Quase nada é grátis no mundo atual, mas existe algo chamado "aplicativos gratuitos". Hoje, então, você vai conhecer uma lista completa de apps grátis para smartphones iOS e Android, incluindo jogos e diferentes tipos de ferramentas. Vale lembrar que essas ofertas são por tempo limitado e podem acabar a qualquer momento, por isso é importante aproveitar o quanto antes!

O Google Play e a App Store oferecem uma enorme variedade de aplicativos, desde opções sem custo até versões premium. O que muitas pessoas não sabem é que vários títulos pagos ficam disponíveis gratuitamente por um determinado período em ações promocionais. Aqui, portanto, você encontra uma seleção dos aplicativos mais interessantes que pode baixar agora mesmo sem pagar nada. Confira!

Aplicativos premium gratuitos (Android)

Lembrete Pro ( R$ 16,99 ) - Se você procura por um app para organizar o dia a dia como se fosse um “segundo cérebro”, Lembrete Pro é uma ótima escolha para ter mais produtividade. Ele oferece diversos tipos de alertas e notificações para lembrar das tarefas importantes e evitar atrasos. O aplicativo tem uma interface simples e prática, mostrando com clareza o que está por vir na sua agenda. (4,1 estrelas, 3.050 avaliações)

Resume Builder - CV Maker ( R$ 26,99 ) - Se você precisa criar um currículo de onde estiver, este aplicativo pode facilitar muito essa missão. Com ele, é possível montar seu currículo de forma rápida e eficiente diretamente do smartphone, sendo ideal para quem gosta de praticidade. (4,8 estrelas, 2.880 avaliações)

Age Calculator Pro ( R$ 4,29 ) - Para quem não é fã de fazer contas, este app de calculadora de idade é perfeito! Ele serve para calcular facilmente a diferença de tempo entre datas, mostrando exatamente quantos anos, meses, dias e até minutos se passaram. Além de descobrir idades, pode ser útil para comparar datas de aniversários, casamentos, feriados e outros eventos marcantes. (4,6 estrelas, 1.250 avaliações)

Aplicativos premium gratuitos (iOS)

Lego Duplo Doctor ( R$ 24,90 ) - Já pensou no que seus filhos vão querer ser quando crescerem? Enquanto isso, que tal deixá-los brincar com Lego? Este game é a forma perfeita de entrar nesse universo, colocando a criança diretamente em um ambiente hospitalar cheio de diversão e aprendizado. Com atividades que estimulam o cuidado e a empatia, é ideal para os pequenos explorarem o mundo dos médicos de forma lúdica. (4,2 estrelas, 1.700 avaliações)

BJJ Old Man Style ( R$ 99,90 ) - Criado para os praticantes de Jiu Jitsu, este aplicativo oferece uma aula de quase duas horas com o faixa preta Rick Ellis, que apresenta técnicas adaptadas para atletas mais experientes. Ele foca em sistemas de ataque e defesa, mostrando várias opções para lidar com diferentes oponentes com sabedoria e eficiência. (5,0 estrelas, 13 avaliações)

Pixel Thoughts ( R$ 4,90 ) - Indicado para quem precisa relaxar e reduzir o estresse, este app de meditação guiada permite que você libere seus pensamentos confusos os visualizando em uma estrela. Recomendo usar com fones de ouvido para uma experiência mais profunda, pois isso ajuda a focar a mente e ganhar clareza. (4,8 estrelas, 356 avaliações)

Aplicativos gratuitos com armadilhas: que você precisa saber

Todos os aplicativos mostrados aqui estavam disponíveis sem custo no momento da publicação do artigo, e não sabemos até quando devem durar as ofertas. Então, se você gostar de algum app, não perca tempo e faça o download imediatamente.

No entanto, como acontece com muitos aplicativos gratuitos, é preciso conferir a página do app no Google Play ou na App Store, pois ele pode esconder compras internas e outras condições.

Compras no aplicativo e publicidade

A maioria dos aplicativos gratuitos contam com anúncios ou solicitam compras internas, mas a prática também é usada por apps e jogos pagos. Então, não deixe de prestar atenção nesses detalhes, principalmente quando se trata de aplicativos infantis.

Permissões de aplicativos

São vários os aplicativos que coletam dados dos usuários, inclusive para vender. Então, não deixe de se proteger conferindo as permissões solicitadas por cada app. Um aplicativo de despertador, por exemplo, não precisa acessar a sua câmera ou seus contatos, e uma lanterna não necessita dos seus dados de localização.