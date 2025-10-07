Embora os celulares da Motorola não sejam tão populares quanto os de marcas como Samsung ou Apple, a empresa foi uma das primeiras a lançar o Android 16 . Depois de disponibilizar a atualização para dispositivos selecionados no mês passado, o progresso está avançando novamente. Postagens na internet confirmam que a atualização chegou ao popular modelo Moto G (2025).

A Motorola lançou seu programa beta em agosto, seguido pelo lançamento estável para o Edge 60 Fusion, Edge 60 Pro e Edge 50 Fusion em vários mercados e operadoras. Agora, o intermediário Moto G (2025) foi adicionado à lista.

Lista de dispositivos com Android 16 da Motorola está crescendo - lentamente

O lançamento do Android 16 da Motorola está se expandindo, embora lentamente. Um usuário do Reddit compartilhou detalhes sobre a atualização em um Moto G (2025) bloqueado para a T-Mobile nos EUA. A versão do firmware é W1VK36H.9-12, com um tamanho de arquivo de 1,44 GB. Ainda não está claro se a atualização está disponível para modelos desbloqueados ou em outras regiões.

Mesmo com o Moto G (2025) incluído, a taxa de adoção da Motorola ainda está atrás do lançamento do One UI 8 da Samsung, que abrange uma ampla gama de dispositivos, incluindo gerações mais antigas. Ainda assim, é encorajador ver o progresso.

Rastreador de atualizações do Android 16 da Motorola Modelo Data de lançamento Razr 50 ou Razr 2024 Razr 50 Ultra ou Razr+ 2024 Razr 60 ou Razr 2025 Razr 60 Ultra ou Razr+ 2025 Edge 40 Pro Edge 50 Edge 50 Neo Edge 50 Pro Edge 50 Fusion Setembro de 2025 Edge 50 Ultra Edge 60 Edge 60 Neo Edge 60 Pro Setembro de 2025 Edge 60 Fusion Setembro de 2025 Edge 60 Stylus Edge (2025) Moto G (2025) Outubro de 2025 Moto G Power (2025) Moto G Stylus (2025) Moto G55 Moto G56 Moto G75 Moto G85 Moto G86 Moto G86 Power Moto G96 Moto Pad 60 Pro Moto Pad 60 Neo Motorola Think Phone 25

O que há de novo na atualização do Android 16 da Motorola?

A versão da Motorola para o Android 16 permanece próxima ao padrão. No entanto, parece que a empresa está retendo o Material 3 Expressive UI para um lançamento futuro, provavelmente o Android 16.1 ou uma atualização separada.

A atualização do Android 16 para a Motorola inclui, em sua maior parte, ajustes e aprimoramentos na superfície. Há um suporte mais amplo para dispositivos Bluetooth LE Audio, como aparelhos auditivos, além de novos modos predefinidos, como Hora de dormir e Dirigir. Os usuários também podem criar perfis personalizados.

Outra adição bem-vinda é um gesto de um toque para se conectar a redes Wi-Fi, simplificando um processo que normalmente requer várias etapas.

Como esperado, a atualização apresenta otimizações de software, maior estabilidade, correções de compatibilidade de aplicativos e correções de bugs. Ela também inclui a atualização de segurança de agosto, embora ainda não tenha alcançado a versão de setembro.

O que está faltando notavelmente é o Moto AI, que é o conjunto de recursos de inteligência artificial da Motorola, incluindo o Moto Assistant e o Moto AI Summarizing. Esses recursos parecem estar reservados para os modelos Razr (Ultra) premium.

Qual celular da Motorola você tem? Já recebeu a atualização do Android 16?