Toda semana, nossa equipe seleciona uma lista interessante de aplicativos para quem usa Android e iPhone. Esses apps, normalmente, são pagos, mas agora estão disponíveis de graça por tempo limitado. Então, aproveite para turbinar a biblioteca do seu celular com ótimas e imperdíveis ofertas!

Lembrando que esta seleção é diferente do nosso compilado com os 5 principais aplicativos da semana, em que fazemos avaliações mais completas. Aqui, a ideia é simples: mostrar quais apps estão gratuitos no momento. Vale lembrar que essas promoções são temporárias e não há como garantir o tempo que continuarão assim no Google Play ou na App Store. Então, aproveite enquanto tiver a oportunidade e não se esqueça de se atentar a anúncios, compras dentro do app e possíveis assinaturas que podem estar incluídas!

Nossa dica: se você se deparar com um aplicativo que gostaria de baixar, mas não precisa no momento, faça o download e o instale mesmo assim. Ele será considerado como "comprado" e ficará disponível em sua biblioteca de aplicativos para sempre, mesmo que você o desinstale do smartphone logo em seguida.

Aplicativos e jogos para Android disponíveis gratuitamente: ofertas por tempo limitado

Principais aplicativos gratuitos para Android para produtividade e estilo de vida

Clock Widget - Word Clock ( R$ 4,29 ): Quer ver as horas em palavras? Este widget faz isso de um jeito bem prático!

): Quer ver as horas em palavras? Este widget faz isso de um jeito bem prático! Triresolver: Calc de Triângulo ( R$ 5,49 ): Olhe para a matemática de outro ângulo (literalmente) com este app que vai te ajudar a calcular qualquer tipo de triângulo.

): Olhe para a matemática de outro ângulo (literalmente) com este app que vai te ajudar a calcular qualquer tipo de triângulo. QR and Barcode Scanner PRO ( R$ 29,99 ): Um leitor de QR Code e códigos de barras que pode deixar o seu dia a dia bem mais fácil.

): Um leitor de QR Code e códigos de barras que pode deixar o seu dia a dia bem mais fácil. DogTok - Dog Translator Pro ( R$ 14,99 ): Este app promete te ajudar a interagir com o seu cachorro, mas não espere bater um papo sério com ele por enquanto.

Jogos gratuitos para Android

Undead City: Survivor Premium ( R$ 1,39 ): Você é um herói com várias habilidades e precisa defender uma cidade inteira de hordas de zumbis. Será que você consegue?

): Você é um herói com várias habilidades e precisa defender uma cidade inteira de hordas de zumbis. Será que você consegue? Zombie Age 3 Premium: Survival ( R$ 4,99 ): O apocalipse zumbi chegou e você vai precisar de muita estratégia para sobreviver.

): O apocalipse zumbi chegou e você vai precisar de muita estratégia para sobreviver. Monster Killer Pro Shooter ( R$ 3,09 ): Escolha entre diferentes personagens, cada um com suas habilidades, e encare monstros em batalhas de tiro vistas de cima para baixo.

): Escolha entre diferentes personagens, cada um com suas habilidades, e encare monstros em batalhas de tiro vistas de cima para baixo. Live or Die: Survival Pro ( R$ 5,99 ): Sua inteligência e esperteza serão essenciais para sobreviver neste mundo implacável!

): Sua inteligência e esperteza serão essenciais para sobreviver neste mundo implacável! Everybody's RPG ( R$ 0,39 ): Neste jogo você se aventura recrutando heróis cada vez mais poderosos. Tudo isso enquanto conquista novas terras e derrota inimigos cada vez mais fortes.

Oferta de afiliados Samsung Galaxy A56 5G

Aplicativos e jogos para iOS disponíveis para oferta gratuita por tempo limitado

Principais aplicativos gratuitos para iOS para produtividade e estilo de vida

Stickyboard 2 ( R$ 24,90 ): Imagine um quadro gigante em que você pode brincar com um número ilimitado de notas adesivas.

