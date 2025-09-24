O Android 16 já começou a chegar a mais smartphones e tablets, com os aparelhos Pixel sendo os primeiros a receber o update. Outras fabricantes também estão liberando a novidade, como a Samsung e a Sony, que já atualizaram alguns modelos. Já a Xiaomi, OnePlus, Oppo, Nothing, Vivo e Honor devem disponibilizar a nova versão em breve. A seguir, você confere o que muda no sistema e quando pode esperar pela atualização no seu dispositivo!

Quando o Android 16 será lançado?

O Google liberou o Android 16 para os dispositivos Pixel ainda em junho, algumas semanas depois de apresentar a prévia do sistema operacional no I/O 2025. Em setembro, a empresa lançou a primeira versão trimestral da plataforma, que funciona como uma atualização complementar.

A Samsung foi a primeira grande fabricante a oferecer o Android 16 por meio da interface One UI 8. Vale lembrar que a atualização já chegou aos modelos Galaxy S25, Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6 (review), Galaxy Z Fold 6 (review) e Galaxy A56 em setembro. Logo depois, a Sony também liberou a novidade para o Xperia 1 VII (review).

Outras marcas ainda estão rodando programas beta e devem disponibilizar o Android 16 em breve. Entre elas estão Xiaomi, OnePlus, Nothing, Oppo, Vivo, Realme e Honor. Além disso, uma versão posterior chamada Android 16.1 está prevista para ser lançada até o fim do ano, e isso significa que 2025 chegará ao fim com duas grandes atualizações de software.

O Google está pronto para lançar duas atualizações estáveis do Android 16 em 2025. A primeira no segundo trimestre e uma menor no quarto trimestre. / © Google

Qual é o codinome do Android 16?

O Android 16 mantém a tradição do Google de usar codinomes internos inspirados em sobremesas. Depois de Tiramisu, Upside-Down Cake e Vanilla Ice Cream (sorvete de baunilha), a empresa pulou as letras W, X, Y e Z e chegou em Baklava, um doce típico da Grécia e da Turquia. Uma escolha bem saborosa!

Hmmm, baklava! / © Enez Selvi/Shutterstock

Na visualização para desenvolvedores, a versão aparece com o codinome "Baklava", mas o Google deve usar apenas "Android 16" e "Android 16.1" como nomes oficiais do sistema quando a versão estável chegar.

Codinome do Android 16 é "Baklava". © nextpit O Google deve substituir o codinome "Baklava" por "Android 16". © nextpit

O que há de novo no Android 16

O Android 16 chega marcando um avanço importante em relação ao Android 15. Nos dispositivos Pixel, a grande novidade está na interface de usuário Material 3 Expressive, agora mais colorida e divertida. Já nos aparelhos de outras marcas, o foco está nas melhorias de usabilidade e segurança, incluindo um gerenciador nativo de integridade da bateria e ferramentas mais avançadas de proteção.

Material 3 Expressive

O Material 3 Expressive chegou com o Android 16 QPR1 e traz uma aparência mais vibrante e dinâmica para todo o sistema. A interface ganhou animações fluidas e gestos aprimorados, descritos pelo Google como mais elásticos.

A tela inicial foi redesenhada com uma linha extra e menos espaço ao redor do widget At a Glance. A tela de bloqueio agora permite o uso de ícones personalizados, enquanto a seção de papel de parede e estilo ganhou novos efeitos, como formas geométricas, visuais de clima gerados por inteligência artificial e até um modo cinematográfico. Também é possível aplicar ícones de aplicativos temáticos para deixar o visual mais consistente.

O Android 16 QPR1 Beta apresentou a interface de usuário Material 3 Expressive. © nextpit

As mudanças também chegam à barra de status, que agora conta com ícones de bateria e conectividade redesenhados. O painel de configurações rápidas recebeu um visual renovado, com mais transparência, cores intensas e controles deslizantes maiores. A personalização ficou mais flexível, permitindo redimensionar e organizar atalhos de forma mais prática.

Material 3 Expressive do Android 16 QPR1 Beta na seção de papéis de parede e estilos. © nextpit

O Material 3 Expressive não fica restrito ao Pixel: ele está se expandindo para outros dispositivos Android por meio dos aplicativos e serviços do Google.

Novas configurações

O aplicativo Configurações sempre foi considerado um grande desafio de usabilidade, não só no Android, mas também em sistemas como iOS e Windows. Com a quantidade de recursos crescendo a cada versão, muitos usuários acabam sentindo dificuldade na hora de navegar entre eles. Pensando nisso, o Google começou a reorganizar o menu de configurações para deixar tudo mais claro. A barra de pesquisa também foi ajustada, contando agora com um layout mais amplo e dando mais destaque à conta principal do Google vinculada ao dispositivo.

