Você se sente incomodado ou até mesmo assustado com o tema da inteligência artificial? Talvez porque não saiba como encontrar o caminho entre as pedras? Por estar preocupado com seu trabalho? Ou simplesmente porque é um território novo e você é cético em relação a qualquer coisa nova? Então, este artigo é para você, pois aqui quero acabar com os seus medos, apontar oportunidades e, ao mesmo tempo, mostrar uma introdução fácil a esse mundo da IA.

Vamos começar do início. Nada de conversa técnica, nada de longas explicações sobre "o que é IA", nada de sugestões inteligentes de prompts e recomendações de aplicativos. Sem jargões técnicos e sem previsões sobre se a profissão X desaparecerá no ano Y. Quero apenas me dirigir àqueles para quem tudo isso talvez esteja acontecendo rápido demais e que já se perguntaram o que é realmente um "prompt".

Em nossa bolha tecnológica, nós nos movemos com confiança pela Internet, usamos nossos smartphones quase às cegas e estamos aptos quando se trata de conversar com uma IA. E nossos leitores habituais não são muito diferentes: muitos deles já trabalham com o ChatGPT profissionalmente, usam o Gemini em seus celulares, pintam quadros com IA ou criam músicas.

Mas, novamente: este artigo não se destina a essa clientela principal, que já está familiarizada com a IA. O tema da IA se tornará tão importante e tão rapidamente que não podemos deixar ninguém para trás. Em vista dessa urgência, nós da nextpit também queremos analisar o tópico com muito mais detalhes no futuro - assim como temos falado muito sobre IA no podcast há anos.

Portanto, este artigo é explicitamente destinado àqueles que ainda não tiveram nenhum contato com a inteligência artificial e que podem receber aqui um leve incentivo para se envolverem hoje.

"Quais empregos são extremamente ameaçados pela IA?" - Eu me deparo com essas manchetes e outras semelhantes o tempo todo. As notícias estão literalmente transbordando de manchetes apocalípticas. Mas não se trata apenas de saber se a inteligência artificial está tirando nossos empregos. Sempre lemos artigos e ouvimos especialistas falarem sobre o fato de que os seres humanos logo não conseguirão mais acompanhar a IA e que a humanidade pode, portanto, ser uma espécie em extinção.

Lido com a inteligência artificial diariamente, tanto profissionalmente quanto em particular. E, ainda assim, sou ambivalente em relação a esse tópico: Às vezes, fico simplesmente empolgado quando vejo as possibilidades, mas às vezes também fico assustado quando imagino o que nos espera e como nós, como sociedade, lidaremos com isso.

Não quero nem imaginar como deve ser para alguém que nunca lidou com esse assunto antes. A bolha daqueles que ainda estão do lado de fora quando se trata de IA é provavelmente maior do que imaginamos dentro da comunidade de tecnologia.

Estou falando de uma bolha na qual vivem pessoas que não acham fácil lidar com a tecnologia. Também estou pensando em pessoas que se sentem incomodadas com o assunto ou que simplesmente não têm interesse em se envolver com ele. É por isso que hoje quero me dirigir exatamente a essas pessoas e tentar acalmar um pouco seus medos e tornar as vantagens da IA mais palatáveis. Então, vamos começar.

Ok, a IA e eu ainda não estamos tão próximos a ponto de bebermos juntos. Mas em breve, com certeza! / © nextpit / IA gerada com o Google AI Studio

Medo da inteligência artificial: por que a IA incomoda muitas pessoas

Primeiro, duas coisas:

Você certamente não precisa ter vergonha do seu medo. O medo é basicamente um sentimento justificado e sério. Quando se trata de IA, alguns medos são bastante justificados e o ceticismo é apropriado.

Na verdade, não importa se o seu medo, por exemplo, de uma possível perda de emprego, é realmente justificado ou se é apenas um medo percebido e abstrato. Em ambos os casos, esse medo não deve consumi-lo e a melhor maneira de superá-lo é se envolver com o tópico e o desafio.

