No ano passado, a Nintendo processou os criadores de um popular emulador de Switch, consolidando sua postura contra emuladores. Essa não é a primeira vez que a empresa toma medidas severas contra aqueles que violam seus termos de serviço. A diferença agora é que a nova abordagem de bloqueio de consoles visa indivíduos em vez de empresas que lucram com seus produtos.

Campanha anti-modding da Nintendo

Embora a atitude da Nintendo em relação à pirataria seja compreensível, muitos jogadores estão irritados com a postura anti-modding da empresa. Isso é especialmente verdadeiro porque o modding faz parte dos jogos desde o seu início e continua a desempenhar um papel importante em outros sistemas. Afinal de contas, nem todo modding é puramente destrutivo para um jogo ou comunidade.

A Nintendo continua sendo uma das únicas grandes empresas do setor de jogos que proíbe o modding de forma geral, e não caso a caso. Mudanças recentes no EULA da Nintendo afirmam que, se você alterar o console ou seu software de qualquer forma, você reconhece que "a Nintendo pode inutilizar permanentemente os serviços da conta Nintendo e/ou o dispositivo Nintendo aplicável, no todo ou em parte".

Isso significa que a Nintendo se reserva o direito de desativar completamente o seu console até mesmo pela menor transgressão. Com o próximo lançamento do Switch 2, a empresa parece estar sendo extremamente cuidadosa quando se trata de defender sua propriedade intelectual. Dado o alto preço do Switch 2, a ameaça de danificar o console fez com que até mesmo o modding privado se tornasse um risco caro.

O modding vale o risco?

Apesar do aumento do risco, as grandes empresas e os grupos de pessoas que modificam os consoles da Nintendo provavelmente continuarão a fazê-lo. As pessoas que mais sentirão essas mudanças são as que têm interesse em modificar seus consoles ou extrair uma ROM que compraram. Para muitos, o risco de perder seu console de US$ 450 simplesmente não valerá a pena.

Não está claro se a Nintendo vai realmente bloquear os consoles de pessoas que não estão lucrando com suas modificações. No entanto, o importante agora é que a Nintendo pode fazer isso, o que será suficiente para dissuadir a maioria dos jogadores.

Você já pensou em modificar o seu console Nintendo de alguma forma? Se sim, essas mudanças vão dissuadi-lo de tentar fazer isso no futuro? E a postura anti-modding da Nintendo é justificada?