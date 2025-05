Uma aceleração alucinante equivalente a 15 cavalos, suspensão para todos os tipos de terreno e licença de circulação de scooter. Quase nenhum outro dispositivo de teste atraiu tanto a nossa atenção quanto a Niu XQI3. A dirtbike elétrica realmente brilhou em nossos testes, entregando muita diversão ao pilotar e provando ser um ótimo meio de transporte elétrico no trânsito. O veículo pode ser perfeito para quem acha as scooters muito entediantes.

Resumo Comprar Niu XQI3 Prós Oferece um grande prazer ao pilotar, graças ao motor elétrico de até 10,8 KW

Carregamento conveniente da bateria

Sistema de frenagem eficiente

Conexão de aplicativo com compartilhamento de chave sem fio Contras Apenas um assento, sem espaço de armazenamento ou compartimento para capacete

Assento sem estofamento desconfortável a longo prazo

A versão de rua não pode ser desbloqueada fora da estrada

XQI3: Moto ou Bike? Qualidade de design e construção Tamanho Total: 1,99 m x 0,8 m x 1,04 m

Altura do assento: 87,5 cm

Distância do solo: 23,7 cm

Distância entre eixos: 127 cm Peso total Total: 76 kg

Bateria: 15,4 kg Pneus Dianteiro: Pneus off-road 70/100-19

Traseiro: Pneus off-road 70/100-20 Com a XQI3, a Niu realmente parece ter atendido ao gosto de um grande público. Durante o período de testes, várias pessoas me abordaram para saber mais sobre o veículo. A fabricante nos enviou a motocicleta na cor preta, mas ela também está disponível em branco ou amarelo no Brasil. Comparativamente, o produto é fino e pequeno, mas com pneus grandes que o tornam mais ágil do que a maioria das scooters elétricas. A experiência de pilotagem da XQI3 é diferente da de uma scooter elétrica. Com ela, você não coloca os pés em um estribo, mas sim em suportes retráteis nos lados esquerdo e direito. Com isso, você tem uma sensação real de estar em cima de uma moto comum, o que pessoalmente me agrada muito mais. A Niu XQI3 definitivamente chama atenção. © nextpit Esta é a aparência do guidão. © nextpit O sistema de iluminação combina um anel de LED como luz de circulação diurna e um farol com luz alta. © nextpit O guidão é agradavelmente largo e confortável. Porém, os espelhos retrovisores são um pouco pequenos. © nextpit Os controles esquerdos nem sempre são fáceis de operar se você estiver usando luvas. © nextpit O mecanismo de proteção desliga a bicicleta se você cair. © nextpit O LED vermelho fica verde quando a XQI3 está pronta para funcionar. © nextpit Um detalhe particularmente prático: a superfície NFC na parte frontal do assento. © nextpit Praticidade: você também pode ver os indicadores do assento. © nextpit A Niu vem com uma chave convencional. Você precisará dela, por exemplo, para remover o assento sem a bateria. © nextpit Os elementos na lateral da bicicleta e-dirt podem se iluminar. Infelizmente, não descobrimos quando isso acontece. © nextpit A tela foi particularmente impressionante na avaliação, com riqueza de informações e boa legibilidade, mesmo sob a luz do sol. © nextpit Algo que deve ser incluído na versão de rua: uma placa. © nextpit O motor elétrico é potente, mas se limita a cerca de 48 km/h. © nextpit A Niu usa uma corrente em vez de uma correia em V. © nextpit O sistema de freios desacelera de forma muito confiável, por isso sentimos segurança no trânsito. © nextpit As rodas dianteiras e traseiras apresentam sistemas de suspensão por mola. © nextpit A Niu tem detalhes pequenos e bonitos em toda a bicicleta. © nextpit Uma grande desvantagem, no entanto, é que não há compartimento para guardar o capacete, tampouco apoios adicionais para os pés de uma segunda pessoa. Então, a Niu XQI3 é mais adequada para uma única pessoa que, segundo a ficha técnica, pode pesar no máximo 100 kg. Inclusive, o veículo em si é relativamente leve, pesando 75 kg. A Niu me deu dois chips NFC do tamanho de uma AirTag, um cartão-chave do tamanho de um cartão de crédito e duas chaves, além de um chaveiro magnético que precisa ser colocado na alça direita da motocicleta, caso contrário ela não percorrerá nem um metro. Ao comprar o produto, você recebe um guia de início rápido. O ímã serve como uma espécie de interruptor que precisa ser amarrado no pulso durante a condução, o que o torna bastante relevante fora da estrada, pois assim a moto elétrica não acelera mais se o condutor descer dela. Mas isso pode ser um pouco irritante no trânsito, pois você está sempre pensando no ímã. A ignição está localizada no lado direito da bicicleta elétrica e também pode abrir a trava que conecta o assento ao quadro quando girada no sentido anti-horário. Com isso, ela pode ser aberta mesmo quando a bateria é removida ou está completamente descarregada. Chegamos ao ponto em que a XQI3 se mostra realmente conveniente. Como é possível remover a bateria, que pesa cerca de 15 kg, ela pode ser carregada dentro de casa, o que é extremamente prático para quem mora em apartamentos. A única desvantagem dessa ideia é que sobra muito pouco espaço para o cabo da bateria. Depois de apenas 120 km percorridos e alguns proprietários anteriores, o cabo já está claramente arranhado, pois nunca se sabe exatamente como dobrá-lo durante esse processo. Em seguida, conectamos o carregador em uma tomada padrão, mas vou falar sobre isso posteriormente. Agora, quero citar duas desvantagens. A primeira é que os controles no guidão se tornam difíceis de operar se você estiver usando luvas, principalmente o interruptor do indicador. Em segundo lugar está o assento da XQI, que não é acolchoado e se torna desconfortável em viagens mais longas. Resumindo, depois de percorrer 50 km em um dia, meu traseiro ficou bastante dolorido. Neste quesito, as scooters elétricas são muito mais confortáveis.

