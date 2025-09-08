A Adobe anunciou um novo aplicativo móvel do Premiere, que chegará primeiro ao iPhone e iPad. É a resposta da empresa a editores móveis populares como o CapCut da ByteDance e o Edits do Instagram , oferecendo filmagens em 4K HDR e exportação direta. O uso do aplicativo será gratuito, sem marcas d'água ou anúncios para a maioria dos recursos básicos e alguns avançados. No entanto, há uma grande desvantagem da qual alguns usuários podem não estar cientes.

O Premiere Rush serviu como a alternativa móvel leve da Adobe ao Premiere Pro, mas com funcionalidade limitada. Ele não tinha suporte a 4K HDR e integração com ferramentas de IA. A Adobe agora está aposentando o Rush em favor de um Premiere móvel mais poderoso e flexível. Embora ainda seja projetado para usuários profissionais, o novo aplicativo apresenta uma interface simplificada que permite uma edição mais rápida e uma acessibilidade mais ampla.

Os principais recursos do Premiere Pro chegam ao Premiere Mobile

O aplicativo móvel Adobe Premiere mantém um layout familiar e compartilha os principais recursos com a versão para desktop. Eles incluem formas de onda coloridas e dinâmicas e uma linha do tempo de várias trilhas para edição precisa de vídeo, desde o fácil arrastar e soltar até o ajuste quadro a quadro. Os usuários podem aproveitar as vantagens das legendas automáticas, e o aplicativo suporta camadas ilimitadas de vídeo, áudio e texto.

Um recurso de destaque é a edição completa de vídeo 4K HDR, um formato que está ganhando popularidade rapidamente na criação de conteúdo móvel. A Adobe também está integrando as predefinições de cores do Lightroom diretamente no aplicativo, oferecendo aos editores acesso rápido a ferramentas de gradação de cores de nível profissional.

Exportação direta sem marcas d'água

O aplicativo móvel suporta a publicação direta em plataformas como YouTube Shorts, TikTok e Instagram. Os usuários também podem exportar projetos inacabados e continuar editando mais tarde nessas plataformas. Ao mesmo tempo, o Premiere para dispositivos móveis redimensiona automaticamente o conteúdo com base no aplicativo de destino. Com a integração do Frame.io, os usuários podem retomar a edição no desktop de onde pararam no celular com fidelidade total e para uma experiência mais espaçosa.

O Adobe Premiere para dispositivos móveis oferecerá uma linha do tempo de várias trilhas com camadas ilimitadas de texto, vídeo e áudio, redimensionamento automático e exportação - tudo sem marcas d'água. / © Adobe

Enquanto isso, recursos avançados estão disponíveis por trás de um acesso pago. Eles incluem falas ou locuções aprimoradas por IA e efeitos sonoros generativos por meio de créditos de IA generativa que vocês podem adquirir. As vantagens pagas também incluem acesso ao Adobe Firefly para geração de vídeo e outros ativos de IA.

Da mesma forma, a biblioteca do Adobe Stock, que oferece música, vídeo e efeitos sonoros pré-criados, está disponível para assinantes. A Adobe também está oferecendo armazenamento adicional na nuvemo.

Para a maioria dos usuários, a versão gratuita do Premiere para dispositivos móveis oferece funcionalidade suficiente para competir com editores pagos ou baseados em assinatura, como LumaFusion, KineMaster e PowerDirector. Na verdade, ele pode oferecer uma experiência melhor do que o CapCut, que impõe limitações de uso e acesso aos ativos antes da aplicação de marcas d'água.

O problema: Trocas de privacidade

Como acontece com muitos aplicativos da Adobe, o Premiere gera preocupações com a privacidade. A empresa é conhecida por coletar uma quantidade significativa de dados do usuário, incluindo conteúdo, localização, detalhes de contato e histórico de pesquisa. Ela também armazena materiais de edição, como clipes e imagens, em seus servidores na nuvem. As diretrizes da Adobe também afirmam a coleta de "outros dados", embora o escopo de quais tipos de detalhes permaneça vago.

Se você pretende usar o Premiere no iPhone ou iPad e, eventualmente, no Android, deve estar ciente dessas compensações de privacidade. A questão é se o acesso gratuito vale o custo de seus dados pessoais ou se você prefere pagar por uma alternativa que ofereça mais controle de seus dados e menos rastreamento.

A Adobe planeja lançar o aplicativo na App Store em 30 de setembro. Os usuários já podem fazer a pré-encomenda ou se inscrever para receber notificações. Ainda não há data de lançamento confirmada para a versão Android.

Você usaria o Premiere Mobile gratuitamente, sabendo que você é o produto e que seus dados podem ser o preço real?