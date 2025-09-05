A Zepp anunciou o Amazfit T-Rex Pro 3 na IFA deste ano, em Berlim. É o smartwatch robusto de última geração da empresa e uma versão atualizada do T-Rex 3 padrão, que se destina a atletas sérios, incluindo ultramaratonistas e corredores de trilha. O T-Rex Pro 3 será lançado primeiro na Europa por €399 (R$ 2.550, em conversão direta).

O Amazfit T-Rex 3 "não profissional" (análise) foi lançado no ano passado com atualizações significativas em relação ao seu antecessor. Agora, o T-Rex Pro 3 atende à demanda por uma construção mais resistente e durável, capaz de suportar treinamento prolongado e condições externas mais adversas.

O T-Rex Pro 3 é mais resistente, mais brilhante e mais inteligente

A nova caixa apresenta liga de titânio grau 5 na caixa e nos botões, oferecendo melhor resistência ao desgaste do que o aço inoxidável e, ao mesmo tempo, permanecendo leve. O smartwatch vem nos tamanhos de 44 mm e 48 mm, ambos com durabilidade de nível militar, modo de mergulho e impermeabilidade total de 10 ATM.

A tela foi atualizada para um painel AMOLED circular de 1,5 polegada que é 50% mais brilhante, chegando a 3.000 nits. Ela é protegida por vidro de safira, que oferece maior resistência a arranhões em comparação com o Gorilla Glass usado anteriormente.

Uma lanterna de LED bicolor mais brilhante foi adicionada, proporcionando maior luminosidade para corridas em trilhas escuras ou uso de emergência. Outro recurso importante para uso externo é o modo SOS, que envia sua localização atual para contatos de emergência selecionados. Esse recurso é limitado apenas a alertas, ao contrário do Galaxy Watch 8, mas ainda assim é uma adição crucial.

O T-Rex Pro 3 da Amazfit vem com um LED bicolor e uma lanterna mais brilhante. / © nextpit

O T-Rex Pro 3 inclui GPS de banda dupla e uma antena polarizada circular para uma recepção de sinal mais forte. Ele adiciona outro sistema de satélite para um total de seis e vem com recursos de navegação aprimorados, incluindo mapas topográficos e de trilhas off-line detalhados. O modelo maior, de 48 mm, também oferece suporte à pesquisa de locais e à criação automática de rotas.

O medidor de energia corporal chega ao Amazfit

A Zepp está usando seu mais recente sensor BioTracker 6.0 para monitoramento contínuo da frequência cardíaca, oxigênio no sangue e temperatura. Você também encontrará VO2 Max, monitoramento do sono e variabilidade da frequência cardíaca entre suas ferramentas de bem-estar. O relógio suporta mais de 180 exercícios, incluindo esportes aquáticos e HYROX, e apresenta a integração do Styrd para corredores, o que é inédito para a Amazfit.

Seguindo o exemplo de outras grandes marcas de wearables, a Zepp está lançando sua própria medição de energia corporal chamado BioCharge. Semelhante ao Body Battery da Garmin ou da Fitbit, ele combina várias leituras vitais para estimar seu nível de fadiga em tempo real e sua prontidão para treinamento ou recuperação.

O T-Rex Pro 3 da Amazfit adiciona o BioCharge para obter o nível de energia ou fadiga em tempo real. Ele também adiciona a integração com o Styrd. / © nextpit

O T-Rex Pro 3 roda o sistema Zepp OS 5 e é compatível com o Zepp Flow 2.0 para comandos de voz. Ele inclui 26 GB de armazenamento, oferecendo aos usuários muito espaço para músicas e aplicativos.

A duração da bateria é outro destaque. O modelo maior tem uma bateria de 700 mAh com capacidade para até 25 dias no modo smartwatch, enquanto a versão menor tem uma bateria de 640 mAh com até 19 dias de autonomia. Ambos são melhorias em relação ao T-Rex 3 padrão e ao Pro 2 anterior.

Preço e disponibilidade do Amazfit T-Rex 3 Pro

A Zepp fixou o preço do Amazfit T-Rex Pro 3 em € 399 na Europa, ainda sem preço oficial para o Brasil. O atual T-Rex 3 (não Pro) é vendido por R$ 1.350.

A variante Tactical Black de 48 mm estará disponível a partir de 5 de setembro, enquanto a versão Black Gold é esperada para o final do mês. Não foi anunciada uma data exata para o lançamento do modelo de 44 mm, mas ele deve chegar em breve. A Amazfit ainda não anunciou a disponibilidade do T-Rex Pro 3 para o Brasil.

Você consideraria fazer o upgrade para o Amazfit T-Rex Pro 3 com esses novos recursos e aprimoramentos?