Do que você realmente tem medo? É uma sensação vaga de "acho que não consigo fazer isso"? Você tem a sensação de que perdeu o contato? Ou você acha que a IA é perigosa? Gostaria de me desculpar pela última pergunta em nome de meus colegas. Porque, sim, o jornalismo tem uma parcela de culpa. Os artigos devem convidá-lo a clicar, devem ser espetaculares, e é por isso que, às vezes, formulamos nossas manchetes e textos de forma um pouco dramática demais, infelizmente. Mas, por favor, não deixe que isso o desencoraje.

Talvez não seja medo algum. Talvez você esteja simplesmente irritado com a atenção excessiva que o assunto está recebendo atualmente na mídia. Não importa o que seja sobre IA que o perturbe: De acordo com um estudo da Bitkom de 2024 (PDF), 48% dos entrevistados acreditam que a IA está assumindo o controle sobre os humanos, 44% têm medo da IA e 37% prefeririam viver em um mundo sem IA.

Esse medo pode ser resumido em vários fatores:

Admiração pela tecnologia e falta de conhecimento: Muitas pessoas acreditam que a IA é complicada e só pode ser entendida por especialistas. Elas não percebem que as ferramentas modernas de IA são projetadas para serem fáceis de usar - geralmente não mais complicadas do que uma pesquisa normal no Google.

Medo de perder o emprego: a IA é frequentemente vista como uma ameaça às profissões tradicionais, em vez de uma oportunidade de facilitar o trabalho.

Manchetes negativas e distopias de ficção científica: As reportagens da mídia sobre erros de IA ou sistemas de vigilância alimentam o medo em vez de fornecer informações factuais sobre os benefícios da tecnologia.

Se você ainda não se atreveu a abordar o tema da IA, só posso lhe recomendar uma coisa. Sinta-se à vontade para ser cético, mas não tenha medo desnecessário de usar essa tecnologia. Qualquer um de nós pode começar com muita facilidade e, por exemplo, simplesmente usar um chatbot em nossos telefones celulares gratuitamente. Mais informações sobre isso a seguir.

Oportunidades oferecidas pela IA: por que vale a pena se familiarizar com ela

É importante entender: Mesmo que você tenha um pouco de medo da IA, não vamos colocar o gênio de volta na garrafa. A IA se espalhará e permeará todas as áreas da vida, tornando-se tão onipresente quanto a Internet e tão comum quanto a eletricidade da tomada. É por isso que é tão importante deixar esse medo de lado e aprender a reconhecer as enormes oportunidades.

Quais oportunidades? Vou lhe dar alguns exemplos:

IA como assistente pessoal

Você usa a Siri no seu celular ou a Alexa em casa? Então, leve essas ferramentas um grande passo adiante. A única diferença é que as ferramentas são ainda mais úteis e mais convenientes de usar. Você pode ter e-mails ou outros textos resumidos em pouco tempo, ter seus próprios e-mails revisados e verificados quanto à expressão, ao tom e aos erros e melhorados, se necessário.

É possível criar listas de compras, traduzir cardápios ou qualquer outro texto desejado para o seu idioma, criar receitas com base nos alimentos disponíveis e muito, muito mais. A IA no seu telefone celular é como o Google Assistant turbinado.

IA no trabalho: não uma substituição, mas um complemento

A luta é real: a inteligência artificial levará a grandes mudanças no local de trabalho. É claro que o operário da construção civil ou o padeiro sentirão isso de forma diferente ou mais tarde do que um funcionário do escritório. No entanto, é aconselhável começar a pensar hoje sobre o que significará quando a IA entrar no local de trabalho.

O que definitivamente não significa: "A IA roubará seu emprego amanhã". É simplesmente uma questão de utilizar as oportunidades que a inteligência artificial oferece a você.

Pense nas tarefas que mais o incomodam (não, não são reuniões, você ainda precisa participar delas ^^). Por exemplo, os dados podem ser reconhecidos automaticamente em e-mails e transferidos para formulários. Seus e-mails já podem ser prescritos por uma IA e os aplicativos podem ser processados automaticamente. Por exemplo, uma empresa de seguros pode analisar automaticamente relatórios de danos e enviá-los aos funcionários relevantes.

