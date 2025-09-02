Duas vezes por semana, nossa equipe faz uma seleção de aplicativos imperdíveis para Android e iPhone que normalmente são pagos, mas ficam disponíveis de graça por um curto período. Você pode aproveitar essas promoções de jogos e apps de produtividade para turbinar o seu smartphone, mas precisa agir com rapidez pois são por tempo limitado!

Lembrando que esta seleção não é a mesma com os 5 principais aplicativos da semana, em que trazemos análises e opiniões detalhadas. Aqui, os apps foram selecionados porque estão disponíveis sem custo de download no momento. Não se esqueça que as ofertas duram pouco tempo e não podemos garantir por quanto tempo continuarão assim no Google Play ou na App Store. Por isso, é melhor aproveitá-las enquanto estão liberadas. Lembre-se de prestar atenção em anúncios, compras dentro dos apps e possíveis assinaturas escondidas!

Dica: se você se deparar com um aplicativo que gostaria de baixar, mas não precisa no momento, faça o download e o instale mesmo assim. Ele será considerado como "comprado" e ficará disponível em sua biblioteca de aplicativos para sempre, mesmo que você o desinstale do smartphone logo em seguida.

Aplicativos e jogos para Android disponíveis gratuitamente: ofertas por tempo limitado

Principais aplicativos gratuitos para Android para produtividade e estilo de vida

Verbos Ingleses Pro ( R$ 12,99 ): Se você quer melhorar seu aprendizado de idioma com verbos em inglês, este aplicativo pode ajudar bastante na sua evolução.

): Se você quer melhorar seu aprendizado de idioma com verbos em inglês, este aplicativo pode ajudar bastante na sua evolução. Sharks 3D - Live Wallpaper ( R$ 3,79 ): Quer um papel de parede animado com temática aquática sem precisar ir até o aquário? Com este app, você vê tubarões nadando na tela do seu celular.

): Quer um papel de parede animado com temática aquática sem precisar ir até o aquário? Com este app, você vê tubarões nadando na tela do seu celular. Círculo Cromático ( R$ 9,99 ): Se você trabalha com design ou arte, vai gostar de ter esse app no celular para escolher cores com precisão máxima.

): Se você trabalha com design ou arte, vai gostar de ter esse app no celular para escolher cores com precisão máxima. Rotation Control ( R$ 4,29 ): Um recurso útil, principalmente em aparelhos mais antigos que não oferecem controles de rotação integrados.

): Um recurso útil, principalmente em aparelhos mais antigos que não oferecem controles de rotação integrados. 3D Anatomy ( R$ 9,99 ): Um aplicativo interessante para quem deseja ou precisa se familiarizar com a anatomia humana de forma prática e visual.

Jogos gratuitos para Android

SPHAZE ( R$ 2,09 ): Um quebra-cabeça de ficção científica que estimula a imaginação e traz gráficos de ótima qualidade.

): Um quebra-cabeça de ficção científica que estimula a imaginação e traz gráficos de ótima qualidade. Empire Warriors: Jogos Offline ( R$ 2,49 ): Um jogo de defesa de torre envolvente com visual no melhor estilo desenho animado.

): Um jogo de defesa de torre envolvente com visual no melhor estilo desenho animado. Survival Island: Evolve Pro ( R$ 2,39 ): Você se perdeu em uma ilha e precisa usar todos os recursos disponíveis para sobreviver.

Aplicativos e jogos para iOS disponíveis em ofertas gratuitas por tempo limitado

Principais aplicativos gratuitos para iOS para produtividade e estilo de vida

Haplo AI ( R$ 24,90 ): Uma inteligência artificial de bate-papo off-line que garante privacidade total nas suas conversas.

): Uma inteligência artificial de bate-papo off-line que garante privacidade total nas suas conversas. 3D Anatomy ( R$ 14,90 ): Se você tem curiosidade em conhecer melhor a anatomia humana, este aplicativo pode ser uma boa ajuda!

): Se você tem curiosidade em conhecer melhor a anatomia humana, este aplicativo pode ser uma boa ajuda! Sprite Pencil ( R$ 9,90 ): Com este app você cria artes em pixel de forma divertida, mas é preciso ter um pouco de paciência.

): Com este app você cria artes em pixel de forma divertida, mas é preciso ter um pouco de paciência. Magic Emoji ( R$ 9,90 ): Uma espécie de “cozinha de emojis” em que você combina diferentes símbolos para criar novos.

Jogos gratuitos para iPhone

Peg Pals Pro ( R$ 9,90 ): Um quebra-cabeça rápido e relaxante para manter sua mente ocupada nos momentos de pausa.

): Um quebra-cabeça rápido e relaxante para manter sua mente ocupada nos momentos de pausa. Cypher Vocab ( R$ 4,90 ): Um jogo de vocabulário para expandir seu repertório de palavras.

): Um jogo de vocabulário para expandir seu repertório de palavras. Fiete Choice ( R$ 14,90 ): Uma boa opção para manter as crianças entretidas com um jogo envolvente e educativo.

As ofertas estavam em vigor na data da publicação. Se você encontrou uma oferta expirada, compartilhe conosco nos comentários abaixo.

Antes de fazer o download de qualquer um dos aplicativos mencionados, recomendamos que você verifique seus detalhes no Google Play e na App Store. Esta ação é importante porque muitos apps e jogos podem contar com seus próprios recursos especiais ou desvantagens.

Compras no aplicativo e anúncios: sem surpresas!

Tome muito cuidado na hora de baixar aplicativos gratuitos ou pagos, pois eles podem ocultar compras internas e anúncios em excesso. Essa medida é muito mais importante quando se trata de jogos infantis. Então, para evitar problemas inesperados, siga as dicas abaixo:

Permissões de aplicativos: leia as letras pequenas!

No universo em constante evolução dos aplicativos para celular, diversos apps e jogos usam táticas inteligentes para lucrar com a coleta e distribuição de dados pessoais. Mas não tenha medo, pois temos conselhos valiosos para te ajudar a reforçar a segurança das suas informações. Recomendamos que você preste atenção ao que aparece na tela antes de conceder permissões aos aplicativos instalados.

Basta pensar: por que um simples despertador precisaria acessar a minha câmera ou lista de contatos? E qual é a lógica de um aplicativo de lanterna para exigir o conhecimento da minha localização exata? Selecionando com cuidado as permissões autorizadas, você consegue proteger seus dados pessoais dos olhos curiosos.

Fazendo isso, você pode mergulhar na grande variedade de aplicativos gratuitos disponíveis para download no seu dispositivo Android ou iOS, com a certeza de que suas informações pessoais continuam protegidas.

Desejamos que você tenha uma ótima semana! Enquanto isso, seguimos na busca por aplicativos pagos que ficam gratuitos por tempo limitado!