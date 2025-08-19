Todas as semanas, selecionamos uma variedade interessante de aplicativos premium para usuários de Android e iPhone. Esses apps, que geralmente são pagos, agora estão disponíveis sem custo de download, mas por um período limitado. Então, por que não reservar um momento para navegar pela nossa seleção e descobrir títulos que podem dar aquela turbinada na sua biblioteca de aplicativos? Lembrando que essas ofertas não durarão para sempre, então baixe seus preferidos o quanto antes!

Mais uma vez lembrando que esta lista é diferente do compilado com os 5 principais aplicativos da semana, em que fazemos análises aprofundadas e damos informações detalhadas sobre aplicativos específicos. Aqui, nos concentramos apenas em apps que estão gratuitos em promoções especiais no Google Play e na App Store. Fique de olho também em anúncios excessivos, compras dentro do aplicativo e possíveis taxas de assinatura que possam existir.

Dica: se você se deparar com um aplicativo que gostaria de baixar, mas não precisa no momento, faça o download e o instale mesmo assim. Ele será considerado como "comprado" e ficará disponível em sua biblioteca de aplicativos para sempre, mesmo que você o desinstale do smartphone logo em seguida.

Aplicativos e jogos para Android disponíveis gratuitamente: ofertas por tempo limitado

Principais aplicativos gratuitos para Android para produtividade e estilo de vida

Equalizer Bass Booster ( R$ 14,99 ): Potencialize a capacidade de graves de som do seu smartphone usando este aplicativo.

): Potencialize a capacidade de graves de som do seu smartphone usando este aplicativo. Blueberry Icon Pack ( R$ 5,49 ): Um pacote de ícones bonitos que transforma tudo em um belo tom de azul.

): Um pacote de ícones bonitos que transforma tudo em um belo tom de azul. KX Music Player Pro ( R$ 10,99 ): Quer reproduzir arquivos de música no seu smartphone sem usar Spotify ou outro serviço de streaming? Este é o aplicativo ideal!

): Quer reproduzir arquivos de música no seu smartphone sem usar Spotify ou outro serviço de streaming? Este é o aplicativo ideal! DJ Music Mixer ( R$ 61,99 ): Transforme seu smartphone em um mixer portátil! Neste app, você pode criar remixes incríveis usando as músicas que já estão no seu celular.

): Transforme seu smartphone em um mixer portátil! Neste app, você pode criar remixes incríveis usando as músicas que já estão no seu celular. Amplificador de Volume ( R$ 15,99 ): Um aplicativo que oferece uma nova forma de aumentar o som do alto-falante do seu smartphone!

Jogos gratuitos para Android

Find Those Words Pro ( R$ 7,99 ): Se você adora jogos de palavras, então este pode ser o seu lugar!

): Se você adora jogos de palavras, então este pode ser o seu lugar! Heroes Infinity Premium ( R$ 0,69 ): Monte seu grupo, treine seus heróis e envie-os para missões perigosas conforme eles se tornam mais poderosos.

): Monte seu grupo, treine seus heróis e envie-os para missões perigosas conforme eles se tornam mais poderosos. Colorzzle ( R$ 2,89 ): Um jogo de quebra-cabeça único baseado em cores.

): Um jogo de quebra-cabeça único baseado em cores. Find5x 4P ( R$ 20,99 ): Um novo jogo de cartas que exige uma boa dose de inteligência para navegar.

): Um novo jogo de cartas que exige uma boa dose de inteligência para navegar. Stickman Master Premium ( R$ 10,99 ): Um jogo de aventura com rolagem lateral que, para passar de nível, exige reflexos agilizados e raciocínio rápido.

Oferta de afiliados Samsung Galaxy A56 5G

Aplicativos e jogos para iOS disponíveis em oferta gratuita por tempo limitado

Principais aplicativos gratuitos para iOS para produtividade e estilo de vida

Fuel Cost Calculator & Tracker ( R$ 9,99 ): Descubra quanto você gastou com combustível em um determinado período.

): Descubra quanto você gastou com combustível em um determinado período. Magic Emoji ( R$ 9,99 ): Basicamente uma fábrica de emojis em que você pode misturar diferentes emojis para criar um novo.

): Basicamente uma fábrica de emojis em que você pode misturar diferentes emojis para criar um novo. Beautiful BubbleText Keyboard ( R$ 4,90 ): Um app para digitar de forma diferente: em bolhas!

): Um app para digitar de forma diferente: em bolhas! Hatch ( R$ 14,90 ): Um cronômetro de foco eficiente para quem quer estudar. ): Um cronômetro de foco eficiente para quem quer estudar.

Calculadora DoF simples ( R$ 14,90 ): Quer aprender a estimar a profundidade de campo para tirar a foto perfeita? Use este aplicativo!

Jogos gratuitos para iPhone

AlphaPutt ( R$ 19,90 ): Um jogo que mistura minigolfe com tipografia.

): Um jogo que mistura minigolfe com tipografia. WordWhile ( R$ 9,90 ): Você acha que sabe tudo sobre literatura? Então, descubra quais palavras estão faltando nesses textos!

): Você acha que sabe tudo sobre literatura? Então, descubra quais palavras estão faltando nesses textos! Castle Ramble ( R$ 9,90 ): Um jogo de plataforma portátil do tipo "rogue" que te desafia a recuperar seu castelo dos invasores.

): Um jogo de plataforma portátil do tipo "rogue" que te desafia a recuperar seu castelo dos invasores. Ninja Boy Adventures ( R$ 9,90 ): Inspirado em Bomberman, este é um jogo de estratégia de labirinto desafiador e emocionante.

Oferta de afiliados Apple iPhone 16e

As ofertas estavam em vigor na data da publicação. Se você encontrou uma oferta expirada, compartilhe conosco nos comentários abaixo.

Antes de fazer o download de qualquer um dos aplicativos mencionados, recomendamos que você verifique seus detalhes no Google Play e na App Store. Esta ação é importante porque muitos apps e jogos podem contar com seus próprios recursos especiais ou desvantagens.

Compras no aplicativo e anúncios: sem surpresas!

Tome muito cuidado na hora de baixar aplicativos gratuitos ou pagos, pois eles podem ocultar compras internas e anúncios em excesso. Essa medida é muito mais importante quando se trata de jogos infantis. Então, para evitar problemas inesperados, siga as dicas abaixo:

Permissões de aplicativos: leia as letras pequenas!

No universo em constante evolução dos aplicativos para celular, diversos apps e jogos usam táticas inteligentes para lucrar com a coleta e distribuição de dados pessoais. Mas não tenha medo, pois temos conselhos valiosos para te ajudar a reforçar a segurança das suas informações. Recomendamos que você preste atenção ao que aparece na tela antes de conceder permissões aos aplicativos instalados.

Basta pensar: por que um simples despertador precisaria acessar a minha câmera ou lista de contatos? E qual é a lógica de um aplicativo de lanterna para exigir o conhecimento da minha localização exata? Selecionando com cuidado as permissões autorizadas, você consegue proteger seus dados pessoais dos olhos curiosos.

Fazendo isso, você pode mergulhar na grande variedade de aplicativos gratuitos disponíveis para download no seu dispositivo Android ou iOS, com a certeza de que suas informações pessoais continuam protegidas.

Algum desses aplicativos premium chamou sua atenção? Se você conhece algum app especial que gostaria de recomendar, deixe a dica nos comentários abaixo!