Outra novidade é a tela de compartilhamento de credenciais de Wi-Fi por QR Code, que foi redesenhada. O modelo simples foi substituído por uma versão estilizada, que adota automaticamente a paleta de cores do Material You do aparelho.

O app de Configurações foi redesenhado durante as atualizações do Android 15, e deve chegar a mais celulares no Android 16. © nextpit

Modo escuro extra

O Android 16 traz dois novos recursos dedicados à acessibilidade visual. O tema escuro agora conta com um fundo ainda mais profundo, ajudando a economizar energia em telas OLED. Além disso, uma nova opção de deixar a tela ainda mais escura permite reduzir o brilho além do limite padrão, sendo perfeita para uso em ambientes com pouca iluminação.

Atualizações e notificações ao vivo

O Android 16 estreia uma novidade: o Live Updates, um recurso que traz notificações animadas e em tempo real para apps de navegação, entregas e transporte por aplicativo. A Samsung também está adotando a novidade com o Now Brief e a Now Bar na One UI 8.

Essas notificações aparecem em formato de cartões com faixas animadas, mostrando dados importantes como ponto de partida e destino, tempo estimado de chegada e indicadores de progresso. Ao serem minimizadas, elas voltam ao formato de ícones padrão na barra de status, deixando a interface mais limpa.

O recurso de saúde da bateria chega aos Pixels

Uma das funções mais aguardadas do Android 16 é o Battery Health, ou Saúde da Bateria. O recurso mostra a condição da bateria e sua capacidade restante em forma de porcentagem, além de indicar no menu de configurações se ela está em bom estado ou se precisa ser substituída.

Câmera, Ultra HDR e codec APV

O Google segue investindo em melhorias de mídia e câmera. O Android 16 traz a exposição automática híbrida, que permite ajustar manualmente parte das configurações de exposição. Na gravação de vídeo, agora é possível fazer ajustes finos de temperatura e tonalidade de cor.

O suporte a fotos em movimento e ao Ultra HDR também foi atualizado, com este último passando a ser compatível com o formato HEIC. No entanto, essas novidades ainda estão em nível de desenvolvedor, ficando a critério das fabricantes decidir como implementá-las.

Outro destaque é a chegada do codec Advanced Professional Video (APV) no Android 16 Beta. O formato oferece qualidade quase sem perdas em altas taxas de bits, com suporte para resoluções de até 8K, HDR10 e metadados personalizáveis. O APV também otimiza o fluxo de edição de vídeo com codificação e decodificação, sendo ideal para profissionais e criadores de conteúdo.

Auracast amplia o suporte a aparelhos auditivos

O Android 16 amplia o suporte ao Auracast, permitindo que aparelhos auditivos compatíveis com Bluetooth LE Audio recebam transmissões públicas em locais como aeroportos e teatros.

O compartilhamento de áudio também foi aprimorado: agora é possível compartilhar o som de um único dispositivo para vários fones de ouvido via Bluetooth LE Audio, criando uma experiência mais imersiva e pessoal.

Acessibilidade: taxa de atualização, recursos táteis e visuais

A nova versão do sistema melhora ainda o suporte a taxas de atualização variáveis, permitindo que mais aplicativos aproveitem o recurso Adaptive Refresh Rate, apresentado no Android 15. Na prática, isso significa mais eficiência de bateria ao usar taxas dinâmicas de atualização de tela.

O feedback háptico também ganhou reforços. Novas APIs permitem que desenvolvedores ajustem amplitude e frequência da vibração, garantindo respostas mais consistentes e personalizáveis nos apps.

Nas configurações de Acessibilidade, o recurso de ampliação agora oferece mais atalhos, como gestos e botões de volume. Um novo gesto, por exemplo, permite ampliar a tela com dois toques usando dois dedos.

Por fim, o Google adicionou o Outline Text, que coloca uma borda de alto contraste em volta das letras para facilitar a leitura por pessoas com baixa visão.

Novo atalho para o recurso de magnificação. © nextpit

Desbloqueio por impressão digital com desligamento de tela

Exclusivo para as séries Pixel 9 e Pixel 10, esse recurso permite desbloquear o celular com uma impressão digital registrada sem precisar acender a tela. A limitação a esses modelos está ligada ao uso de sensores ultrassônicos, diferentes dos leitores ópticos presentes nas gerações anteriores do Pixel.

Novos emojis

O Android 16 traz suporte aos emojis aprovados no Unicode 16.0, anunciado em setembro de 2024. Com isso, a lista oficial chegou a 3.790 símbolos. Já o Unicode 17.0, previsto para setembro de 2025, conta com 164 novos candidatos em avaliação.

