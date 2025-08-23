Você sabia que pode baixar de graça vários aplicativos para Android e iOS que normalmente são pagos? E o melhor de tudo isso é que os apps baixados ficam para sempre na sua conta! Só não se esqueça que as promoções duram pouco tempo, então é preciso agir rápido.

O Google Play e a App Store, lojas de aplicativos do Google e da Apple, oferecem uma quantidade quase infinita de opções. Alguns apps são gratuitos e outros precisam ser comprados, mas o que muita gente não sabe é que alguns desses apps pagos podem ficar disponíveis sem custo por tempo limitado, como parte de promoções especiais. Aqui estão alguns dos mais interessantes que estão gratuitos agora mesmo!

Aplicativos Pro gratuitos (Android)

Colorzzle ( R$ 2,89 ) - Um jogo de quebra-cabeça fácil de entender, baseado inteiramente em combinações de cores. Se você misturar amarelo com verde, por exemplo, o resultado será um tom de verde-claro, que é exatamente o que precisa para resolver o desafio. O jogo chama atenção pela simplicidade e é ótimo para partidas rápidas e relaxantes! (4,3 estrelas, 5.440 avaliações)

Aplicativos premium gratuitos (iOS)

Asas de Vento (Premium) ( R$ 4,90 ) - Se você sente nostalgia dos clássicos do fliperama, este jogo é uma ótima opção. Ele lembra títulos como o Space Impact, mas com uma diferença importante: existe um enredo completo que deixa a experiência muito mais envolvente. (5,0 estrelas, 12 avaliações)

Aplicativos gratuitos com armadilhas: o que você precisa saber

Todos os aplicativos mostrados aqui estavam disponíveis sem custo no momento da publicação do artigo, e não sabemos até quando devem durar as ofertas. Então, se você gostar de algum app, não perca tempo e faça o download imediatamente.

No entanto, como acontece com muitos aplicativos gratuitos, é preciso conferir a página do app no Google Play ou na App Store, pois ele pode esconder compras internas e outras condições.

Compras no aplicativo e publicidade

A maioria dos aplicativos gratuitos contam com anúncios ou solicitam compras internas, mas a prática também é usada por apps e jogos pagos. Então, não deixe de prestar atenção nesses detalhes, principalmente quando se trata de aplicativos infantis.

Permissões de aplicativos

São vários os aplicativos que coletam dados dos usuários, inclusive para vender. Então, não deixe de se proteger conferindo as permissões solicitadas por cada app. Um aplicativo de despertador, por exemplo, não precisa acessar a sua câmera ou seus contatos, e uma lanterna não necessita dos seus dados de localização.