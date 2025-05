Somente Esta Semana: Obtenha Este Jogo de Ação com 4,8 de 5 Estrelas de Graça!

Toda semana, você pode economizar um bom dinheiro em games conferindo a oferta da semana na Epic Games Store. A qualidade e o gênero dos jogos gratuitos variam muito, portanto, vale a pena conferir todas as semanas para garantir que você não perca nenhuma grande oferta. Se o jogo da semana não for do agrado, não há problema em ignorá-lo. Nesta semana, você pode baixar Deliver At All Costs, Gigapocalypse e Sifu.

Observe que essa é uma nova série aqui no nextpit. No entanto, se você é fã de apps e jogos, também pode acompanhar a série Aplicativos gratuitos da semana e os top 5 aplicativos. Agora, sem mais delongas, vamos ver o que está disponível na Epic Games Store hoje.

Jogos gratuitos desta semana

Delive At All Costs

Você já reclamou da falta de pontualidade da maioria dos serviços de entrega? Bem, em Deliver At All Costs, você têm a chance de fazer melhor do que o motorista sobrecarregado da Amazon que fica jogando seus pacotes como uma final de jogo de basquete. O jogo coloca você na pele de Winston Green, um entregador com um passado misterioso e uma determinação que não pode ser vencida. E se você já jogou Fallout: New Vegas, sabe o quão interessante uma simples entrega pode se tornar.

Deliver At All Costs normalmente custa cerca de US$ 30 na Epic Games Store. Esta semana, você pode baixar o jogo gratuitamente e mergulhar na vida louca e cheia de ação de um motorista de entregas. Confiem em mim, é muito mais emocionante do que parece.

Baixe Deliver At All Costs na Epic Games Store.

Esse jogo está repleto de ação maluca. / © Steam

Gigapocalypse

Gigapocalypse é um jogo de ritmo acelerado no qual seu objetivo é causar o máximo de caos e destruição possível. Filmes como Godzilla e King Kong inspiram o jogo e permitem que você viva seus sonhos mais loucos de caos. O jogo normalmente custa cerca de US$ 10, mas você pode baixá-lo gratuitamente esta semana. Ele recebeu críticas muito favoráveis, portanto, vale a pena experimentar!

Baixe Gigapocalypse na Epic Games Store.

Sifu

Sifu é um verdadeiro destaque entre os jogos gratuitos oferecidos. O jogo recebeu ótimas críticas dos jogadores e continua a surpreender. Esse jogo tem tudo a ver com honra, vingança e ação cinematográfica de artes marciais. Se você gosta de Kill Bill, esse jogo foi feito para você.

Seu objetivo em Sifu é buscar vingança pela morte de sua família. Os assassinos ainda estão à solta, mas você pretende mudar isso. Encontre-os, derrote seus aliados e garanta que a honra de sua família seja restaurada e defendida. O jogo normalmente custa cerca de US$ 40, mas pode ser baixado gratuitamente esta semana.

Baixe Sifu na Epic Games Store.

Sifu continua recebendo ótimas críticas, e por um bom motivo! / © Steam

Uma prévia dos jogos gratuitos da próxima semana

Ainda não podemos contar a você muito sobre os jogos da próxima semana. Mas como sempre, manteremos você atualizado quando novas informações estiverem disponíveis.

Ansioso pelos jogos da próxima semana? Você acha que a Epic Games Store deveria realizar essas promoções misteriosas com mais frequência?