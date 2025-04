Nothing Phone (3a): Todas as ofertas

A aparência consegue se destacar ainda mais pelas faixas luminosas que já são típicas da Nothing. Esses LEDs piscam para anunciar as notificações recebidas, na hora de exibir cronômetros ou ainda para visualizar o status da carga da bateria.

Um dos detalhes que mais chamam a atenção é a parte traseira transparente, que permite ver o interior do dispositivo. No entanto, não é possível ver componentes importantes, como a bateria ou a placa-mãe, mas sim partes feitas de plástico e projetadas para que o smartphone ganhe uma aparência bastante futurista.

Como já é esperado da Nothing, as duas versões do smartphone impressionam pelo design marcante e extremamente detalhado. Além das câmeras instaladas na parte traseira, os modelos são idênticos tanto em termos de design externo quanto de hardware. A estrutura é composta de um plástico fosco e levemente áspero, que não só aparenta ser de alta qualidade, como se mostra confortável na mão.

Em nossos testes, a tela impressionou ao mostrar uma imagem nítida, ótimos ângulos de visão e uma reprodução realista das cores. No modelo antecessor, criticamos o baixo brilho, e felizmente a Nothing acatou os feedbacks negativos e aumentou o brilho máximo da tela para 1.300 nits. Com isso, o smartphone se torna uma das telas mais brilhantes nessa faixa de preço, permitindo que o usuário consiga enxergar seu conteúdo mesmo sob luz solar direta.

À primeira vista, as bordas simétricas da tela chamam bastante a atenção, já mostrando que a Nothing dá uma grande importância ao design de seus dispositivos. Mas não é só o detalhe da tela que impressiona, como também o painel integrado. A fabricante usa a tecnologia AMOLED, oferecendo uma taxa de atualização dinâmica entre 30 e 120 Hz.

Nothing OS 3.1 e o Android mais recente

Software Sistema operacional Android 15, Nothing OS 3.1

6 anos de atualizações de segurança

3 anos de atualizações de versão

O Nothing Phone (3a) usa o Android 15 como sistema operacional e vem equipado com o patch de segurança mais recente. Em relação às atualizações de software, o smartphone conta com três anos de atualizações do Android, além de seis anos de atualizações de segurança. Se olharmos para trás, percebemos que a marca cumpriu com todas as promessas de atualizações dos modelos anteriores, ao menos até agora, e entregou também as novas versões do Android sem qualquer atraso.

A interface do smartphone é chamada de Nothing OS 3.1 e, diferente da One UI da Samsung ou do HyperOS da Xiaomi, é nitidamente criada a partir do design do Google Pixel. Existem pequenas melhorias de design na Central de Controle e nas configurações, e na tela inicial você pode escolher entre o design clássico e colorido do Android, ou ainda por um visual monocromático e minimalista. A fabricante também incluiu vários widgets para a personalização da tela inicial.

Tela inicial do Nothing Phone (3a). © Timo Brauer Captura de tela da Central de Controle do Nothing Phone (3a). © Timo Brauer Captura de tela das configurações do Nothing Phone (3a). © Timo Brauer

Uma novidade da Nothing é o Essential Space, que é basicamente um local de armazenamento central para capturas de tela, esboços, rascunhos ou gravações de voz. Por meio do botão adicional Essential Key, localizado abaixo do botão liga/desliga, é possível salvar capturas de tela e anotações, e se você pressionar e segurar o botão por mais tempo, cria gravações de voz.

O recurso oferecido pela novidade pode ser útil em diversas situações, mas tem a desvantagem de estar disponível somente nos smartphones da Nothing, sem contar com uma versão para a web ou um aplicativo para outras plataformas.

Além disso, o posicionamento do novo botão, que fica abaixo do botão de ligar e desligar, não é a melhor opção. Isso porque, ocasionalmente, você acaba se confundindo e apertando o errado diversas vezes. Até o momento, a fabricante ainda não disponibilizou uma opção de reatribuir a função dos botões ou ainda desativá-los. Quem sabe não teremos isso em uma atualização futura?