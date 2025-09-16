Você sabia que usuários de Android e iOS podem baixar e instalar aplicativos pagos gratuitamente? A única questão é que essa gratuidade dura pouco tempo, pois as ofertas são por tempo limitado. Então, é melhor agir rápido antes que eles voltem a ser cobrados!

O Google Play e a App Store são verdadeiros cofres de opções, contando com uma variedade impressionante de aplicativos e jogos para baixar. Alguns estão sempre disponíveis de graça, outros só podem ser usados depois de pagar. Porém, muitas pessoas não sabem que, em determinadas promoções, vários apps pagos ficam disponíveis sem custo de download. Para te ajudar nessa busca, preparei uma lista com alguns dos mais interessantes que você pode baixar agora sem gastar nada!

Dica: se você se deparar com um aplicativo que gostaria de baixar, mas não precisa no momento, faça o download e o instale mesmo assim. Ele será considerado como "comprado" e ficará disponível em sua biblioteca de aplicativos para sempre, mesmo que você o desinstale do smartphone logo em seguida.

Aplicativos e jogos para Android disponíveis gratuitamente: ofertas por tempo limitado

Principais aplicativos gratuitos para Android para produtividade e estilo de vida

Mockup for Everything ( R$ 44,99 ): Um aplicativo poderoso para criar estampas de camisetas. Com ele, você pode desenvolver seus próprios designs personalizados em qualquer lugar.

): Um aplicativo poderoso para criar estampas de camisetas. Com ele, você pode desenvolver seus próprios designs personalizados em qualquer lugar. Resize Image - Resize Photos ( R$ 3,89 ): Quando você precisar redimensionar fotos no celular, este app resolve o problema em poucos segundos e sem complicação.

): Quando você precisar redimensionar fotos no celular, este app resolve o problema em poucos segundos e sem complicação. Chess Position Scanner ( R$ 24,99 ): Memorizar posições no xadrez pode ser um desafio, mas este aplicativo ajuda no registro e organização de tudo para você não se perder nas partidas.

): Memorizar posições no xadrez pode ser um desafio, mas este aplicativo ajuda no registro e organização de tudo para você não se perder nas partidas. Stroop Effect Test ( R$ 15,99 ): Um app ideal para treinar sua mente e manter o cérebro sempre ativo, desafiando sua concentração e atenção.

): Um app ideal para treinar sua mente e manter o cérebro sempre ativo, desafiando sua concentração e atenção. Shortcut Maker - App Shortcuts ( R$ 3,89 ): Uma ótima opção para quem gosta de praticidade. Este app permite criar atalhos personalizados para acessar seus aplicativos de forma muito mais rápida.

Jogos gratuitos para Android

Space Shooter: Galaxy Attack ( R$ 4,99 ): Neste jogo, tudo depende dos seus reflexos. Nele, você precisa atirar em todas as naves alienígenas que se aproximam para defender seu mundo.

): Neste jogo, tudo depende dos seus reflexos. Nele, você precisa atirar em todas as naves alienígenas que se aproximam para defender seu mundo. Word Tower PRO ( R$ 2,59 ): Neste game, forme novas palavras e proteja sua torre contra o desmoronamento enquanto avança cada vez mais.

): Neste game, forme novas palavras e proteja sua torre contra o desmoronamento enquanto avança cada vez mais. Tech Quiz Master ( R$ 12,99 ): Acha que entende tudo de tecnologia? Então, este jogo é a chance de colocar seus conhecimentos à prova.

): Acha que entende tudo de tecnologia? Então, este jogo é a chance de colocar seus conhecimentos à prova. Avalar: Raid of Shadow Premium ( R$ 5,49 ): Um RPG de aventura em que você explora novas terras e sobe de nível conforme avança na jornada.

): Um RPG de aventura em que você explora novas terras e sobe de nível conforme avança na jornada. Rectangles Pro ( R$ 7,99 ): Um jogo de lógica em que você precisa identificar e tocar quatro pontos da mesma cor que formam um retângulo na grade. O mais legal é que ele também funciona para quem é daltônico, garantindo uma experiência inclusiva.

