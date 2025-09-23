Atenção, usuários de Android ou iOS! Agora, você tem a chance de garantir alguns aplicativos premium sem gastar nada. Mas é bom agilizar, porque essas ofertas ficam disponíveis por pouco tempo e não sabemos quando os aplicativos voltarão a ser pagos.

O Google Play e a App Store oferecem uma enorme variedade de aplicativos para diferentes necessidades. Muitos já são gratuitos e outros são pagos, mas o que muitas pessoas não sabem é que, em algumas promoções, alguns apps premium podem ser baixados de graça. Pensando nisso, reuni uma seleção interessante com alguns dos mais atrativos que você pode instalar sem custo neste momento!

Dica: se você se deparar com um aplicativo que gostaria de baixar, mas não precisa no momento, faça o download e o instale mesmo assim. Ele será considerado como "comprado" e ficará disponível em sua biblioteca de aplicativos para sempre, mesmo que você o desinstale do smartphone logo em seguida.

Aplicativos e jogos para Android disponíveis gratuitamente: ofertas por tempo limitado

Principais aplicativos gratuitos para Android para produtividade e estilo de vida

DJ Music Mixer ( R$ 61,99 ): Você tem várias músicas ou arquivos de áudio no seu celular e quer soltar a criatividade como DJ? Este aplicativo é feito para isso!

): Você tem várias músicas ou arquivos de áudio no seu celular e quer soltar a criatividade como DJ? Este aplicativo é feito para isso! Equalizer & Bass Booster Pro ( R$ 9,49 ): Melhore a qualidade do som diretamente pelo software e ainda adicione um reforço nos graves, deixando tudo mais intenso.

): Melhore a qualidade do som diretamente pelo software e ainda adicione um reforço nos graves, deixando tudo mais intenso. Volume Booster & Sound Booster ( R$ 15,99 ): Acha que o volume não está alto o suficiente? Este app promete aumentar a potência do som e salvar a situação.

): Acha que o volume não está alto o suficiente? Este app promete aumentar a potência do som e salvar a situação. Clear Wave - Water Eject Pro ( R$ 11,99 ): Mesmo que seu celular seja resistente ou à prova d’água, pode ser útil ter uma alternativa a mais para remover o excesso de água do alto-falante, e este aplicativo promete fazer isso! Porém, não o testamos, então a escolha é sua.

Jogos gratuitos para Android

Brain App Daily Training ( R$ 45,99 ): O cérebro também precisa de exercícios. Por isso, este jogo propõe desafios mentais para você estimular a mente de forma divertida.

): O cérebro também precisa de exercícios. Por isso, este jogo propõe desafios mentais para você estimular a mente de forma divertida. Grow Zombie ( R$ 9,99 ): Um jogo grotesco em que você cria e desenvolve zumbis em um universo mais do que bizarro.

): Um jogo grotesco em que você cria e desenvolve zumbis em um universo mais do que bizarro. Neo Monsters ( R$ 0,99 ): Colete monstros, treine e cuide de cada um deles para, então, levá-los às batalhas. Quanto mais eles evoluem, mais poderosos ficam.

): Colete monstros, treine e cuide de cada um deles para, então, levá-los às batalhas. Quanto mais eles evoluem, mais poderosos ficam. Heroes Legend: Epic Fantasy ( R$ 4,89 ): Neste jogo, você constrói sua equipe de heróis. Agora, ofereça armas e acessórios para que eles avancem em batalhas cada vez mais desafiadoras.

): Neste jogo, você constrói sua equipe de heróis. Agora, ofereça armas e acessórios para que eles avancem em batalhas cada vez mais desafiadoras. Sky Wings ( R$ 2,00 ): Um jogo de tiro intenso, rápido e cheio de ação. Será que você tem reflexos suficientes para derrotar todos os inimigos?

Aplicativos e jogos para iOS disponíveis em ofertas gratuitas por tempo limitado

Principais aplicativos gratuitos para iOS para produtividade e estilo de vida

Alarmix ( R$ 19,90 ): Acordar com um despertador barulhento pode ser bem incômodo, mas a boa notícia é que este aplicativo de alarme faz isso de forma suave. ): Acordar com um despertador barulhento pode ser bem incômodo, mas a boa notícia é que este aplicativo de alarme faz isso de forma suave.