): Imagine um quadro gigante em que você pode brincar com um número ilimitado de notas adesivas. Breastfeeding Central ( R$ 9,90 ): Uma assistente pessoal de amamentação que pode ser consultada a qualquer hora do dia ou da noite, oferecendo dicas e truques práticos.

): Uma assistente pessoal de amamentação que pode ser consultada a qualquer hora do dia ou da noite, oferecendo dicas e truques práticos. Amsterdam Audio Stories ( R$ 49,90 ): Caminhe por Amsterdã sem sair de casa, ouvindo histórias envolventes direto nos seus fones de ouvido.

): Caminhe por Amsterdã sem sair de casa, ouvindo histórias envolventes direto nos seus fones de ouvido. Type Freely ( R$ 24,90 ): Um app que permite escrever seus textos de forma livre e profissional, transformando-os em imagens em HD prontas para compartilhar nas redes sociais.

): Um app que permite escrever seus textos de forma livre e profissional, transformando-os em imagens em HD prontas para compartilhar nas redes sociais. Pool-Calculator ( R$ 24,90 ): Precisa de ajuda com os cálculos de manutenção química da piscina ou da banheira de hidromassagem? Este aplicativo garante o equilíbrio certo!

Jogos gratuitos para iPhone

Word Search Creator ( R$ 4,90 ): Quer uma forma divertida de envolver seu público? Crie seus próprios quebra-cabeças de caça-palavras com este jogo!

): Quer uma forma divertida de envolver seu público? Crie seus próprios quebra-cabeças de caça-palavras com este jogo! Color Lines 98 Bubbles Classic ( R$ 9,90 ): Conecte bolas coloridas em linha para avançar de nível.

): Conecte bolas coloridas em linha para avançar de nível. DEEMO ( R$ 9,90 ): Um jogo musical que te desafia a ter ritmo preciso e um ótimo timing.

): Um jogo musical que te desafia a ter ritmo preciso e um ótimo timing. Dead Rails ( R$ 39,90 ): Se você gosta de ferrovias, aqui você pode controlar um trem em redes complexas enquanto transporta passageiros.

): Se você gosta de ferrovias, aqui você pode controlar um trem em redes complexas enquanto transporta passageiros. Tables - Multiplication Drills ( R$ 4,90 ): A prática leva à perfeição, e este app vai te ajudar a treinar a tabuada até você dominar a multiplicação.

Oferta de afiliados Apple iPhone 16e

As ofertas estavam em vigor na data da publicação. Se você encontrou uma oferta expirada, compartilhe conosco nos comentários abaixo.

Antes de fazer o download de qualquer um dos aplicativos mencionados, recomendamos que você verifique seus detalhes no Google Play e na App Store. Esta ação é importante porque muitos apps e jogos podem contar com seus próprios recursos especiais ou desvantagens.

Compras no aplicativo e anúncios: sem surpresas!

Tome muito cuidado na hora de baixar aplicativos gratuitos ou pagos, pois eles podem ocultar compras internas e anúncios em excesso. Essa medida é muito mais importante quando se trata de jogos infantis. Então, para evitar problemas inesperados, siga as dicas abaixo:

Permissões de aplicativos: leia as letras pequenas!

No universo em constante evolução dos aplicativos para celular, diversos apps e jogos usam táticas inteligentes para lucrar com a coleta e distribuição de dados pessoais. Mas não tenha medo, pois temos conselhos valiosos para te ajudar a reforçar a segurança das suas informações. Recomendamos que você preste atenção ao que aparece na tela antes de conceder permissões aos aplicativos instalados.

Basta pensar: por que um simples despertador precisaria acessar a minha câmera ou lista de contatos? E qual é a lógica de um aplicativo de lanterna para exigir o conhecimento da minha localização exata? Selecionando com cuidado as permissões autorizadas, você consegue proteger seus dados pessoais dos olhos curiosos.

Fazendo isso, você pode mergulhar na grande variedade de aplicativos gratuitos disponíveis para download no seu dispositivo Android ou iOS, com a certeza de que suas informações pessoais continuam protegidas.

Esperamos que vocês tenham uma semana fantástica pela frente enquanto procuramos por mais aplicativos que se tornaram gratuitos por tempo limitado.