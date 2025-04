Depois de desafiar diretamente a Qualcomm pelo trono do processador Android mais potente, a MediaTek lançou uma versão mais rápida de seu chip premium. O novo Dimensity 9400+ é essencialmente uma versão com overclock do 9400 do ano passado, com alguns ajustes adicionais de firmware para uma computação móvel ainda mais eficiente.

Sem ignorar o hype atual da IA, a MediaTek foi rápida em destacar o desempenho 20% mais rápido de seu acelerador interno de AI, a NPU 890, suportando os modelos de linguagem grandes (LLMs) mais populares. Além disso, o núcleo principal no cluster da CPU, um ARM Cortex-X925, recebeu um aumento de 3,62 GHz para 3,73 GHz, um overclock bastante pequeno, é verdade, mas não é como se o chip anterior estivesse devendo desempenho.

MediaTek Dimensity 9400+ Qualcomm Snapdragon 8 Elite MediaTek Dimensity 9400 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Samsung Exynos 2400 Google Tensor G4 Apple A18 Pro Núcleo principal 1x Cortex-X925 a 3,73 GHz 2x Oryon a 4,32 GHz 1x Cortex-X925 a 3,62 GHz 1 Cortex-X4 a 3,2 GHz 1 Cortex-X4 a 3,3 GHz 1 Cortex-X4 a 3,2 GHz 1 Cortex-X4 a 3,1 GHz 2x Apple Everest @ 4,05 GHz Núcleo de desempenho 3x Cortex-X4 a 3,3 GHz 4x Oryon @ 3,53 GHz 3x Cortex-X4 a 3,3 GHz 2x Cortex-A720 a 3,0 GHz

2x Cortex-A720 a 2,8 GHz 3x Cortex A720 a 3,15 GHz

2x Cortex A720 a 2,96 GHz 2x Cortex A720 a 2,9 GHz

3x Cortex A720 a 2,6 GHz 3x Cortex-A720 a 2,6 GHz Núcleo de eficiência 4x Cortex-A720 a 2,4 GHz 4x Cortex-A720 a 2,4 GHz 2x Cortex-A720 a 2,0 GHz 2x Cortex-A520 a 2,3 GHz 4x Cortex-A520 a 1,95 GHz 4x Cortex-A520 a 1,92 GHz 4x Apple Sawtooth a 2,42 GHz RAM LPDDR5x-10667

4x 16 bits a 5333 MHz (85,4 GB/s) LPDDR5x-10667

5333 MHz (85,4 GB/s) LPDDR5x-10667

4x 16 bits a 5333 MHz (85,4 GB/s) LPDDR5X-9600

4x 16 bits a 4800 (76,8 GB/s) LPDDR5x-9600

4x 16 bits a 4800 MHz

(76,8 GB/s) LPDDR5x-8533

4x 16 bits a 4266 MHz

(68,2 GB/s) LPDDR5x

4x 16 bits LPDDR5x-7500

4x 16 bits a 3750 MHz

(60 GB/s) GPU 12x ARM Immortalis-G925 Adreno 830 12x ARM Immortalis-G925 Adreno 825 Adreno 750

(2774 GFLOPS) AMD RDNA3

(3406 GFLOPS) 7x ARM Mali-G715 6x GPU da Apple

(2227 GFLOPS) Modem 5G MediaTek

(7/3,5 Gbps) Snapdragon X80

(10/3,5 Gbps) MediaTek

(7/3,5 Gbps) Snapdragon X85

(4,3 Gbps) Snapdragon X75

(10/3,5 Gbps) Externo Exynos 5153

(12/3,67 Gbps) Externo Exynos 5400c Externo Snapdragon X71

(10/3,5 Gbps) Conectividade Wi-Fi 7

Bluetooth 6.0 FastConnect 7900

Wi-Fi 7

Bluetooth 6.0

UWB Wi-Fi 7

Bluetooth 6.0 FastConnect 7900

Wi-Fi 7

Bluetooth 6.0

UWB Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3 Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3 Externo

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3 Nó do processo TSMC N3E TSMC N3E TSMC N3E TSMC N4P TSMC N4P Samsung 4LPP+ Samsung 4LPP+ TSMC N3E

Todos os outros blocos de computação principais foram mantidos (o que é meio sem graça, mas típico de outros chips "Plus" da MediaTek e de seus rivais), mas a MediaTek revelou que fez alguns ajustes e melhorias no firmware para algumas mudanças adicionais, como suporte aprimorado ao BeiDou (alternativa da China aos sistemas de posicionamento GPS e Galileo) e melhor alcance do Bluetooth para conexões entre telefones.

A GPU ARM Immortalis ainda apresenta um layout de 12 núcleos e o mesmo conjunto de recursos, incluindo suporte a ray tracing e um upscaler gráfico para jogos com base no FSR2 da AMD (portanto, sem a qualidade aprimorada do FSR4 mais recente que usa processamento de IA).

A maioria dos recursos do MediaTek Dimensity 9400+ é herdada do modelo básico. / © MediaTek

Todos os padrões de conectividade mais recentes são suportados, incluindo Wi-Fi 7 (com operação multi-link para velocidades de até 7,3 Gbps), Bluetooth 6.0 e 5G, com o mesmo downlink máximo de 7 Gbps usando agregação de 4 conexões simultâneas. As otimizações no processamento de IA prometem maior eficiência, por exemplo, quando se trata de selecionar as frequências de canal para conexões sem fio.

Disponibilidade

De acordo com a MediaTek, os primeiros celulares com o Dimensity 9400+ devem ser lançados ainda este mês lá fora. Toneladas de rumores estão circulando citando o Vivo X200S e o Oppo Find X8S como candidatos em potencial para trazer o novo chip (coincidência ou não, tanto o Vivo X200 Pro quanto o Oppo Find X8 Pro são equipados com o Dimensity 9400 original), mas teremos que esperar pelos lançamentos oficiais.