Se você está pensando em turbinar o seu smartphone Android ou iOS, chegou ao lugar certo! Esta é a chance perfeita para garantir aplicativos premium de graça, sem nenhum custo de download, mas você precisa se agilizar. Essas promoções incríveis não duram muito tempo, então aproveite antes que os apps e jogos voltem aos preços normais.

O Google Play e a App Store oferecem milhares de aplicativos pensados para facilitar sua rotina e deixar seu smartphone ainda mais completo. Muitos estão disponíveis gratuitamente, mas os melhores costumam ser pagos. A boa notícia é que, em alguns períodos, surgem promoções especiais que liberam o download de aplicativos pagos sem qualquer custo.

Pensando nisso, separamos uma lista com os apps mais interessantes que estão grátis neste momento. Aproveite essa oportunidade antes que acabe!

Nossa dica: se você se deparar com um aplicativo que gostaria de baixar, mas não precisa no momento, faça o download e o instale mesmo assim. Ele será considerado como "comprado" e ficará disponível em sua biblioteca de aplicativos para sempre, mesmo que você o desinstale do smartphone logo em seguida.

Aplicativos e jogos para Android disponíveis gratuitamente: ofertas por tempo limitado

Principais aplicativos gratuitos para Android para produtividade e estilo de vida

Business Card Maker ( R$ 26,99 ): Cartões de visita não são mais tão usados nos dias de hoje, mas se precisar criar um, este app é uma solução prática!

): Cartões de visita não são mais tão usados nos dias de hoje, mas se precisar criar um, este app é uma solução prática! Stick TV Remote Control Pro ( R$ 14,99 ): Seu smartphone pode ser muito mais que um aparelho para fazer ligações. Com este aplicativo, por exemplo, ele vira um controle remoto de TV.

): Seu smartphone pode ser muito mais que um aparelho para fazer ligações. Com este aplicativo, por exemplo, ele vira um controle remoto de TV. Cutout Premium ( R$ 13,99 ): Ideal para quem precisa de imagens profissionais, este app remove o fundo de fotos de forma rápida e eficiente.

): Ideal para quem precisa de imagens profissionais, este app remove o fundo de fotos de forma rápida e eficiente. Medidor de som e detector de ruído ( R$ 15,99 ): Quer saber o nível de barulho no ambiente? Use este aplicativo para medir a quantidade de ruído que chega até você.

Jogos grátis para Android

Live or Die 1 ( R$ 5,49 ): Em um cenário de apocalipse zumbi, você precisa sobreviver usando muita inteligência e estratégia.

): Em um cenário de apocalipse zumbi, você precisa sobreviver usando muita inteligência e estratégia. Defenchick Tower Defense ( R$ 0,69 ): Lesmas alienígenas ameaçam dominar tudo, e sua missão é criar defesas para impedir o avanço delas neste divertido jogo de defesa de torre.

): Lesmas alienígenas ameaçam dominar tudo, e sua missão é criar defesas para impedir o avanço delas neste divertido jogo de defesa de torre. EHW Premium Stick & Fight ( R$ 0,99 ): Um game de estratégia em tempo real com elementos de RPG. Monte seu exército e lute em batalhas online para derrotar seus inimigos.

): Um game de estratégia em tempo real com elementos de RPG. Monte seu exército e lute em batalhas online para derrotar seus inimigos. O Hacker Solitário ( R$ 9,99 ): Uma simulação de hacking que desafia sua mente a superar defesas digitais em diferentes cenários.

): Uma simulação de hacking que desafia sua mente a superar defesas digitais em diferentes cenários. Mistério do Castelo Blackthorn ( R$ 15,99 ): Um jogo de aventura e quebra-cabeça que exige atenção aos detalhes e muito raciocínio para resolver mistérios em ambientes visuais envolventes.

