tablet o processador A17 Pro do iPhone 15 Pro, e uma grande atualização de memória.

Além do chip potente, o iPad mini é a melhor opção entre os tablets para quem busca por um dispositivo com menos de 10 polegadas. As fabricantes com Android têm poucas opções dentro deste nicho, e até podem oferecer o mesmo nível de versatilidade e desempenho do novo iPad mini, mas sem a mesma qualidade de construção. Lembrando que atualizações de armazenamento e compatibilidade com 5G sempre acabam elevando o preço dos produtos.

iPad mini 2024: Preços Preço do iPad mini 2024 128 GB 256 GB 512 GB Wi-Fi R$ 5.099 R$ 7.199 R$ 9.599 5G R$ 7.599 R$ 8.799 R$ 11.199

Resumo Comprar Apple iPad mini 7 (2024) Prós Formato que cabe no bolso

Até 30% mais rápido que seu antecessor

Suporte para Apple Pencil Pro

Tela melhor e com baixo reflexo Contras A tela pequena limita a produtividade

Alguns aplicativos e widgets não são otimizados para telas pequenas

Suporte apenas para eSIM

Sem Face ID Vá para o review Apple iPad mini 7 (2024)

Guia de compra do iPad

Antes de comprar um iPad, a primeira consideração costuma ser o custo. Os diferentes modelos de tablets da Apple contam com faixas de preço muito distintas, sendo então um ótimo ponto de partida. Neste artigo, no entanto, não nos baseamos só nisso, mas em outros pontos importantes. Veja quais são: