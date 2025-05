A MediaTek está produzindo cada vez mais chipsets móveis , anunciando recentemente o novo Dimensity 9400e SoC. Posicionado abaixo do Dimensity 9400 e do recém-lançado Dimensity 9400+ , esse novo chip foi projetado para equipar smartphones e tablets intermediários de alto desempenho.

Resumidamente, o novo chip de 4 nm é uma versão rebatizada da CPU Dimensity 9300+, mas incorpora várias atualizações modernas, especialmente em termos de conectividade.

Novo chip Dimensity com uma arquitetura familiar

O Dimensity 9400e possui uma CPU de 8 núcleos que utiliza um design só com núcleos de alto desempenho, semelhante ao Dimensity 9400 padrão. Isso inclui um núcleo Cortex-X4 a 3,4 GHz, três núcleos Cortex-X4 a 2,85 GHz e quatro núcleos Cortex-A720 a 2,0 GHz. No entanto, o suporte a RAM do chip foi reduzido para LPDDR5X 8533 MHz em relação aos 9600 MHz encontrados no 9300+.

No departamento gráfico, ele integra uma GPU Immortalis-G720 de 12 núcleos, idêntica à do 9300+. Ela também oferece suporte à tecnologia de ray tracing acelerado em hardware, assim como os chips mais recentes. Além disso, ele inclui o estabilizador de alta taxa de quadros personalizado da MediaTek por meio da MediaTek Adaptive Gaming Technology (MAGT 2.0) e do MediaTek Frame Rate Converter (MFRC 2.0+), com o objetivo de melhorar o gerenciamento de energia durante os jogos, com uma redução de 40% no consumo de energia.

MediaTek Dimensity 9400+ MediaTek Dimensity 9400 MediaTek Dimensity 9400e Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 Samsung Exynos 2400 Google Tensor G4 Apple A18 Pro Núcleo principal 1x Cortex-X925 a 3,73 GHz 1x Cortex-X925 a 3,62 GHz 1 Cortex-X4 a 3,4 GHz 2x Oryon a 4,32 GHz 1x Cortex-X4 a 3,2 GHz 1 Cortex-X4 a 3,2 GHz 1 Cortex-X4 a 3,1 GHz 2x Apple Everest @ 4,05 GHz Núcleo de desempenho 3x Cortex-X4 a 3,3 GHz 3x Cortex-X4 a 3,3 GHz 3x Cortex-X4 a 2,85 GHz 4x Oryon a 3,53 GHz x Cortex-A720 a 3,0 GHz

2x Cortex-A720 a 2,8 GHz 2x Cortex A720 a 2,9 GHz

3x Cortex A720 a 2,6 GHz 3x Cortex-A720 a 2,6 GHz Núcleo de eficiência 4x Cortex-A720 a 2,4 GHz 4x Cortex-A720 a 2,4 GHz 4x Cortex-A720 a 2,0 GHz 2x Cortex-A720 a 2,0 GHz 4x Cortex-A520 a 1,95 GHz 4x Cortex-A520 a 1,92 GHz 4x Apple Sawtooth a 2,42 GHz RAM LPDDR5x-10667

4x 16 bits a 5333 MHz (85,4 GB/s) LPDDR5x-10667

4x 16 bits a 5333 MHz (85,4 GB/s) LPDDR5x-8533 MHz LPDDR5x-10667

5333 MHz (85,4 GB/s) LPDDR5X-9600

4x 16 bits @ 4800 (76,8 GB/s) LPDDR5x-8533

4x 16 bits a 4266 MHz

(68,2 GB/s) LPDDR5x

4x 16 bits LPDDR5x-7500

4x 16 bits a 3750 MHz

(60 GB/s) GPU 12x ARM Immortalis-G925 12x ARM Immortalis-G925 ARM Immortalis-G720 de 12 núcleos Adreno 830 Adreno 825 AMD RDNA3

(3406 GFLOPS) 7x ARM Mali-G715 6x GPU da Apple

(2227 GFLOPS) Modem 5G MediaTek

(7/3,5 Gbps) MediaTek

(7/3,5 Gbps) MediaTek

(7/3,5 Gbps) Snapdragon X80

(10/3,5 Gbps) Snapdragon X85

(4,3 Gbps) Externo Exynos 5153

(12/3,67 Gbps) Externo Exynos 5400c Externo Snapdragon X71

(10/3,5 Gbps) Conectividade Wi-Fi 7

Bluetooth 6.0 Wi-Fi 7

Bluetooth 6.0 Wi-Fi 7

Bluetooth 6.0 FastConnect 7900

Wi-Fi 7

Bluetooth 6.0

UWB FastConnect 7900

Wi-Fi 7

Bluetooth 6.0

UWB Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3 Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3 Externo

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3 Nó do processo TSMC N3E TSMC N3E TSMC N4 TSMC N3E TSMC N4P Samsung 4LPP+ Samsung 4LPP+ TSMC N3E

A MediaTek acrescenta que esse novo SoC topo de linha suporta o mais recente SDK MediaTek NeuroPilot para aplicativos acelerados de IA generativa e aprendizado de máquina. Além disso, ele é compatível com uma ampla gama de modelos de linguagem grande no dispositivo, como DeepSeek-R1-Distill e Gemini Nano com Multimodalidade.

Os fabricantes também podem aproveitar recursos de vídeo aprimorados por IA com o ISP RAW de 18-bit, permitindo a segmentação semântica de imagens em várias camadas. Ao mesmo tempo, o ISP suporta imagens de sensor único de até 320 MP.

O MediaTek Dimensity 9400e é uma versão rebatizada do Dimensity 9300+ SoC, mas com melhor conectividade e utilização aprimorada de IA. / © Mediatek

O que distingue o Dimensity 9400e é sua conectividade mais rápida, com Wi-Fi 7 com uma velocidade de transmissão máxima mais alta de 7,3 Gbps, um aumento em relação aos 6,5 Gbps oferecidos pelo 9300+. Ele também conta com Bluetooth 6.0 aprimorado, que, segundo a fabricante de chips, pode atingir um alcance de até 5 km entre telefones em uma linha de visão clara. Além disso, ele suporta conectividade de banda larga 5G sub-6GHz/mmWave com uma velocidade de download de pico de 7 Gbps.

Quais dispositivos serão equipados com o Dimensity 9400e?

A MediaTek afirma que a primeira leva de dispositivos alimentados pelo Dimensity 9400e está programada para chegar este mês, com a Realme confirmando que a série GT 7 será executada na nova plataforma. Quanto a outros dispositivos, alguns candidatos em potencial incluem entradas da Vivo, Oppo e até mesmo da Samsung, considerando que o Galaxy Tab S10 + e o Galaxy Tab S10 Ultra (análise) são executados no Dimensity 9300 +.

Vocês acham que o Dimensity 9400e será uma alternativa atraente para os SoCs Snapdragon 8s Gen 4 e Elite?