Oferta de afiliados Samsung Galaxy A56 5G

Aplicativos e jogos para iOS disponíveis em ofertas gratuitas por tempo limitado

Os melhores aplicativos gratuitos para iOS para produtividade e estilo de vida

Loopseque Mini ( R$ 14,90 ): Transforme seu iPhone em um ecossistema musical completo com sequenciador, sampler e processador de efeitos. ): Transforme seu iPhone em um ecossistema musical completo com sequenciador, sampler e processador de efeitos.

#filmphotography ( R$ 14,90 ): Capture fotos que parecem ter sido feitas em filme analógico direto no seu smartphone.

): Capture fotos que parecem ter sido feitas em filme analógico direto no seu smartphone. Afinador de Violoncelo Pro ( R$ 39,90 ): Precisa afinar seu violoncelo? Este app facilita o processo de forma prática.

): Precisa afinar seu violoncelo? Este app facilita o processo de forma prática. Dice Bag 3D Dice ( R$ 4,90 ): Uma sacola de dados virtuais em 3D para substituir os dados físicos em jogos de mesa.

): Uma sacola de dados virtuais em 3D para substituir os dados físicos em jogos de mesa. Afinador de Violino Pro ( R$ 39,90 ): Com este app, afinar seu violino ficou muito mais simples e preciso.

Jogos gratuitos para iPhone

Mistério do Castelo Blackthorn ( R$ 14,90 ): Explore o enigmático Castelo de Blackthorn e resolva quebra-cabeças em uma aventura envolvente.

): Explore o enigmático Castelo de Blackthorn e resolva quebra-cabeças em uma aventura envolvente. Color Lines 98 Bubbles Classic ( R$ 9,90 ): Reviva a nostalgia dos clássicos com este jogo de linhas em gráficos leves e coloridos.

): Reviva a nostalgia dos clássicos com este jogo de linhas em gráficos leves e coloridos. WordWhile ( R$ 9,90 ): Coloque à prova seu conhecimento literário em um desafio divertido de palavras.

): Coloque à prova seu conhecimento literário em um desafio divertido de palavras. Cypher Vocab ( R$ 4,90 ): Aprenda e fortaleça seu vocabulário de forma inteligente com este jogo educativo e interativo.

Oferta de afiliados Apple iPhone 16e

As ofertas estavam em vigor na data da publicação. Se você encontrou uma oferta expirada, compartilhe conosco nos comentários abaixo.

Antes de fazer o download de qualquer um dos aplicativos mencionados, recomendamos que você verifique seus detalhes no Google Play e na App Store. Esta ação é importante porque muitos apps e jogos podem contar com seus próprios recursos especiais ou desvantagens.

Compras no aplicativo e anúncios: sem surpresas!

Tome muito cuidado na hora de baixar aplicativos gratuitos ou pagos, pois eles podem ocultar compras internas e anúncios em excesso. Essa medida é muito mais importante quando se trata de jogos infantis. Então, para evitar problemas inesperados, siga as dicas abaixo:

Permissões de aplicativos: leia as letras pequenas!

No universo em constante evolução dos aplicativos para celular, diversos apps e jogos usam táticas inteligentes para lucrar com a coleta e distribuição de dados pessoais. Mas não tenha medo, pois temos conselhos valiosos para te ajudar a reforçar a segurança das suas informações. Recomendamos que você preste atenção ao que aparece na tela antes de conceder permissões aos aplicativos instalados.

Basta pensar: por que um simples despertador precisaria acessar a minha câmera ou lista de contatos? E qual é a lógica de um aplicativo de lanterna para exigir o conhecimento da minha localização exata? Selecionando com cuidado as permissões autorizadas, você consegue proteger seus dados pessoais dos olhos curiosos.

Fazendo isso, você pode mergulhar na grande variedade de aplicativos gratuitos disponíveis para download no seu dispositivo Android ou iOS, com a certeza de que suas informações pessoais continuam protegidas.

Chegamos ao fim da lista! Que sua semana seja produtiva e cheia de boas descobertas, enquanto buscamos mais aplicativos gratuitos por tempo limitado para você aproveitar.