Vários usuários e preferências regionais

Um novo widget de troca de usuários pode ser adicionado à tela inicial, permitindo alternar rapidamente entre perfis sem abrir as Configurações.

Outra novidade é a possibilidade de personalizar preferências regionais, como formatos de temperatura e unidades de medida. Essas escolhas passam a valer para o sistema inteiro e para a maioria dos apps do Google.

Navegação preditiva

O gesto de voltar preditivo, antes restrito à navegação por gestos, agora também funciona no sistema clássico de três botões. Assim, quem prefere esse estilo de navegação passa a ter a mesma visualização antecipada de retorno, o que melhora a usabilidade.

Melhoria no redimensionamento de aplicativos em telas grandes

O Android 16 Beta otimiza a experiência em dobráveis e tablets com o redimensionamento automático de janelas. Os aplicativos passam a se adaptar dinamicamente ao espaço da tela, eliminando bordas pretas e oferecendo uma navegação mais fluida e imersiva.

Modo desktop nativo

Inspirado no Samsung DeX, o Android 16 ganha um modo desktop atualizado, com suporte mais inteligente a telas externas, posicionamento dinâmico de janelas e integração completa com teclado e mouse.

Usuários de tablets também se beneficiam do suporte avançado a teclados físicos. As opções de acessibilidade foram reorganizadas, e agora permitem ajustar taxas de repetição e atraso das teclas.

Seletor de fotos

Voltado principalmente para desenvolvedores, o novo seletor de fotos traz APIs que facilitam a integração de apps no upload de imagens e vídeos. Além de melhorar a experiência do usuário, a novidade reduz permissões desnecessárias para reforçar a privacidade.

Suporte para Saúde Connect e FHIR

O Android 16 passa a oferecer suporte ao padrão FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) dentro do app Saúde Connect. Com isso, será possível gerenciar registros médicos junto às métricas de saúde. A Samsung já oferece algo parecido com o recurso Health Records no Samsung Health, mas apenas com alguns provedores.

Resfriamento de notificações

Para reduzir distrações, o Android 16 apresenta o Notifications Cooldown. A função diminui a frequência dos alertas e reduz o volume quando várias mensagens chegam em sequência.

Android 16 promete domar a avalanche de notificações. © nextpit A espera de notificações foi testada durante o desenvolvimento do Android 15 mas não chegou à versão estável. © nextpit

Aprimoramentos de privacidade e segurança

O Android 16 traz diversas melhorias voltadas à privacidade e segurança. A versão mais recente do Privacy Sandbox reforça a criptografia de dados e o manejo de informações confidenciais.

Um recurso chamado Histórico de Segurança e Permissões permite que você consulte, pelo painel de privacidade, as permissões concedidas aos aplicativos e a atividade de segurança dos últimos sete dias, oferecendo mais transparência e controle.

Além disso, o Android 16 apresenta o Local Protection Network (LPN), que ajuda a gerenciar o acesso de aplicativos à sua rede local, aumentando ainda mais a proteção dos seus dados.

O painel de privacidade poderá mostrar dados de até 7 dias em vez do limite atual de 24 horas. © nextpit Novo atalho para o recurso de magnificação. © nextpit

Aplicativos: Carteira do Google e Keep

O Google está ampliando a personalização do botão lateral. Agora, você pode configurá-lo para abrir a Carteira com toque duplo, substituindo o atalho padrão da câmera e permitindo acesso rápido aos pagamentos.

O Google Keep, antes um aplicativo independente que precisava ser baixado no Google Play, passa a vir pré-instalado no Android 16 como um app do sistema. Ele só pode ser desinstalado caso haja acesso root ao dispositivo.

Quais dispositivos receberam o Android 16?

A tabela abaixo mostra as principais fabricantes de Android e a data em que o Android 16 começou a ser disponibilizado para cada marca:

Fabricante Início da distribuição do Android 16 Google Junho 2025 Samsung Setembro 2025 Sony Setembro 2025 Xiaomi a confirmar OnePlus a confirmar Oppo a confirmar Vivo a confirmar Motorola a confirmar Nothing a confirmar Honor a confirmar Asus a confirmar Infinix a confirmar Tecno a confirmar HMD a confirmar TCL a confirmar

Qual é a marca e o modelo do seu dispositivo Android? Você está usando a versão beta ou ainda espera pela atualização final? Deixe a resposta na caixa de comentários abaixo!

As informações sobre o Android 16 QPR1 e a One UI 8 da Samsung para smartphones e tablets Galaxy foram adicionadas em setembro de 2025.