O aplicativo Niu oferece mais funções Software Proteção contra roubo Sistema de alarme para movimentação Recursos inteligentes Compartilhamento de chaves via smartphone

Cronômetro para exibição de voltas

Modo Ultra boost

Gravação de percurso GPS via smartphone O XQI3 possui conexão com aplicativo e se conecta ao seu smartphone via Bluetooth, funcionando como um transmissor GPS para registrar seus trajetos. Além disso, permite ativar funções como o sistema de alarme ou o "modo jogo", e serve como chave adicional, já que as opções de chave da Niu são sempre limitadas. O aplicativo Niu já é compatível com a XQI3. © nextpit A faixa restante é mostrada em sua garagem. © nextpit Se você rolar a página inicial para baixo, poderá entrar em contato com o suporte. © nextpit Novos recursos estão chegando à XQI3 por meio de atualizações OTA. © nextpit Você pode gerenciar chaves NFC e outros aplicativos Niu. © nextpit Mais praticidade: você pode ajustar a sensibilidade do sistema de alarme. © nextpit Você pode ativar o modo Wild como uma opção de configuração. No entanto, ele não torna a moto mais rápida. © nextpit Acho uma ideia excelente a possibilidade de compartilhar o dispositivo com outros usuários do aplicativo Niu. Isso viabilizaria, por exemplo, um sistema de empréstimo em que outras pessoas poderiam acessar a bicicleta quando necessário. Na minha opinião, a Niu falhou em não integrar um chip GPS ao XQI3. Mesmo que seja possível registrar trajetos, o smartphone funciona apenas como um receptor GPS externo. Uma função de localização integrada na própria bicicleta ofereceria proteção adicional contra roubo. Assim, resta apenas um alarme sonoro relativamente fraco e silencioso, além da trava do guidão que protege a bicicleta.

Potência: o XQI3 oferece quase 15 cavalos Desempenho Potência do motor Padrão: 8.000 W