Air Share Transferência Wi-Fi ( R$ 24,90 ): Uma forma prática de transferir músicas, vídeos, documentos e fotos do PC ou Mac para o iPhone ou iPad por Wi-Fi, apenas arrastando e soltando o arquivo.

): Uma forma prática de transferir músicas, vídeos, documentos e fotos do PC ou Mac para o iPhone ou iPad por Wi-Fi, apenas arrastando e soltando o arquivo. Bed Time | Large Clock ( R$ 2,90 ): O relógio comum não tem uma fonte grande o bastante para que você consiga enxergar? Este aplicativo resolve o problema!

): O relógio comum não tem uma fonte grande o bastante para que você consiga enxergar? Este aplicativo resolve o problema! iDousyn ( R$ 39,90 ): Um app que transforma o iPhone ou o iPad em uma verdadeira central de produção musical profissional. Você pode usá-lo em qualquer lugar e com facilidade, graças à interface totalmente baseada em toque.

): Um app que transforma o iPhone ou o iPad em uma verdadeira central de produção musical profissional. Você pode usá-lo em qualquer lugar e com facilidade, graças à interface totalmente baseada em toque. The Jiu Jitsu Class Volume 1 ( R$ 99,90 ): Não há como baixar habilidades de kung-fu como Neo faz em Matrix, mas você pode aprender jiu-jítsu com a ajuda deste aplicativo.

Jogos grátis para iPhone

Get Gabbin' ( R$ 9,90 ): Este é mais que um jogo: funciona como um guia de conversas que traz tópicos interessantes para você nunca mais passar por situações constrangedoras em encontros ou reuniões.

): Este é mais que um jogo: funciona como um guia de conversas que traz tópicos interessantes para você nunca mais passar por situações constrangedoras em encontros ou reuniões. Puffin Rock Music! ( R$ 9,90 ): Um jogo educativo para crianças em que elas embarcam em uma aventura com "puffins" e podem criar a própria música.

): Um jogo educativo para crianças em que elas embarcam em uma aventura com "puffins" e podem criar a própria música. Pro Wrestling Manager ( R$ 19,90 ): Aqui, você pode construir a carreira de lutadores de luta livre, gerenciando cada detalhe até transformá-los em grandes estrelas.

): Aqui, você pode construir a carreira de lutadores de luta livre, gerenciando cada detalhe até transformá-los em grandes estrelas. Axion Run ( R$ 4,90 ): Um jogo que desafia seus reflexos enquanto você tenta escapar da gravidade em uma competição intensa com os amigos.

As ofertas estavam em vigor na data da publicação. Se você encontrou uma oferta expirada, compartilhe conosco nos comentários abaixo.

Antes de fazer o download de qualquer um dos aplicativos mencionados, recomendamos que você verifique seus detalhes no Google Play e na App Store. Esta ação é importante porque muitos apps e jogos podem contar com seus próprios recursos especiais ou desvantagens.

Compras no aplicativo e anúncios: sem surpresas!

Tome muito cuidado na hora de baixar aplicativos gratuitos ou pagos, pois eles podem ocultar compras internas e anúncios em excesso. Essa medida é muito mais importante quando se trata de jogos infantis. Então, para evitar problemas inesperados, siga as dicas abaixo:

Permissões de aplicativos: leia as letras pequenas!

No universo em constante evolução dos aplicativos para celular, diversos apps e jogos usam táticas inteligentes para lucrar com a coleta e distribuição de dados pessoais. Mas não tenha medo, pois temos conselhos valiosos para te ajudar a reforçar a segurança das suas informações. Recomendamos que você preste atenção ao que aparece na tela antes de conceder permissões aos aplicativos instalados.

Basta pensar: por que um simples despertador precisaria acessar a minha câmera ou lista de contatos? E qual é a lógica de um aplicativo de lanterna para exigir o conhecimento da minha localização exata? Selecionando com cuidado as permissões autorizadas, você consegue proteger seus dados pessoais dos olhos curiosos.

Fazendo isso, você pode mergulhar na grande variedade de aplicativos gratuitos disponíveis para download no seu dispositivo Android ou iOS, com a certeza de que suas informações pessoais continuam protegidas.

Com isso, chegamos ao fim da lista desta semana! Desejamos que você tenha uma semana produtiva e cheia de novidades, enquanto eu sigo em busca de mais aplicativos gratuitos por tempo limitado para você conhecer.