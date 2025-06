Faz apenas alguns dias que a Samsung lançou a One UI 8 Beta para o Galaxy S25, e já está havendo um grande interesse entre os fãs e desenvolvedores. Um novo boato sugere que o programa pode ser expandido para mais modelos em breve, incluindo as séries Galaxy S24 e Galaxy S23, permitindo que mais usuários experimentem o Android 16, e isso pode acontecer já no final de junho.

O beta da One UI 8 parece estar progredindo em um ritmo constante em comparação com a One UI 7, que enfrentou um longo atraso. A empresa abriu a versão beta para alguns países na semana passada, mas atualmente só está disponível para o Galaxy S25 e o Galaxy S25 Ultra, deixando os modelos anteriores no limbo. Aparentemente, a espera para eles pode não ser longa.

Próximos dispositivos Samsung qualificados para receber a One UI 8

De acordo com Tarun Vats, que vaza frequentemente, citando sua fonte, a Samsung poderia expandir o programa para as séries Galaxy S24 e Galaxy S23 em seguida. Ele destacou que a One UI 8 Beta poderia chegar para os Galaxy S24 entre o final de junho e o início de julho, daqui a umas poucas semanas, enquanto a série Galaxy S23 poderia recebê-lo em meados de julho.

No entanto, o informante ainda adverte que essas informações devem ser consideradas com cautela, como em outros boatos semelhantes. No entanto, a linha do tempo fornecida parece estar alinhada com a cadência usual dos programas anteriores de betas da One UI, com a notável exceção da One UI 7, que teve um lançamento mais lento do que a média.

A One UI 8 Beta atualiza vários aplicativos da Samsung, incluindo o Quick Share e o Reminder. / © Samsung

Embora a One UI 8 Beta já tenha começado, ainda não se sabe quando a atualização estável chegará ao público. Talvez possamos obter mais detalhes nas próximas versões beta. Mas antes disso, os dispositivos Pixel do Google devem receber o Android 16 este mês, após o QPR1 Beta no mês passado. Da mesma forma, os próximos dobráveis da Samsung também poderão estrear com a One UI 8 integrada.

Com esses desenvolvimentos recentes, é ótimo ver que a Samsung está intensificando seu jogo e finalmente alcançando outros fabricantes.

A One UI 8 é geralmente vista como uma atualização menos inovadora e menor em comparação com a One UI 7. No entanto, ela ainda promete várias mudanças e recursos significativos, incluindo interfaces baseadas em IA, aplicativos Samsung redesenhados e novas ferramentas multitarefa, como exibições ajustáveis em tela dividida. Também é possível que tenhamos a maioria dos recursos nativos do Android 16, incluindo controles de câmera estendidos para aplicativos de terceiros.

