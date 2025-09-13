Usuários de Android e iOS agora têm a chance de baixar e instalar aplicativos pagos de graça! As ofertas gratuitas, no entanto, duram pouco tempo, mas se você agir rápido poderá garantir apps e jogos incríveis permanentemente sem pagar nada por isso

Nas lojas de aplicativos do Google e da Apple, o Google Play e a App Store, existem uma infinidade de aplicativos, alguns gratuitos e outros pagos. Mas o que muitas pessoas não sabem é que diversos aplicativos premium ficam disponíveis de graça por tempo limitado como parte de promoções especiais. Por isso, selecionamos alguns dos apps e jogos mais interessantes que você pode baixar gratuitamente neste momento!

Aplicativos Pro gratuitos (Android)

Game Booster Pro: Turbo Mode ( R$ 1,09 ) - Este aplicativo vai te ajudar a explorar o máximo de desempenho possível do seu smartphone. Com ele, você pode monitorar o FPS em jogos e ainda conta com diversas outras funções úteis de análise. O launcher se destaca pelo menu bem organizado e fácil de usar. (4,3 estrelas, 53.200 avaliações)

) - Este aplicativo vai te ajudar a explorar o máximo de desempenho possível do seu smartphone. Com ele, você pode monitorar o FPS em jogos e ainda conta com diversas outras funções úteis de análise. O launcher se destaca pelo menu bem organizado e fácil de usar. AppLock PRO ( R$ 26,99 ) - Todo smartphone precisa de proteção com PIN, padrão, impressão digital ou outro método seguro, principalmente se você usa aplicativos com dados sensíveis, como PayPal ou bancos. E agora, é possível proteger apps individuais com senhas próprias, mantendo seu dispositivo seguro mesmo quando for fazer algo simples, como mostrar algumas fotos da galeria para amigos. Este aplicativo faz isso ser simples e prático! (3,5 estrelas, 5.680 avaliações)

Aplicativos premium gratuitos (iOS)

Stickyboard 2 ( R$ 24,90 ) - Imagine um quadro branco infinito em que você pode colar quantas notas adesivas quiser ou precisar. É exatamente isso o que este aplicativo permite: criar notas coloridas, movê-las livremente e organizar suas ideias com clareza. Ele também conta com um marcador virtual para escrever direto no quadro ou fazer rascunhos. (4,8 estrelas, 10 avaliações)

) - Imagine um quadro branco infinito em que você pode colar quantas notas adesivas quiser ou precisar. É exatamente isso o que este aplicativo permite: criar notas coloridas, movê-las livremente e organizar suas ideias com clareza. Ele também conta com um marcador virtual para escrever direto no quadro ou fazer rascunhos. Math Central ( R$ 4,90 ) - Ainda que o ícone seja de calculadora, o aplicativo é uma ferramenta inteligente para testar e aprimorar suas habilidades matemáticas. As tarefas são geradas aleatoriamente, garantindo variedade e sem repetições. (sem avaliações) .

) - Ainda que o ícone seja de calculadora, o aplicativo é uma ferramenta inteligente para testar e aprimorar suas habilidades matemáticas. As tarefas são geradas aleatoriamente, garantindo variedade e sem repetições. . Cães 2 PRO ( R$ 9,90 ) - Quem quer conhecer melhor os cães ou encontrar o parceiro de quatro patas ideal precisa conferir este aplicativo. Ele oferece muitas fotos gratuitas, informações organizadas e uma função de filtro prática, tudo reunido em um só lugar. (4,6 estrelas, 134 avaliações).

Aplicativos gratuitos com armadilhas: fique de olho

Todos os aplicativos mostrados aqui estavam disponíveis sem custo no momento da publicação do artigo, e não sabemos até quando devem durar as ofertas. Então, se você gostar de algum app, não perca tempo e faça o download imediatamente.

No entanto, como acontece com muitos aplicativos gratuitos, é preciso conferir a página do app no Google Play ou na App Store, pois ele pode esconder compras internas e outras condições.

Compras no aplicativo e anúncios

A maioria dos aplicativos gratuitos contam com anúncios ou solicitam compras internas, mas a prática também é usada por apps e jogos pagos. Então, não deixe de prestar atenção nesses detalhes, principalmente quando se trata de aplicativos infantis.

Permissões de aplicativos

São vários os aplicativos que coletam dados dos usuários, inclusive para vender. Então, não deixe de se proteger conferindo as permissões solicitadas por cada app. Um aplicativo de despertador, por exemplo, não precisa acessar a sua câmera ou seus contatos, e uma lanterna não necessita dos seus dados de localização.