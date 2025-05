Juntamente com o Motorola Edge (2025), a empresa lançou o smartwatch Moto Watch Fit, que, embora ofereça recursos de smartwatch, inclina-se ligeiramente para ser um rastreador de condicionamento físico. Ele dispensa o Wear OS do Google em favor de um sistema proprietário, mas apresenta uma tela grande e bateria de longa duração. O preço do wearable é competitivo e seu lançamento está programado para maio em mercados selecionados.

O design combina elementos do Apple Watch Series e do Watch Ultra

O Moto Watch Fit apresenta um formato quadrado com cantos arredondados, que lembra o Apple Watch e o Watch Ultra, embora não tenha uma coroa digital proeminente. No lado direito, ele inclui um único botão físico. Sua tela OLED touch de 1,9 polegada tem um brilho máximo de 1.000 nits e é protegida pelo Gorilla Glass 3. O dispositivo também tem classificação IP68 e resistência à água de 5 ATM.

O Moto Watch Fit da Motorola é compatível com as funcionalidades típicas de monitoramento da saúde, incluindo medição contínua da frequência cardíaca, monitoramento da saturação de oxigênio no sangue, análise do sono e monitoramento do estresse. Para os entusiastas do fitness, estão disponíveis mais de 100 modos esportivos.

O Moto Watch Fit da Motorola tem classificação IP68 e 5 ATM (50 metros) e é compatível com pulseiras de 22 mm. / © Motorola

Notavelmente, ele não tem um alto-falante e um microfone embutidos, o que significa que não é possível atender chamadas diretamente pelo smartwatch ou usá-lo como um reprodutor de música independente. No entanto, ele possui um receptor GPS integrado, eliminando a necessidade de conectá-lo a um smartphone emparelhado para rastrear a localização durante atividades como corridas ao ar livre ou ciclismo.

Apesar dessas omissões, a Motorola avalia o Moto Watch Fit com até 16 dias de duração da bateria, significativamente mais longa do que a de muitos smartwatches concorrentes. O Moto Watch Fit é compatível com dispositivos Android e se conecta via Bluetooth 5.3. Ele também suporta o Moto AI para criar mostradores de relógio personalizados.

O Moto Watch Fit está confirmado para ser lançado na Europa e no Reino Unido por €79 e £89, respectivamente (cerca de R$ 520). Ainda não há informações sobre sua disponibilidade no Brasil ou EUA. No entanto, dada a presença da série Moto Watch da Motorola nos Estados Unidos, não seria surpreendente ver o Watch Fit adicionado à sua linha.

Os primeiros fones de ouvido sem fio abertos da Motorola

A Motorola também está entrando no mercado de fones de ouvido abertos com o lançamento do Moto Buds Loop, com preço de £129 no Reino Unido. Esses fones de ouvido abertos apresentam um design de clipe com drivers de 12 mm e microfones duplos para melhorar a qualidade das chamadas de voz.

Eles também suportam áudio espacial e são ajustados pela Bose. Com uma única carga, os fones de ouvido sem fio oferecem 8 horas de reprodução, com um total de até 37 horas com o estojo de carregamento, superando ligeiramente o Nothing Ear (Open) que testamos anteriormente.

Os Moto Buds Loop da Motorola são seus primeiros fones de ouvido abertos. / © Motorola

O Moto Buds Loop estará disponível na cor Trekking Green, com curadoria da Pantone. Para aqueles que buscam uma estética mais premium, a empresa também está lançando uma edição Swarovski em ouro claro com cristais ao preço de £249 (cerca de R$ 1.900).