Você sabia que, eventualmente, pode baixar vários aplicativos premium de graça, seja no Android ou iOS? É bastante comum descobrir apps e jogos pagos em ofertas de gratuidade, mas elas ficam disponíveis por tempo limitado. Então, se você quiser aproveitar essa chance, deve agir rapidamente!

Nas duas lojas de aplicativos do Google e da Apple há um número quase infinito de títulos disponíveis. Alguns desses apps são gratuitos, enquanto outros são pagos, mas graças às promoções recorrentes você tem a oportunidade de baixar alguns deles sem custo e ter para sempre na biblioteca do seu smartphone. Para te ajudar nessa missão, selecionamos alguns dos melhores para você conferir!

Aplicativos profissionais gratuitos (Android)

Bookmark Manager - URL Manager ( R$ 3,89 ) - Com este aplicativo, você consegue acessar rapidamente seus favoritos salvos a qualquer momento, independente do navegador que estiver usando. O app tem uma interface simples e bem organizada, permitindo que você organize os favoritos em diferentes pastas. A única ressalva é que o serviço vem de um fornecedor menos conhecido, então ainda não se sabe quão confiáveis são as diretrizes de proteção de dados. (3,8 estrelas, 752 avaliações) .

Dungeon Princess 2: RPG ( R$ 29,99 ) - Neste RPG de ação com elementos em tempo real, você assume o papel de uma princesa que lidera seus seguidores pelos corredores escuros de uma masmorra. O design impressiona com gráficos detalhados e um estilo que até lembra jogos clássicos antigos. Apesar de o sistema de combate ser baseado em turnos, os criadores afirmam que as batalhas acontecem em tempo real. Mas atenção: mesmo estando disponível de graça, o jogo conta com compras dentro do aplicativo. (3,6 estrelas, 6.360 avaliações)

) - Neste RPG de ação com elementos em tempo real, você assume o papel de uma princesa que lidera seus seguidores pelos corredores escuros de uma masmorra. O design impressiona com gráficos detalhados e um estilo que até lembra jogos clássicos antigos. Apesar de o sistema de combate ser baseado em turnos, os criadores afirmam que as batalhas acontecem em tempo real. Mas atenção: mesmo estando disponível de graça, o jogo conta com compras dentro do aplicativo. Articles Grammar Test PRO ( R$ 7,99 ) - Este aplicativo de aprendizado ajuda você ou seus filhos a avaliar o nível atual no aprendizado de um novo idioma e a praticar o uso de artigos em inglês com confiança. Tudo isso acontece em um ambiente divertido que conta com um sistema de pontos e a oportunidade de competir com outros usuários do mundo todo.

Aplicativos premium gratuitos (iOS)

Dumb Phone ( R$ 19,90 ) - Este aplicativo é um launcher minimalista para iPhone, criado para te ajudar a reduzir o tempo de tela. O segredo dele é que a tela inicial fica propositalmente vazia. Mesmo assim, ele oferece muitas opções de personalização: as notificações podem ser desativadas como você quiser, e os apps selecionados mais importantes são mostrados em uma visualização de texto simplificada. (4,1 estrelas, 32 avaliações)

Math Central ( R$ 4,90 ) - Apesar do ícone do aplicativo parecer uma calculadora, ele é uma ferramenta inteligente para você testar e aprimorar suas habilidades em matemática. As tarefas são geradas de forma aleatória e a variedade garante que não haja repetição. (sem avaliações) .

Cães 2 PRO ( R$ 3,89 ) - Se você quer encontrar o cachorro ideal ou simplesmente aumentar seu conhecimento sobre esses fiéis amigos de quatro patas, vale a pena conferir este aplicativo. Ele oferece muitas fotos gratuitas, informações bem organizadas e uma função de filtro prática, tudo em um só lugar. (4,6 estrelas, 134 avaliações).

Aplicativos gratuitos com armadilhas: fique de olho

Todos os aplicativos mostrados aqui estavam disponíveis sem custo no momento da publicação do artigo, e não sabemos até quando devem durar as ofertas. Então, se você gostar de algum app, não perca tempo e faça o download imediatamente.

No entanto, como acontece com muitos aplicativos gratuitos, é preciso conferir a página do app no Google Play ou na App Store, pois ele pode esconder compras internas e outras condições.

Compras no aplicativo e publicidade

A maioria dos aplicativos gratuitos contam com anúncios ou solicitam compras internas, mas a prática também é usada por apps e jogos pagos. Então, não deixe de prestar atenção nesses detalhes, principalmente quando se trata de aplicativos infantis.

Permissões de aplicativos

São vários os aplicativos que coletam dados dos usuários, inclusive para vender. Então, não deixe de se proteger conferindo as permissões solicitadas por cada app. Um aplicativo de despertador, por exemplo, não precisa acessar a sua câmera ou seus contatos, e uma lanterna não necessita dos seus dados de localização.