Ultra-Boost: 10.800 W Velocidade máxima Modo esportivo: 45 km/h

Modo econômico: 25 km/h Componentes Sistema de freios: freios a disco de 220 mm

Suspensão KKE, ajustável na frente e atrás Como já explicamos, a XQI3 não é tão prática devido à falta de espaço para armazenamento e por ter apenas um assento. Portanto, o veículo precisa oferecer, no mínimo, muita diversão para justificar seu preço de quase R$ 60 mil. E, de fato, pilotar este veículo é bastante divertido. Existem, basicamente, dois modos de pilotagem, com nomes autoexplicativos: "Sport" e "Eco". O modo Eco reduz a aceleração e, infelizmente, também limita a velocidade máxima a 25 km/h. Isso é pouco prático no trânsito urbano, sendo a razão pela qual usei a motocicleta no modo Sport em 95% do tempo. Neste modo, a XQI3 alcança uma velocidade máxima de 48 km/h, atingida rapidamente graças ao seu potente motor elétrico. O motor oferece 8.000 W como padrão, o equivalente a cerca de 11 cavalos. No entanto, como os motores elétricos disponibilizam torque imediato, a aceleração não pode ser comparada à das scooters convencionais. A XQI3 atinge sua velocidade máxima no modo esportivo em aproximadamente quatro segundos, o que geralmente a torna a mais rápida nas largadas em semáforos. Se isso não for suficiente, há ainda duas opções adicionais, que vamos revelar abaixo. A primeira é um "Ultra Boost" que pode ser ativado por meio dos botões no guidão, fazendo com que o motor gere, momentaneamente, 10,8 kW, cerca de 15 cavalos. Eu mal consegui fazer uma arrancada completa em pé, já que a roda dianteira perde contato com o solo (como mostra a foto de capa). Porém, pilotos mais pesados ou experientes (pontuando que eu peso pouco menos de 70 kg) talvez consigam realizar esta manobra. No aplicativo Niu também existe um modo "Wild”, responsável por alterar ainda mais o comportamento da aceleração. Este modo faz o acelerador responder de forma mais direta, resultando em uma aceleração intermediária entre os modos Sport e Boost. Logo, este modo pode se tornar perigoso rapidamente, e a própria Niu emite um alerta quando ele é ativado. Durante o teste, ficou evidente que é preciso ter cuidado neste modo, principalmente ao usar luvas. Isso acontece porque o acelerador no punho direito do guidão é muito sensível. Em paralelepípedos, por exemplo, a superfície irregular provocou acelerações não intencionais, o que achei bastante perigoso. A sensação menos precisa ao acelerar usando luvas também fez com que eu acelerasse algumas vezes ao tentar frear, então fica o alerta! Felizmente, isso não aconteceu no modo Sport normal. De forma geral, acredito que os controles da Niu XQI3 poderiam ser aprimorados. Além do acelerador ser muito sensível, o interruptor do indicador de direção (a popular "seta") foi bastante frustrante durante o teste. Se você for usar luvas, é preciso ter muito cuidado para ativar corretamente o indicador. Durante o período de testes, enquanto eu ainda estava tentando ativar o indicador ao fazer uma curva, quase atropelei um piloto de e-scooter que estava à minha direita. Felizmente nada aconteceu, mas os controles de uma motocicleta precisam ser 100% confiáveis. A Niu XQI3 também está disponível em uma versão totalmente off-road, ou seja, para ser usada fora do ambiente urbano. Esta versão alcança velocidades de até 80 km/h e oferece uma potência ainda maior. Infelizmente, o modelo urbano testado só pode ser desbloqueado para este modo em países selecionados. Antes de finalizar a seção, gostaria de mencionar um comportamento inexplicável que aconteceu durante os meus testes: nos últimos 5 km do dia de teste mais longo, a motocicleta mudava repetidamente para o modo de estacionamento. Isso é extremamente perigoso no trânsito, pois é necessário parar e pressionar ambos os freios para engatar a marcha novamente. Até o momento, não posso descartar algum erro de operação, mas suspeito que nosso modelo de teste tenha apresentado algum tipo de comportamento inadequado nesse caso. Após essa viagem, os erros não aconteceram mais.

Alcance e tempo de carregamento da XQI3 Bateria recarregável Alcance Máximo de 80 a 90 km Carga 5,3 horas A fabricante Niu afirma que a XQI3 tem um alcance de 80 a 90 km. Provavelmente, essa medida se refere ao uso do modo Eco, que limita a velocidade a 25 km/h. Durante o período de testes, no dia de uso mais intenso, percorri cerca de 50 km, o que drenou a bateria de 100% para 18%. Isso mostra que seria possível percorrer, aproximadamente, 60 km antes da parada completa. Se quiser remover a bateria, você precisa remover o assento, que pode ser colocado novamente. © nextpit Como há pouco espaço na bateria, o cabo é arranhado facilmente. © nextpit A porta de carregamento é exatamente igual à da própria motocicleta. © nextpit Você pode armazenar o carregador de forma conveniente em seu apartamento ou, é claro, na garagem, sem precisar remover a bateria. © nextpit O carregador tem ventiladores porque fica bastante quente durante o longo tempo necessário para o carregamento. © nextpit Esse resultado é inferior ao anunciado pela fabricante. No entanto, vale mencionar que pilotei a XQI3 principalmente no modo Sport e, ocasionalmente, no modo Wild. Além disso, fiz constantes paradas e arrancadas devido aos semáforos. Considerando essas condições, avalio como satisfatória a autonomia de pelo menos 60 km com carga completa. Uma recarga completa da bateria de 2.304 Wh leva pouco mais de cinco horas. Com meu estilo de pilotagem, percorrer 60 km custaria muito pouco, o que torna a XQI3 um veículo urbano particularmente econômico. Obviamente, se você recarregar por meio de uma estação solar ou outras soluções fotovoltaicas, poderá rodar praticamente de graça.