Cinema em Casa: Novas Caixas de Som Amazon Echo Atacam a Sonos

A Amazon lançou a nova geração de seus alto-falantes e monitores inteligentes. A empresa está falando sobre a "linha Echo mais avançada até hoje". Isso envolve quatro novos dispositivos: Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show 8 e Echo Show 11. Os modelos não devem apenas ter um som melhor, mas também impressionar com uma tela mais nítida. Apresentamos os novos dispositivos em detalhes.

Novos modelos Echo: Amazon melhora em todas as áreas

O novo Echo Dot Max é um bom exemplo de como a Amazon continua a desenvolver seu portfólio. Em vez de ser apenas um pequeno dispositivo de uso diário, como de costume, ele foi projetado para se diferenciar claramente dos modelos anteriores em termos de som. A bordo há um sistema de duas vias com um tweeter personalizado, além de quase três vezes mais graves do que o Echo Dot de 5ª geração.

O design dispensa um módulo de alto-falante separado, o que garante graves mais potentes e completos - e tudo isso em um formato mais compacto. O Amazon Echo Dot Max custará 109,99 euros (cerca de R$ 690, os lançamentos de hoje não têm data prevista para lançamento no Brasil).

O novo Amazon Echo Dot Max / © Amazon

A Amazon também aprimorou o Echo Studio: O alto-falante é 40% menor, mas também tem o objetivo de oferecer o melhor som de sua categoria. O Dolby Atmos e o áudio 3D estão integrados. Ele também tem um design clássico. Com vários dispositivos Studio ou Dot Max, um home cinema 5.1 com a Alexa também pode ser configurado em pouco tempo. Normalmente caro, a Amazon quer criar algo com um caráter plug-and-play. O preço do Echo Studio será de 239,99 euros (R$ 1.500 em conversão direta).

Este é o Amazon Echo Studio / © Amazon

Para os dispositivos visuais, Echo Show 8 e Echo Show 11, a Amazon está indo em uma direção semelhante. Design mais fino e elegante, telas com tecnologia aprimorada na célula e mais de um milhão de pixels para melhor legibilidade, além de uma câmera de 13 megapixels para chamadas de vídeo. Até mesmo em termos de acústica, algo mudou: ambos os modelos contam com alto-falantes estéreo com radiação frontal e woofers extras para um som que preenche o ambiente.

Opcionalmente, você pode comprar um suporte que permite ângulos de visão flexíveis por meio de inclinação e rotação - prático para receitas na cozinha ou bate-papos com vídeo mais longos, por exemplo. Você terá que pagar 199,99 euros (R$ 1.250) pelo Echo Show 8. O Echo Show 11 custa 239,99 euros (R$ 1.500).

Esta é a aparência do Amazon Echo Show 11 / © Amazon

O cérebro do alto-falante

No coração de todos os novos dispositivos estão os chips AZ3 e AZ3 Pro da própria Amazon, que não apenas melhoram o processamento de voz e áudio, mas também poderão executar modelos de IA generativos diretamente no dispositivo no futuro. Há também o "Omnisense", uma nova fusão de dados de sensores que combina várias fontes - câmera, ultrassom, radar Wi-Fi ou microfones - para fazer com que a Alexa reaja de forma mais proativa e pessoal no futuro.

Ao mesmo tempo, todos os dispositivos devem estar "Alexa+ ready". Isso significa que, assim que a versão de IA da Amazon for lançada no Brasil, os dispositivos se beneficiarão perfeitamente dos novos recursos sem a necessidade de uma atualização de hardware. Todos os modelos apresentados já estão disponíveis para pré-venda no exterior, sem previsão de lançamento no Brasil. Lá fora, o Echo Dot Max e o Echo Studio serão entregues a partir de 29 de outubro. O Echo Show 8 e o Echo Show 11, por outro lado, não estarão disponíveis até 12 de novembro.