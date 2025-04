Nintendo Switch 2: Recursos Revolucionários ou Só Conversa Fiada?

Se vocês ficaram desapontados com o Nintendo Direct de hoje, não estão sozinhos. Nenhuma nova informação sobre o hardware interno deixou muitos querendo mais. No entanto, neste momento, não faz sentido insistir nas informações que não foram fornecidas sobre o mais novo console da Nintendo. Em vez disso, vamos dar uma olhada em alguns dos recursos que foram anunciados e que certamente chamarão a atenção de alguns.

Gamechat: O recurso mais revolucionário do Switch 2

O Nintendo Switch não é exatamente conhecido por sua capacidade de realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Se vocês quisessem fazer qualquer coisa além de jogar um jogo, geralmente precisavam de um segundo dispositivo. Com o Switch 2, isso deve mudar, pelo menos parcialmente. O Gamechat é um novo recurso que foi integrado ao Switch 2 desde o início. Ele permite que vocês se despeçam do Discord, possibilitando que conversem com seus amigos diretamente pelo Nintendo Switch 2.

E isso não é tudo. Além de poderem se juntar aos seus amigos no bate-papo por voz, vocês também podem transmitir a jogabilidade e até mesmo vídeos enquanto jogam. O Switch 2 tem um microfone embutido que, de acordo com a Nintendo, deve captar sua voz mesmo à distância. Isso mesmo; supostamente não há necessidade de um fone de ouvido ou microfone externo. No entanto, para usar o recurso de vídeo, é preciso gastar um pouco mais de dinheiro em uma câmera.

Essa câmera adicional provavelmente não será barata. O Gamechat, no entanto, não será sua única aplicação. Usando a câmera do Switch 2, vocês poderão se projetar nos jogos e participar de minijogos especiais. Pense no Kinect, só que de uma forma menos esquisita.

O uso do recurso gamechat requer uma assinatura ativa do Nintendo Switch Online. Para que os jogadores possam experimentar o recurso, a Nintendo anunciou um período de acesso aberto que vai do lançamento do console até 31 de março de 2026.

O que sabemos sobre o hardware do Switch 2

Como já mencionei, a Nintendo Direct não ofereceu muito em termos de especificações do sistema. Sabemos agora que o novo console contará com uma tela LCD maior e resolução Full HD (nada de OLED). Apesar de aumentar o tamanho da tela para 7,9 polegadas, a largura do console permanece a mesma. Além disso, o Switch 2 suportará taxas de quadros de até 120 FPS para títulos selecionados.

A nova estação de acoplamento suportará resoluções de até 4K. Isso provavelmente será obtido por meio de upscaling de IA, como conhecemos no DLSS da Nvidia e no FSR da AMD. Eu gostaria de poder compartilhar com vocês algumas novas informações sobre o processador do Switch 2, mas nenhuma foi dada durante a apresentação.

As alterações nos controles incluem um novo recurso que permite usar o joycon como um mouse. Esse recurso será usado em determinados jogos criados ou adaptados para o Switch 2. Além disso, o uso do misterioso botão C foi revelado. Sua finalidade é acessar o gamechat rapidamente.

O armazenamento de dados do Switch 2 é provavelmente a atualização mais significativa que conhecemos até o momento. Em vez dos míseros 32 GB que o Switch original oferecia, o Switch 2 virá equipado com 256 GB de armazenamento muito mais generosos. O armazenamento não será apenas maior; ele também será mais rápido. Embora isso traga um grande conjunto de vantagens, ele também requer cartões microSD Express (muito mais caros) para expandir o armazenamento. Portanto, se vocês ainda estiverem usando um cartão microSD comum, terão que fazer um upgrade.

Possui um jogo? Sinta-se à vontade para pagar novamente!

Já se sabe há algum tempo que o Nintendo Switch 2 terá retrocompatibilidade. No entanto, apenas jogar os jogos que vocês já possuem em um novo sistema seria entediante, então a Nintendo decidiu introduzir as atualizações do Switch 2. Agora, possuir um jogo não é mais suficiente para acessar quaisquer novos recursos que o Switch 2 possa oferecer. Em vez disso, vocês terão que pagar por uma versão atualizada do jogo que já possuem para aproveitar essas vantagens.

Vocês querem jogar Civilization VII, um jogo que vocês já compraram para o Nintendo Switch, usando esse novo recurso do mouse? É melhor sacar seu cartão de crédito! Como é típico da Nintendo, nada será dado a vocês de graça. Até mesmo os jogos pelos quais vocês já pagaram o preço total são agora uma oportunidade de arrancar um pouco mais de dinheiro de vocês.

Nintendo Switch 2: Preço e data de lançamento

O preço do novo console foi anunciado, e não surpreende muito. O Switch 2 será lançado mais cedo do que o esperado, em 5 de junho. No exterior, o Nintendo Switch 2 custará $450 (cerca de R$ 2.600 em conversão direta), e uma versão com o game Mario Kart World custará $500 (R$ 2.900).

Você assistiu o Nintendo Direct de hoje? Se sim, teve todas as informações que estava esperando? A apresentação tornou mais ou menos provável que você compre o novo console?