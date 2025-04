Poucas pessoas sabem, mas os smartphones da linha Samsung Galaxy contam com um recurso excelente para otimizar o desempenho do dispositivo: o pausar o carregamento USB PD ao jogar . Notamos a existência da função testando um modelo Ultra, e descobrimos que ela basicamente faz um desvio do carregamento do celular. Neste artigo, vamos explicar como isso funciona e quais aparelhos podem fazer isso!

Compatibilidade

Para aproveitar o recurso de pausar o carregamento USB PD ao jogar, você precisa ter dispositivos Samsung a partir das séries S22, Tab S8, Flip 4, Fold 4 e outros mais recentes. Se você tem um desses, chegou a hora de descobrir como utilizar a função.

O que a função de desvio de carregamento faz?

O recurso de pausar carregamento USB PD (Power Delivery) impede que a bateria do seu smartphone Galaxy seja carregada enquanto você joga, desde que você esteja usando um carregador compatível. Quando a função é ativada, a energia do carregador é enviada diretamente para o processador e outros componentes em vez de carregar a bateria do aparelho.

Com isso, seu dispositivo não só evita de passar por um superaquecimento, como também tem a vida útil da bateria prolongada, já que ciclos de carga e descarga tendem a desgastá-la. Com isso, o desempenho de seus jogos aumenta, sem passar por travamentos irritantes. Vale lembrar, no entanto, que o recurso só funciona com títulos compatíveis com o Game Launcher.

Passo a passo de como ativar a pausa no carregamento USB PD

Faça o download da versão mais recente do Samsung Gaming Hub (antigo Game Launcher) na Galaxy Store;

(antigo Game Launcher) na Galaxy Store; Abra o aplicativo Configurações ;

; Vá em Bateria , depois para Mais configurações de bateria e ative o Carregamento rápido ;

, depois para e ative o ; Conecte uma fonte de alimentação PD (de no mínimo 25 W) ao seu smartphone Galaxy.

Atualize o Game Launcher da Samsung para a versão mais recente. / © nextpit

Agora, inicie um jogo no Gaming Hub ;

; Minimize (não feche) o game e entre novamente no Gaming Hub ;

o game e entre novamente no ; Lá, vá para o canto superior direito e toque em ⋮;

Selecione GameBooster.

Inicie um jogo no Game Launcher e o minimize. / © nextpit

No menu Game Booster , você encontra a opção Pausar o carregamento USB PD ao jogar ;

, você encontra a opção ; Se esta opção do menu estiver cinza, a fonte de alimentação não está conectada ou ela não é compatível com o recurso;

Se o texto estiver branco, você já pode ativar o botão;

Agora, a função de desvio de carregamento está ativada!

Agora, o carregamento pode ser desviado por meio do recurso "Pausar o carregamento USB PD ao jogar". / © nextpit

Observações:

Quando você acaba de jogar, o recurso é desligado automaticamente;

O mesmo se aplica se você desconectar o cabo de carregamento.

O que achou do nosso breve tutorial de como fazer o desvio do carregamento no seu smartphone Samsung? Você acha que o recurso realmente funciona? Notou alguma diferença? Aguardamos seus comentários!