Estou imaginando pessoas superestressadas que trabalham para as autoridades. Todos nós já lidamos com essas pessoas na prefeitura ou em um hospital público, etc., e ficamos latentemente irritados porque esperamos eternamente por compromissos ou somos processados de maneira descuidada e apressada. No futuro, esses funcionários terão muito menos papelada para lidar e, portanto, simplesmente terão mais tempo para lidar com o que é importante - as pessoas que visitam essas autoridades.

É claro que os empregos também desaparecerão no futuro se a carga de trabalho for significativamente reduzida. Mas também surgirão profissões completamente novas. Portanto, talvez esse desenvolvimento seja também uma oportunidade de encontrar um campo de atividade muito mais adequado ou de redefinir completamente sua própria área de responsabilidade. Mas o que esta seção do artigo deve deixar claro para você é que a IA não tira o seu trabalho, mas pode apoiá-lo em seu trabalho para que você fique menos estressado e seja mais produtivo.

A IA como um estímulo à criatividade

Esse ponto se aplica tanto ao uso particular quanto ao profissional. Às vezes, nos encontramos em um impasse criativo. Como escrever uma simples carta de parabéns ou dar o tom certo em uma mensagem de condolências? Como encontrar a palavra que rima perfeitamente para a letra de minha música? Como começo meu artigo de blog ou como o estruturo? Ou como obter ajuda com minha nova e fabulosa ideia de negócio? A AI escreverá para você uma história ilustrada para dormir sob demanda, na qual seu filho será o protagonista, criará uma música inteira sobre sua pessoa favorita e muito mais.

O único limite é sua imaginação. Trabalhar com IA não só proporciona ótimos resultados em pouco tempo, mas também testa e treina sua imaginação. Experimente!

Chamada para ação - como começar imediatamente

Talvez você ainda esteja se perguntando para onde este artigo está indo ou que benefício ele tem para você? Se estiver se fazendo essa pergunta, provavelmente é um daqueles que já sabem muito mais sobre IA do que aqueles que eu realmente queria abordar aqui.

Minhas palavras não têm a intenção de reinventar a roda ou explicar em detalhes o que a inteligência artificial já é capaz de fazer atualmente. Em vez disso, quero apenas dar um pequeno impulso para quem ainda não está familiarizado com a IA. Muitas vezes, o obstáculo é simplesmente o fato de você não conseguir começar, portanto, este é um leve empurrãozinho.

Nas últimas semanas, ouvi muitas pessoas inteligentes, como Mo Gawdat, falarem sobre IA. Quando perguntados sobre o que você deve fazer para começar, o conselho deles é exatamente o que estou recomendando aqui: Simplesmente comece! Crie uma conta, instale um chatbot como o ChatGPT, o Claude ou o Google Gemini em seu computador ou telefone celular e veja o que acontece.

No ChatGPT, você também pode usar o Dall-E para gerar imagens, ou pode experimentar ferramentas de imagem como o leonardo.ai. Se quiser apenas criar músicas gratuitamente, você pode fazer isso com o Suno ou, melhor ainda, com o Riffusion. [Ed: Aproveite e embarque na moda das imagens no estilo Ghibli]

Faça-me esse favor se você nunca experimentou antes. Na verdade, você não pode fazer nada errado. Comece hoje mesmo e brinque com esses aplicativos. Não é preciso gastar dinheiro, fazer cursos ou treinamentos adicionais, basta experimentá-los e ver onde e como a IA pode tornar sua vida mais fácil, mais divertida ou mais eficiente.

Uma última observação: este artigo tem um nível técnico intencionalmente baixo. Se você tem pessoas ao seu redor que nunca ousaram experimentar a inteligência artificial, faça o favor de informá-las e incentivá-las. Deixe que elas leiam este artigo ou mostre a elas as ferramentas mencionadas acima.

E informe-nos se tiver alguma ideia sobre como devemos abordar a IA no futuro: Você precisa de tutoriais sobre plataformas específicas, mais notícias sobre novos desenvolvimentos ou tem alguma outra ideia? Então, informe-nos nos comentários e vamos começar a pensar!