Chegou aquele dia da semana em que apresentamos um compilado de aplicativos premium que, por tempo limitado, estão disponíveis gratuitamente para baixar tanto no Android quanto no iOS. A lista traz opções de jogos e aplicativos de fotografia e música. Sempre reforçando que as promoções podem acabar a qualquer momento, então aproveite enquanto ainda estão disponíveis.

No Google Play e na App Store, lojas oficiais do Google e da Apple, existem uma quantidade quase infinita de aplicativos para smartphone. Alguns podem ser baixados sem custo, enquanto outros são pagos, mas o que muitas pessoas não sabem é que vários apps premium também ficam gratuitos por tempo limitado, fazendo parte de promoções especiais. Pensando nisso, separei alguns dos títulos mais interessantes que estão disponíveis de graça neste momento!

Aplicativos Pro gratuitos (Android)

Up Left Out ( R$ 14,99 ) - Um jogo de quebra-cabeça minimalista focado no essencial e que, mesmo assim, consegue se destacar dos demais. Não existem anúncios, sistema de pontuação ou limite de tempo, e até mesmo o texto foi totalmente removido para que você relaxe e se concentre apenas na experiência. É um ótimo app para quem gosta de desafios tranquilos! (4,5 estrelas, 3.690 avaliações)

Defenchick: Tower Defense R$ 0,69 - Apesar de ser um jogo barato, ele chama atenção pelo design detalhado e pela mecânica clássica de defesa de torres. Sem anúncios, a diferença é que as protagonistas são galinhas que precisam ser defendidas a todo custo. (4,4 estrelas, 734 avaliações)

90s Music Radio Pro R$ 1,00 - Se você não tem Spotify ou prefere fugir dos anúncios do YouTube, este aplicativo é uma ótima alternativa! Ele oferece acesso rápido a várias rádios online com músicas dos anos 1990, garantindo nostalgia e praticidade direto no smartphone. (4,1 estrelas, 564 avaliações)

Aplicativos premium gratuitos (iOS)

Pop Art Lite ( R$ 9,90 ) - Um app que transforma fotos em verdadeiras obras de arte no famoso estilo pop art. Você pode escolher imagens da sua galeria ou simplesmente descrever o que deseja para deixar que o aplicativo crie a arte para você. Ah, também é possível editar vídeos! (4,5 estrelas, 284 avaliações)

Paintiles ( R$ 9,90 ) - Um quebra-cabeça colorido que parece simples no início, mas logo evolui. O objetivo é redesenhar as peças usando três cores, e desbloqueando novas mecânicas como pisos quebrados, peças arco-íris e até bombas. Cada novidade muda completamente a estratégia, deixando o jogo sempre desafiador. (4,3 estrelas, 8 avaliações)

Déjà Vu Photos ( R$ 9,90 ) - Este app transforma seu smartphone em uma verdadeira máquina do tempo. O aplicativo usa uma grande coleção de fotos históricas e as combina com a câmera e o GPS do iPhone. Assim, você pode comparar imagens do passado com o cenário atual em realidade aumentada, criando uma experiência única de viagem visual. (sem comentários).

Aplicativos gratuitos com armadilhas: fique de olho

Todos os aplicativos mostrados aqui estavam disponíveis sem custo no momento da publicação do artigo, e não sabemos até quando devem durar as ofertas. Então, se você gostar de algum app, não perca tempo e faça o download imediatamente.

No entanto, como acontece com muitos aplicativos gratuitos, é preciso conferir a página do app no Google Play ou na App Store, pois ele pode esconder compras internas e outras condições.

Compras no aplicativo e publicidade

A maioria dos aplicativos gratuitos contam com anúncios ou solicitam compras internas, mas a prática também é usada por apps e jogos pagos. Então, não deixe de prestar atenção nesses detalhes, principalmente quando se trata de aplicativos infantis.

Permissões de aplicativos

São vários os aplicativos que coletam dados dos usuários, inclusive para vender. Então, não deixe de se proteger conferindo as permissões solicitadas por cada app. Um aplicativo de despertador, por exemplo, não precisa acessar a sua câmera ou seus contatos, e uma lanterna não necessita dos seus dados de localização.