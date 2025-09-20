Para a lista deste fim de semana, selecionamos seis aplicativos pagos que, por meio de promoções especiais, podem ser baixados gratuitamente, ou seja, sem qualquer custo de download. Porém, como sempre, as ofertas valem apenas por tempo limitado, e não há como saber por quanto tempo elas irão durar. Por isso, se você quiser garantir esses apps de graça, o ideal é não esperar muito.

Nas lojas de aplicativos do Google e da Apple, o Google Play e a App Store, há uma quantidade quase infinita de opções. Alguns apps são gratuitos e outros são pagos, mas o que muitas pessoas não percebem é que vários aplicativos premium ficam disponíveis sem custo por um período limitado quando fazem parte de promoções especiais. Por isso, selecionamos alguns dos mais interessantes que estão grátis agora para você conhecer e baixar o quanto antes!

Aplicativos profissionais gratuitos (Android)

Shortcut Maker - App Shortcuts ( R$ 3,89 ) - Este aplicativo permite criar atalhos para qualquer app e também para funções importantes do celular. Você pode, por exemplo, configurar atalhos para a tela de bloqueio ou para as redes móveis em apenas alguns passos. Além disso, os atalhos podem ser personalizados visualmente. (3,8 estrelas, 622 avaliações)

Bagatur Chess Engine ( R$ 21,99 ) - Este app funciona como um jogo de xadrez simples, baseado no mecanismo de código aberto Bagatur. O motor de jogo é considerado mais fraco em comparação com outros, mas os desenvolvedores afirmam que ele até consegue vencer grandes mestres. Talvez seja por isso que o aplicativo oferece 16 níveis de dificuldade diferentes. (3,9 estrelas, 205 avaliações).

Quanto Posso Gastar? Premium ( R$ 14,99 ) - Com este aplicativo, você consegue acompanhar suas finanças em tempo real, trazendo gráficos e diagramas bem organizados que ajudam no controle. Vale pontuar ainda que ele conta com modo escuro para quem prefere. Recomendamos, no entanto, que você preste atenção em um detalhe: os dados são enviados para provedores externos, então a confiabilidade não pode ser totalmente garantida. (3,8 estrelas, 2.170 avaliações)

Aplicativos premium gratuitos (iOS)

Déjà Vu Photos ( R$ 9,90 ) - Este aplicativo transforma seu celular em uma espécie de máquina do tempo. Para isso, ele usa fotos de arquivos históricos e as combina com a câmera e o GPS do seu iPhone. O resultado é uma experiência de realidade aumentada em que imagens do passado podem ser mescladas diretamente com o ambiente atual, criando uma viagem visual marcante. (sem comentários) .

Math Central ( R$ 4,90 ) - À primeira vista, o ícone pode lembrar uma calculadora, mas este aplicativo é uma ferramenta criada para testar e desenvolver habilidades matemáticas. As tarefas são geradas de forma aleatória, garantindo variedade e evitando repetições. (sem comentários) .

Cães 2 PRO ( R$ 9,90 ) - Se você quer encontrar a raça de cachorro ideal para você, ou simplesmente ampliar seus conhecimentos sobre esses companheiros de quatro patas, este app pode ajudar. Ele oferece muitas fotos gratuitas, informações bem organizadas e uma função de filtro prática, tudo em um só lugar. (4,6 estrelas, 134 avaliações).

Aplicativos gratuitos com armadilhas: fique de olho

Todos os aplicativos mostrados aqui estavam disponíveis sem custo no momento da publicação do artigo, e não sabemos até quando devem durar as ofertas. Então, se você gostar de algum app, não perca tempo e faça o download imediatamente.

No entanto, como acontece com muitos aplicativos gratuitos, é preciso conferir a página do app no Google Play ou na App Store, pois ele pode esconder compras internas e outras condições.

Compras no aplicativo e publicidade

A maioria dos aplicativos gratuitos contam com anúncios ou solicitam compras internas, mas a prática também é usada por apps e jogos pagos. Então, não deixe de prestar atenção nesses detalhes, principalmente quando se trata de aplicativos infantis.

Permissões de aplicativos

São vários os aplicativos que coletam dados dos usuários, inclusive para vender. Então, não deixe de se proteger conferindo as permissões solicitadas por cada app. Um aplicativo de despertador, por exemplo, não precisa acessar a sua câmera ou seus contatos, e uma lanterna não necessita dos seus dados de localização.