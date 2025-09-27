Em condições normais, os aplicativos que você conhecerá a seguir são pagos. Mas, agora, eles podem ser baixados gratuitamente em promoções por tempo limitado, e depois de instalados no seu smartphone, continuam disponíveis para sempre. O que ainda não se sabe, no entanto, é por quanto tempo a promoção ficará ativa, então não perca tempo!

No Google Play e na App Store, você encontra milhares de aplicativos de todos os tipos. Alguns estão disponíveis de forma gratuita, enquanto outros exigem pagamento. Mas o que muita gente não percebe é que vários apps pagos também ficam liberados sem custo de download em ofertas especiais. Por isso, selecionamos os aplicativos mais interessantes que você pode baixar grátis neste momento e aproveitar no seu smartphone. Confira!

Aplicativos Pro gratuitos (Android)

Over The Bridge PRO ( R$ 2,59 ) - Um jogo simples e viciante, perfeito para jogar durante uma viagem ou enquanto você relaxa assistindo TV. O objetivo é conquistar a maior pontuação possível construindo pontes de uma ilha para a outra. Se a ponte ficar curta ou longa demais, a partida chega ao fim. As regras são fáceis de entender, mas com o passar do tempo sua concentração pode falhar e você acaba caindo na água. (3,7 estrelas, 480 avaliações)

Magnet Balls PRO: Puzzle ( R$ 0,99 ) - Aqui, a lógica é direta: você precisa eliminar todas as bolas do tabuleiro lançando outras da mesma cor contra elas. O desafio aumenta porque bolas especiais aparecem para deixar a jogada mais difícil, e não basta apenas acertar o alvo. Se você tiver boa estratégia, vai se deparar com inúmeros obstáculos no modo infinito, garantindo uma diversão sem fim. (4,4 estrelas, 4.140 avaliações)

Aplicativos premium gratuitos (iOS)

Paintiles ( R$ 9,90 ) - Este jogo de quebra-cabeça colorido pode parecer simples no começo, já que a meta inicial é redecorar as peças usando apenas três cores. Com o tempo, porém, você desbloqueia novas mecânicas que deixam tudo mais interessante, como pisos em ruínas, peças em formato de arco-íris e até bombas. Cada novo recurso muda completamente a dinâmica e exige que você adapte sua estratégia para avançar. (4,3 estrelas, 8 avaliações)

Déjà Vu Photos ( R$ 9,90 ) - Este aplicativo transforma seu smartphone em uma verdadeira máquina do tempo. Ele reúne uma extensa coleção de fotos de arquivos históricos e combina tudo com a câmera e o GPS do seu celular. O resultado é uma experiência de realidade aumentada única, que permite comparar imagens antigas com o ambiente atual, criando uma viagem visual incrível pelo passado. (sem comentários) .

Cães 2 PRO ( R$ 9,90 ) - Se você procura o cachorro ideal ou quer apenas aprofundar seus conhecimentos sobre esses companheiros de quatro patas, este aplicativo é indispensável. Ele traz uma grande variedade de fotos gratuitas, informações bem organizadas e uma prática função de filtro para facilitar a pesquisa. Tudo isso reunido em um único app para smartphone. (4,6 estrelas, 134 avaliações).

Aplicativos gratuitos com armadilhas: fique de olho

Todos os aplicativos mostrados aqui estavam disponíveis sem custo no momento da publicação do artigo, e não sabemos até quando devem durar as ofertas. Então, se você gostar de algum app, não perca tempo e faça o download imediatamente.

No entanto, como acontece com muitos aplicativos gratuitos, é preciso conferir a página do app no Google Play ou na App Store, pois ele pode esconder compras internas e outras condições.

Compras no aplicativo e publicidade

A maioria dos aplicativos gratuitos contam com anúncios ou solicitam compras internas, mas a prática também é usada por apps e jogos pagos. Então, não deixe de prestar atenção nesses detalhes, principalmente quando se trata de aplicativos infantis.

Permissões de aplicativos

São vários os aplicativos que coletam dados dos usuários, inclusive para vender. Então, não deixe de se proteger conferindo as permissões solicitadas por cada app. Um aplicativo de despertador, por exemplo, não precisa acessar a sua câmera ou seus contatos, e uma lanterna não necessita dos seus dados de localização.