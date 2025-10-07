Android 16 Chega Discretamente aos Celulares Motorola - Veja os Modelos Compatíveis
Embora os celulares da Motorola não sejam tão populares quanto os de marcas como Samsung ou Apple, a empresa foi uma das primeiras a lançar o Android 16. Depois de disponibilizar a atualização para dispositivos selecionados no mês passado, o progresso está avançando novamente. Postagens na internet confirmam que a atualização chegou ao popular modelo Moto G (2025).
A Motorola lançou seu programa beta em agosto, seguido pelo lançamento estável para o Edge 60 Fusion, Edge 60 Pro e Edge 50 Fusion em vários mercados e operadoras. Agora, o intermediário Moto G (2025) foi adicionado à lista.
Lista de dispositivos com Android 16 da Motorola está crescendo - lentamente
O lançamento do Android 16 da Motorola está se expandindo, embora lentamente. Um usuário do Reddit compartilhou detalhes sobre a atualização em um Moto G (2025) bloqueado para a T-Mobile nos EUA. A versão do firmware é W1VK36H.9-12, com um tamanho de arquivo de 1,44 GB. Ainda não está claro se a atualização está disponível para modelos desbloqueados ou em outras regiões.
Mesmo com o Moto G (2025) incluído, a taxa de adoção da Motorola ainda está atrás do lançamento do One UI 8 da Samsung, que abrange uma ampla gama de dispositivos, incluindo gerações mais antigas. Ainda assim, é encorajador ver o progresso.
Rastreador de atualizações do Android 16 da Motorola
|Modelo
|Data de lançamento
|Razr 50 ou Razr 2024
|Razr 50 Ultra ou Razr+ 2024
|Razr 60 ou Razr 2025
|Razr 60 Ultra ou Razr+ 2025
|Edge 40 Pro
|Edge 50
|Edge 50 Neo
|Edge 50 Pro
|Edge 50 Fusion
|Setembro de 2025
|Edge 50 Ultra
|Edge 60
|Edge 60 Neo
|Edge 60 Pro
|Setembro de 2025
|Edge 60 Fusion
|Setembro de 2025
|Edge 60 Stylus
|Edge (2025)
|Moto G (2025)
|Outubro de 2025
|Moto G Power (2025)
|Moto G Stylus (2025)
|Moto G55
|Moto G56
|Moto G75
|Moto G85
|Moto G86
|Moto G86 Power
|Moto G96
|Moto Pad 60 Pro
|Moto Pad 60 Neo
|Motorola Think Phone 25
O que há de novo na atualização do Android 16 da Motorola?
A versão da Motorola para o Android 16 permanece próxima ao padrão. No entanto, parece que a empresa está retendo o Material 3 Expressive UI para um lançamento futuro, provavelmente o Android 16.1 ou uma atualização separada.
A atualização do Android 16 para a Motorola inclui, em sua maior parte, ajustes e aprimoramentos na superfície. Há um suporte mais amplo para dispositivos Bluetooth LE Audio, como aparelhos auditivos, além de novos modos predefinidos, como Hora de dormir e Dirigir. Os usuários também podem criar perfis personalizados.
Outra adição bem-vinda é um gesto de um toque para se conectar a redes Wi-Fi, simplificando um processo que normalmente requer várias etapas.
Como esperado, a atualização apresenta otimizações de software, maior estabilidade, correções de compatibilidade de aplicativos e correções de bugs. Ela também inclui a atualização de segurança de agosto, embora ainda não tenha alcançado a versão de setembro.
O que está faltando notavelmente é o Moto AI, que é o conjunto de recursos de inteligência artificial da Motorola, incluindo o Moto Assistant e o Moto AI Summarizing. Esses recursos parecem estar reservados para os modelos Razr (Ultra) premium.
Qual celular da Motorola você tem? Já recebeu a atualização do Android 16?