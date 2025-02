O smartphone se torna uma câmera

O Leica LUX Grip utiliza a tecnologia MagSafe da Apple e, portanto, adere magneticamente a iPhones a partir do iPhone 12 ou mais recente. O gadget não se destina a smartphones Android, pois ainda falta o aplicativo compatível. A Leica enfatiza o manuseio e a sensação tátil como uma grande vantagem, afirmando que eles são modelados em uma câmera Leica clássica e garantem maior precisão ao tirar fotos.

Uma vez conectada ao smartphone, os botões estão disponíveis como em uma câmera real. É possível operar o zoom com uma roda, por exemplo, e o obturador de dois estágios foca com uma leve pressão e só dispara com uma pressão mais forte - exatamente como em uma câmera real. Outro botão permite alternar entre diferentes modos de disparo, e dois botões podem ser atribuídos livremente com funções adicionais.

Não há fonte de alimentação entre o acessório e o smartphone. O Leica LUX Grip é equipado com uma bateria que deve durar cerca de 1.000 fotos. Ela é carregada via USB-C em cerca de 2 horas.

Aplicativo Leica complementa a experiência da câmera

Há muitos suportes semelhantes para smartphones no mercado, mas a Leica quer se diferenciar da concorrência com o aplicativo que o acompanha. O aplicativo Leica LUX não apenas suporta as funções especiais dos botões de hardware, mas também traz a estética de cores de várias lentes Leica para o seu smartphone.

Aplicativo Leica LUX / © Leica

O aplicativo também oferece um modo manual e, portanto, um controle significativamente maior sobre as configurações, como exposição, ISO e velocidade do obturador, em comparação com o aplicativo oficial da câmera da Apple. A propósito, o aplicativo também funciona independentemente do LUX Grip, para quem quiser experimentá-lo. A versão básica do aplicativo é gratuita. O desbloqueio de todas as funções custa cerca de R$ 400 por ano.

Leica LUX Grip: preço e disponibilidade

Com um preço de 300 euros (aproximadamente R$ 1.800 na cotação da data de publicação), o Leica LUX Grip não é barato. Nosso teste mostrará se esse preço é justificado pela sensação tátil particularmente boa ou pela interação com o aplicativo. Juntamente com os cerca de R$ 400 por ano para o aplicativo LUX, o LUX Grip é apenas para os verdadeiros fãs da Leica. Afinal de contas, os compradores do gadget recebem a versão premium do aplicativo gratuitamente por um ano.