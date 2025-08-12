Toda semana, a equipe da Nextpit seleciona uma lista especial de aplicativos para Android e iPhone que normalmente são pagos, mas que estão disponíveis de graça por tempo limitado! Vale a pena conferir essa seleção para encontrar aplicativos que podem ser um ótimo acréscimo à sua coleção. Mas lembre-se que essas oportunidades duram pouco, então você precisa aproveitar as ofertas o quanto antes.

Esta lista é diferente da série com os 5 principais aplicativos da semana, em que trazemos análises mais completas e detalhadas. Aqui, o foco é apenas em mostrar quais apps estão gratuitos no momento. Lembrando mais uma vez que as promoções têm prazo curto e não podemos garantir que continuarão disponíveis no Google Play ou na App Store por muito tempo. Por isso, nossa dica é que você baixe e instale os títulos interessantes assim que possível. Não se esqueça de prestar atenção em anúncios, compras dentro do app e possíveis assinaturas automáticas.

Dica: se você se deparar com um aplicativo que gostaria de baixar, mas não precisa no momento, faça o download e o instale mesmo assim. Ele será considerado como "comprado" e ficará disponível em sua biblioteca de aplicativos para sempre, mesmo que você o desinstale do smartphone logo em seguida.

Aplicativos e jogos para Android disponíveis gratuitamente: ofertas por tempo limitado

Principais aplicativos gratuitos para Android para produtividade e estilo de vida

Varwil Pink - Icon Pack ( R$ 5,49 ): Gosta da Barbie e de tudo que é rosa? Este pacote de ícones vai deixar o visual do seu celular nesse estilo.

): Gosta da Barbie e de tudo que é rosa? Este pacote de ícones vai deixar o visual do seu celular nesse estilo. Rigoletto - Squircle Icon Pack ( R$ 4,99 ): Quer ícones que não sejam exatamente redondos nem quadrados? Este pacote traz o formato perfeito para você!

): Quer ícones que não sejam exatamente redondos nem quadrados? Este pacote traz o formato perfeito para você! Clear Wave - Water Eject Pro ( R$ 11,99 ): Precisa remover água dos alto-falantes do celular? Este app emite um som potente para te ajudar nessa tarefa.

Jogos gratuitos para Android

Cooking Quest VIP : Food Wagon ( R$ 4,39 ): Administrar um negócio de comida não é fácil e pode ser bem desafiador. Será que você tem o que é preciso para conseguir fazer isso com maestria?

): Administrar um negócio de comida não é fácil e pode ser bem desafiador. Será que você tem o que é preciso para conseguir fazer isso com maestria? Warriors' Market Mayhem VIP ( R$ 3,29 ): Neste jogo, você envia um grupo de heróis para derrotar monstros que estão atormentando a cidade.

): Neste jogo, você envia um grupo de heróis para derrotar monstros que estão atormentando a cidade. Heroes Legend - Epic Fantasy ( R$ 4,89 ): Monte sua equipe de heróis e enfrente diversos inimigos pelo caminho neste game.

): Monte sua equipe de heróis e enfrente diversos inimigos pelo caminho neste game. Spelling Pro! (Premium) ( R$ 7,99 ): Um jogo para treinar ortografia, linguagem e memória de um jeito divertido.

): Um jogo para treinar ortografia, linguagem e memória de um jeito divertido. Grow Zombie ( R$ 9,99 ): Quer criar seus próprios zumbis? Aqui, você combina diferentes tipos e descobre que tipo de criatura vai conseguir fazer.

Oferta de afiliados Samsung Galaxy A56 5G

Aplicativos e jogos para iOS disponíveis para oferta gratuita por tempo limitado

Principais aplicativos gratuitos para iOS para produtividade e estilo de vida

Pin Points Distance Calculator ( R$ 4,90 ): Quer saber a distância entre dois pontos? Com este aplicativo, você pode calcular isso em poucos segundos.

