Embora o iPhone há muito tempo ofereça suporte à telas externas por meio de uma conexão com fio, a função é muito básica. No entanto, isso pode mudar na próxima atualização do iOS 19, já que os rumores sugerem que a Apple pode trazer uma experiência semelhante à do Stage Manager para iPhones quando conectados a um monitor externo ou TV, potencialmente espelhando um recurso de produtividade encontrado em dispositivos Samsung Galaxy.

Atualmente, os iPhones podem se conectar a um monitor externo por meio de uma conexão com fio em uma porta Lightning ou USB-C, dependendo do modelo. No entanto, a utilização desse recurso além do simples espelhamento da tela do iPhone em um monitor maior é bastante limitada.

O iOS 19 terá um recurso semelhante ao DeX?

Agora, parece que o iOS 19 pode não apenas introduzir a revisão da interface do usuário do software do iPhone, mas também pode incluir atualizações de produtividade muito necessárias, especialmente ao usar o dispositivo com um monitor ou TV por meio da porta USB-C.

O vazador Majin Bu, que tem um histórico misto, compartilhou em seu blog que recebeu informações indicando que a Apple está habilitando uma forma de Stage Manager nos iPhones ao se conectar a um monitor externo. Isso significaria que o iPhone ofereceria uma ferramenta multitarefa que organiza as janelas de aplicativos lado a lado, semelhante ao Stage Manager do iPadOS.

No entanto, o vazador destacou que essa provavelmente seria uma versão reduzida ou limitada do Stage Manager em comparação com a versão do iPadOS, possivelmente com restrições no número de aplicativos exibidos simultaneamente e na resolução. Isso se deve ao fato de os iPhones terem telas notavelmente menores em comparação com os iPads.

O Stage Manager finalmente traz a multitarefa real para o iPad! / © nextpit

Mesmo assim, a empresa afirmou que esse recurso semelhante ao Stage Manager, ao usar a tela para fora, ofereceria maior produtividade nos iPhones, especialmente para apresentações ou gerenciamento de vários aplicativos.

Ainda não está claro se a Apple apoiará de alguma forma o modo DeX da Samsung, que transforma os dispositivos Galaxy conectados a telas e monitores em um ambiente de desktop com uso aprimorado de acessórios.

Além disso, a fonte indicou que esse recurso será limitado a iPhones com uma porta USB-C, o que incluiria o iPhone 15 (Pro), o iPhone 16 (Pro) e o novo iPhone 16e.

Stage Manager 2.0 para iPads

O rumor de uma ferramenta semelhante ao Stage Manager no iOS coincide com os relatos de que a Apple está introduzindo uma versão atualizada do Stage Manager no iPadOS. Diz-se que essa versão atualizada trará uma interface mais parecida com a do macOS para os iPads ao usar o Stage Manager. Consequentemente, essas atualizações poderiam beneficiar os iPhones, já que eles são executados no mesmo sistema subjacente dos iPads.

Também há rumores de uma atualização separada para o iPadOS, que inclui uma barra de menu reposicionada quando o tablet está acoplado em um Magic Keyboard, potencialmente semelhante à interface do usuário do macOS, mas adaptada para iPads.

A Apple deve apresentar uma prévia do iOS 19 e do iPadOS 19 em junho, na WWDC. No entanto, espera-se que as atualizações públicas cheguem apenas no outono.

Vocês estão animados com o iOS 19? Que outras mudanças vocês gostariam de ver? Compartilhe suas respostas nos comentários.