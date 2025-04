Se você pensar em um smartphone flip dobrável , o Galaxy Z Flip da Samsung ou o Razr da Motorola provavelmente virão à mente, dada sua maior disponibilidade global em comparação com outras marcas Android. Agora, com a Motorola sem atualizar o seu aparelho dobrável, a empresa está dando teasers do Razr 2025, previsto para ser lançado em 24 de abril. No entanto, há indícios de que poderemos ver mais do que apenas o flip.

Novos Razr dobráveis e um carro-chefe "Tijolão"

A Motorola confirmou um evento de anúncio em 24 de abril por meio de seus vários canais regionais on-line. Curiosamente, observadores atentos encontraram pistas que sugerem que os fãs globais poderão receber não apenas o sucessor do Razr 2024, chamado Razr 50 fora dos EUA, mas também um novo dispositivo topo de linha.

Especificamente, a Motorola EUA postou um videoclipe mostrando silhuetas de três dispositivos dobráveis. No entanto, é provável que eles representem o Razr 2025 e o Razr+ 2025, em vez de um terceiro modelo dobrável distinto. Isso é confirmado pelo final do clipe, em que a palavra "AI" é formada usando os contornos de dois dispositivos dobráveis.

Fora dos EUA, a Motorola lançou um videoclipe diferente, no qual a formação "AI" envolve um dispositivo dobrável e um celular tradicional em barra. Há rumores de que esse último dispositivo seja o Moto Edge 60 Pro, potencialmente posicionado como uma alternativa mais econômica ao modelo premium "Ultra".

O dispositivo supostamente conta com um chip Dimensity 8350 mais rápido e não o Dimensity 9400, o carro-chefe. No entanto, há rumores de que ele terá uma bateria notavelmente maior, de 6.000 mAh, que o colocaria no mesmo nível do OnePlus 13T e do OnePlus 13. Não se espera que esse modelo seja disponibilizado na América do Norte.

O Razr 2025 pode receber novos chips e IA

Voltando aos novos smartphones dobráveis Razr, o Razr 2025 e o Razr+ 2025 (que provavelmente serão comercializados como Razr 60 e Razr 60 Ultra em outros países) estão supostamente programados para receber atualizações significativas.

Como destaque, há rumores de que o Razr+ 2025, mais premium, será equipado com o chipset Snapdragon 8 Elite. Se isso for correto, representará um salto substancial em relação ao modelo do ano passado, que usava um Snapdragon 8s Gen 3. A utilização do atual SoC carro-chefe da Qualcomm posicionaria seu desempenho para ser competitivo com o próximo Samsung Galaxy Z Flip 7, que também deverá usar o mesmo chip. Enquanto isso, o Razr 2025 padrão pode apresentar um Dimensity 7400X de médio porte.

O novo Remember This com IA da Motorola é semelhante à captura de tela do Google Pixel / © Motorola

Espera-se que esses novos chipsets habilitem vários recursos de IA por meio do pacote Moto AI, incluindo um assistente contextualmente consciente e ferramentas de resumo e escrita com tecnologia de IA.

Além disso, os modelos poderiam ser diferenciados pelo Razr+, potencialmente com mais RAM e telas internas e de cobertura maiores. Também há rumores de que ambos os telefones flip dobráveis da Motorola de próxima geração tenham baterias maiores de 4.500 mAh, com a variante "Plus" possivelmente mantendo o carregamento sem fio reverso. No momento, não há informações sobre possíveis melhorias na câmera.

Faltando menos de duas semanas para o anúncio, é provável que surjam mais detalhes. Que atualizações você espera ver nos próximos smartphones Razr? Compartilhe suas previsões nos comentários.