): Quer saber a distância entre dois pontos? Com este aplicativo, você pode calcular isso em poucos segundos. Cronometrista ( R$ 4,90 ): Aumente sua produtividade fazendo sessões focadas com este app. É útil para trabalhar, estudar e se manter no caminho certo.

): Aumente sua produtividade fazendo sessões focadas com este app. É útil para trabalhar, estudar e se manter no caminho certo. Compound Interest Calc ( R$ 9,90 ): Se você trabalha em um banco ou lida com hipotecas e empréstimos, ter uma calculadora de juros compostos é sempre uma boa ajuda.

): Se você trabalha em um banco ou lida com hipotecas e empréstimos, ter uma calculadora de juros compostos é sempre uma boa ajuda. Rasa Music Visualizer ( R$ 9,90 ): Aproveite suas músicas favoritas com visuais impressionantes que acompanham o ritmo.

Jogos gratuitos para iPhone

Starry Night Interactive ( R$ 4,90 ): O game é uma oportunidade para interagir com esta obra de arte histórica sem danificá-la.

): O game é uma oportunidade para interagir com esta obra de arte histórica sem danificá-la. Cut the Buttons ( R$ 0,90 ): Um clássico que continua conquistando novos fãs. O melhor? Está de graça!

): Um clássico que continua conquistando novos fãs. O melhor? Está de graça! Ace Academy Visual Novel ( R$ 49,90 ): Um game de romance visual que estimula a imaginação a cada capítulo da história.

): Um game de romance visual que estimula a imaginação a cada capítulo da história. Axion Run ( R$ 4,90 ): Sua missão neste jogo é ajudar o corajoso axion a desafiar a gravidade e escapar de seu gêmeo maligno, sempre buscando a maior pontuação possível.

): Sua missão neste jogo é ajudar o corajoso axion a desafiar a gravidade e escapar de seu gêmeo maligno, sempre buscando a maior pontuação possível. The Bug Butcher ( R$ 4,90 ): Um intenso jogo de tiro com rolagem lateral que exige reflexos rápidos para vencer fases cheias de desafios.

Oferta de afiliados Apple iPhone 16e

As ofertas estavam em vigor na data da publicação. Se você encontrou uma oferta expirada, compartilhe conosco nos comentários abaixo.

Antes de fazer o download de qualquer um dos aplicativos mencionados, recomendamos que você verifique seus detalhes no Google Play e na App Store. Esta ação é importante porque muitos apps e jogos podem contar com seus próprios recursos especiais ou desvantagens.

Compras no aplicativo e anúncios: sem surpresas!

Tome muito cuidado na hora de baixar aplicativos gratuitos ou pagos, pois eles podem ocultar compras internas e anúncios em excesso. Essa medida é muito mais importante quando se trata de jogos infantis. Então, para evitar problemas inesperados, siga as dicas abaixo:

Permissões de aplicativos: leia as letras pequenas!

No universo em constante evolução dos aplicativos para celular, diversos apps e jogos usam táticas inteligentes para lucrar com a coleta e distribuição de dados pessoais. Mas não tenha medo, pois temos conselhos valiosos para te ajudar a reforçar a segurança das suas informações. Recomendamos que você preste atenção ao que aparece na tela antes de conceder permissões aos aplicativos instalados.

Basta pensar: por que um simples despertador precisaria acessar a minha câmera ou lista de contatos? E qual é a lógica de um aplicativo de lanterna para exigir o conhecimento da minha localização exata? Selecionando com cuidado as permissões autorizadas, você consegue proteger seus dados pessoais dos olhos curiosos.

Fazendo isso, você pode mergulhar na grande variedade de aplicativos gratuitos disponíveis para download no seu dispositivo Android ou iOS, com a certeza de que suas informações pessoais continuam protegidas.

Esperamos que esses jogos e aplicativos gratuitos sejam úteis para você nesta semana. Se souber de outros apps que também estão disponíveis de graça, não deixe de compartilhar nos comentários abaixo!