Aplicativos e jogos para iOS disponíveis gratuitamente: ofertas por tempo limitado

Principais aplicativos gratuitos para iOS para produtividade e estilo de vida

Password Cube ( R$ 9,90 ): Armazene, gere e organize suas senhas de forma prática e sem complicação.

): Armazene, gere e organize suas senhas de forma prática e sem complicação. Skywall - Ultra HD+ Wallpapers ( R$ 9,90 ): Se você sempre quis deixar o fundo do seu iPhone mais bonito com papéis de parede em alta resolução, esse app é a escolha certa.

): Se você sempre quis deixar o fundo do seu iPhone mais bonito com papéis de parede em alta resolução, esse app é a escolha certa. Dr. Pet Play ( R$ 9,90 ): Mais educativo do que um simples jogo de raciocínio para crianças, este app é uma boa opção para quem tem filhos que sonham em ser veterinários.

): Mais educativo do que um simples jogo de raciocínio para crianças, este app é uma boa opção para quem tem filhos que sonham em ser veterinários. Guestbook Go ( R$ 39,90 ): Um livro de visitas digital para eventos sociais que não precisa da sua supervisão. Ele transforma o dispositivo em um espaço interativo para que seus convidados façam fotos no estilo Photo Booth, gravem vídeos, respondam enquetes e até escrevam mensagens ou desenhem.

Jogos gratuitos para iPhone

Pro Wrestling Manager ( R$ 19,90 ): A luta livre pode ser roteirizada, mas continua sendo divertida de assistir. E com este app, você pode assumir o papel de gerente e cuidar da carreira dos seus lutadores.

): A luta livre pode ser roteirizada, mas continua sendo divertida de assistir. E com este app, você pode assumir o papel de gerente e cuidar da carreira dos seus lutadores. Cut the Buttons ( R$ 9,90 ): Um clássico que nunca perde a graça. Se você ainda não jogou, agora é uma ótima oportunidade!

): Um clássico que nunca perde a graça. Se você ainda não jogou, agora é uma ótima oportunidade! WordWhile ( R$ 9,90 ): Acha que tem uma boa coleção de citações na memória? Este jogo vai testar o quanto você realmente sabe!

): Acha que tem uma boa coleção de citações na memória? Este jogo vai testar o quanto você realmente sabe! Castle Ramble ( R$ 9,90 ): Você é o rei, tem um castelo e precisa defendê-lo de porcos invasores usando um martelo gigante.

As ofertas estavam em vigor na data da publicação. Se você encontrou uma oferta expirada, compartilhe conosco nos comentários abaixo.

Antes de fazer o download de qualquer um dos aplicativos mencionados, recomendamos que você verifique seus detalhes no Google Play e na App Store. Esta ação é importante porque muitos apps e jogos podem contar com seus próprios recursos especiais ou desvantagens.

Compras no aplicativo e anúncios: sem surpresas!

Tome muito cuidado na hora de baixar aplicativos gratuitos ou pagos, pois eles podem ocultar compras internas e anúncios em excesso. Essa medida é muito mais importante quando se trata de jogos infantis. Então, para evitar problemas inesperados, siga as dicas abaixo:

Permissões de aplicativos: leia as letras pequenas!

No universo em constante evolução dos aplicativos para celular, diversos apps e jogos usam táticas inteligentes para lucrar com a coleta e distribuição de dados pessoais. Mas não tenha medo, pois temos conselhos valiosos para te ajudar a reforçar a segurança das suas informações. Recomendamos que você preste atenção ao que aparece na tela antes de conceder permissões aos aplicativos instalados.

Basta pensar: por que um simples despertador precisaria acessar a minha câmera ou lista de contatos? E qual é a lógica de um aplicativo de lanterna para exigir o conhecimento da minha localização exata? Selecionando com cuidado as permissões autorizadas, você consegue proteger seus dados pessoais dos olhos curiosos.

Fazendo isso, você pode mergulhar na grande variedade de aplicativos gratuitos disponíveis para download no seu dispositivo Android ou iOS, com a certeza de que suas informações pessoais continuam protegidas.

E isso é tudo por enquanto, pessoal! Esperamos que vocês tenham uma semana fantástica pela frente enquanto procuramos mais aplicativos que se tornaram gratuitos por tempo limitado.